«Если сегодня вопрос не уладите, будет поздно»: новосибирца с тремя детьми мобилизовали и не возвращают жене
Уже предоставленные военкомату документы приходится дублировать, хотя повестку должны были аннулировать автоматически
19 октября Андрей Травников во время прямого эфира сообщил, что мобилизованным отцам троих и более детей аннулируют повестки, а сами они вернутся домой. Соответствующие указания, отметил губернатор, уже переданы в военкоматы, хотя нормативного документа пока не было. Но отрабатывают эти указания военкоматы по-разному. Муж жительницы Новосибирской области Екатерины, отец троих детей, сегодня находится в учебном лагере и вот-вот может отправиться в зону боевых действий, и добиваться его возвращения домой ей приходится самостоятельно. Свою историю Екатерина рассказала журналисту НГС — мы публикуем ее от первого лица.
С самого начала мобилизации муж ожидал повестку — не знаю почему — предчувствие было. 21 сентября мобилизацию объявили, 24-го он уже повестку получил, 27-го — уехал. Все родственники, конечно, сразу в слезы: это же страшно, неизвестно, что ожидает. Больше всего неизвестность пугает.
Мы начали сборы. Конечно, официального списка не было, но кто уже был мобилизован, кто находился в лагере, через знакомых передавали информацию, что нужно обязательно приобрести, — по этому списку и собирали. Да, фактически всё предоставляют, но все эти вещи очень неудобные, в них невозможно военную подготовку проходить. В первый же день муж сразу натер ноги берцами — пришлось свои покупать. А там уже, естественно, так как спрос пошел, магазины начали ценник поднимать.
Всё покупали за свой счет. Где-то родственники помогали, были у нас денежные средства, какие-то накопления, плюс расчет от работы, который мужу пришел. Я считала все расходы, а это еще поездки: раз в неделю мы точно туда к нему ездили, продукты отвозили в лагерь.
Денег ушло нормально. Точно я не считала, но тысяч 50 точно ушло. Всё туда, всё мужу, потому что вот на днях его отправляют, нужно всё собрать — там-то ему кто что будет привозить?
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
Мой муж как мобилизованный есть в списках на материальную помощь, которую губернатор выделил от Новосибирской области. Но нам она не успела прийти: кто-то уже получил, мы еще не успели. А вчера стало известно, что мужа могут вернуть домой. И ни туда ни сюда. Вроде мобилизован был почти месяц, но вроде домой возвращают. Интересно получается. Я рассчитывала на материальную помощь, а оказалось, мы ее не получим. Мы потратились зря, получается.
Раньше была отсрочка от мобилизации, если есть четверо и более детей, сейчас вышел приказ, что от трех. У нас двое детей в браке, у него еще есть ребенок на иждивении. Мужу в части сказали: «Если сегодня вопрос не уладите, будет поздно». Что его отправят [на боевые действия]. На днях, как я понимаю, их отправляют. Он ходил в штаб, там есть специальный человек, который занимается этими вопросами, который ему сказал: «Мы не имеем права тебя отпустить, пока из военкомата не поступит какая-то бумага, что у тебя трое детей». Бумага не поступит — его увозят. Сегодня я ездила в военкомат, писала заявление.
У нас в Черепановском районе военкомат работает непонятно как. Муж сказал, что военком Сузуна сам приехал к ним в часть и всех ребят по спискам, кто многодетный, оформил по документам. А здесь распоряжение вышло, 5 дней прошло, а мы сами ходим и стучимся. Вчера женщина знакомая ездила, ее чуть не пинками выпроводили. Сегодня уже из части с военкоматом связались, и нам разрешили подъехать к 9 часам с документами, свидетельствами о рождении детей, хотя эта информация, о семейном положении, о детях, должна в военкомате находиться. Нет, мы ездили, писали заявление, что просим вернуть мужа. Какой-то бред.
В нашем районе таких [многодетных мобилизованных] всего четверо, муж с ними столкнулся в лагере. Они тоже ходили, узнавали информацию, как им вернуться. Сегодня я познакомилась еще с двумя такими же женщинами, как я, которые тоже ходят, оббивают пороги, чтобы вернули мужей домой. Хотя приказ уже есть.
В начале недели мы подготовили важные карточки для мобилизованных и их семей — в них в том числе можно найти информацию о том, куда пожаловаться на нарушения при мобилизации и где получить ответы на свои вопросы.