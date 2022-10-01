«Думал, за углом уже Грузия, а там тысяча человек»: новосибирец рассказал о
15-часовом переходе одной из самых напряженных границ России
Чтобы перейти границу в Верхнем Ларсе, пришлось петлять по деревням и обходить пробку пешком, но много времени сэкономил велосипед
Настоящее бегство жителей России в последнюю неделю застало врасплох и тех, у кого не было причин опасаться мобилизации. Родившийся и выросший в Новосибирске предприниматель Дмитрий Белянов больше 20 лет провел в США, а в последние пару лет владеет небольшим семейный бизнесом в Грузии, в Батуми. В Новосибирск он приезжал просто проведать родственников, но чтобы уехать обратно, ему пришлось провести больше 15 часов на границе. И, по его собственным словам, ему еще повезло. Вот его рассказ — публикуем его от первого лица.
Я ездил в Новосибирск к родственникам, и на 27 сентября у меня были давно куплены билеты в Минеральные Воды, откуда я по земле уже собирался въехать в Грузию. Обычно это довольно простой способ.
Когда стало известно про мобилизацию и очереди на границах, я погрустил, но решил ехать всё равно. Нашел перевозчика, попутчиков из Питера. Прилетели в Минводы, таксист нас подобрал, и поехали вокруг всех КПП: там по пути нужно было заехать в Кабардино-Балкарию, Северную Осетию и так далее — на всех этих границах стоят КПП, которые просто собирают деньги с машин из других регионов. Стоить это может по 5–10 тысяч рублей с человека в машине. Или машину развернуть могут — это обычная практика там.
Наш водитель был из Ингушетии, и он повез нас через маленькие деревни. Нас нигде не остановили, потому что номер был местный. До Владикавказа мы ехали шесть часов вместо двух. Переход там уже близко — километров 25. Пробка начинает образовываться уже километров за 14 до перехода.
По пути мы узнали, что переходить границу на велосипеде гораздо быстрее, и купили в ингушской деревне себе складные велосипеды. Мой самый дешевый стоил 7 тысяч рублей, те, что подороже, — 12 тысяч. У самого Верхнего Ларса такие велосипеды стоили уже больше 20 тысяч рублей.
Довез таксист нас до точки, где начиналась пробка, оттуда до перехода было 14 километров, и мы начали подъем. Он не очень крутой, но на велосипедах ехать трудно, и ты идешь пешком мимо пробки, в которой люди стояли по четыре дня. По дороге местные осетинские умельцы предлагают объехать пробку: можно на квадроцикле или мотоцикле проехать 15 км за 25 тысяч рублей — такое вот осетинское буйство фантазии.
Шли мы вечером, я был налегке: чемодан оставил дома, только рюкзак с 10 кг за спиной. Товарищи катили чемоданы на велосипедах. Был несильный ветер. И вот мы подходим к очереди пешеходной и тут я понял, что мы совсем не зря купили велосипеды. Велосипедная очередь оказалась существенно короче, в ней мы стояли часа три. Те, что пришли пешком, стояли часов десять.
Пройдя российскую таможню и оказавшись на нейтральной территории, я думал, что уже всё, скоро мы будем в Грузии. Но оказалось, что очередь была и там. Этот отрезок — около 5 километров, но очередь просто не двигается. Нейтральная территория никому не принадлежит, поэтому там никто никем и не управляет. Одновременно происходит весь этот беспредел: местные пытаются засунуть кого-то своего, кто-то пытается пролезть сам побыстрее. Доходило до драк.
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Прошли эту территорию за ночь, встретили рассвет в ущелье — очень красивое место, река Терек течет. Слава богу, у нас были еда и вода, было не так холодно. Но после этого был тоннель. Он длиной 350 метров, и это был ад. Люди ломанулись в него между машинам, фурами, машины работают, внутри настоящая газовая камера. И вот я захожу за угол, думая что всё, уже там Грузия, а передо мной тысяча человек, буквально тысяча. И эти последние триста метров мы проходили шесть часов. Все, конечно, устали уже, потому что к тому времени мы на границе были часов 15.
Слышал, что якобы на границе с Грузией заставляют подписывать какие-то бумаги, что ты против российской агрессии. У нас ничего такого не было. Там совершенно адекватные люди: просто ставят штамп — и до свиданья. Но вот на выезд есть проблема. Машины с российскими номерами просто не пропускают из Грузии — отводят на специальную стоянку. А фуры в Россию стоят буквально от Тбилиси вдоль обочин. Думаю, что сейчас, чтобы пройти границу, им потребуется не меньше месяца.
Сибиряк пять дней ехал из Питера на машине, чтобы попасть в Казахстан. Он нашел пропускной пункт, где не было ни одной машины.