«Думал, за углом уже Грузия, а там тысяча человек»: новосибирец рассказал о 15-часовом переходе одной из самых напряженных границ России

Я ездил в Новосибирск к родственникам, и на 27 сентября у меня были давно куплены билеты в Минеральные Воды, откуда я по земле уже собирался въехать в Грузию. Обычно это довольно простой способ.

Когда стало известно про мобилизацию и очереди на границах, я погрустил, но решил ехать всё равно. Нашел перевозчика, попутчиков из Питера. Прилетели в Минводы, таксист нас подобрал, и поехали вокруг всех КПП: там по пути нужно было заехать в Кабардино-Балкарию, Северную Осетию и так далее — на всех этих границах стоят КПП, которые просто собирают деньги с машин из других регионов. Стоить это может по 5–10 тысяч рублей с человека в машине. Или машину развернуть могут — это обычная практика там.