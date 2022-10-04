«Многие из них не вернутся домой, и это страшно»: как родственники мобилизованных проводят дни по ту сторону забора

— Нельзя же всё время плакать, — говорит молодая женщина своей подруге и предлагает сфотографироваться со своим знакомым, что стоит в военной форме и протягивает руку за кружкой от термоса.



Три пожилых женщины подходят к близким мобилизованных и раздают им какие-то бумажки с крестами.



— Мы матери. Но наша цель здесь — сказать людям о Господе. Потому что когда ты сидишь в подвале или в окопе, над тобой рвутся бомбы, а ты не можешь высунуться, кроме бога, не к кому обратиться, — сказала одна из них и напомнила, что так было и во время Великой Отечественной войны. — Вот мы смотрим, многие из этих людей пьяные и много из этих людей отчаявшихся. Кто держал оружие в руках, а кто ведь и нет. Мы видели тут драки между ними, ожесточенность. А когда говоришь, что я пришла помолиться, чтобы ты живой вернулся, у них появляется надежда.