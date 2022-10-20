«Если сегодня вопрос не уладите, будет поздно»: новосибирца с тремя детьми мобилизовали и не возвращают жене

С самого начала мобилизации муж ожидал повестку — не знаю почему — предчувствие было. 21 сентября мобилизацию объявили, 24-го он уже повестку получил, 27-го — уехал. Все родственники, конечно, сразу в слезы: это же страшно, неизвестно, что ожидает. Больше всего неизвестность пугает.



Мы начали сборы. Конечно, официального списка не было, но кто уже был мобилизован, кто находился в лагере, через знакомых передавали информацию, что нужно обязательно приобрести, — по этому списку и собирали. Да, фактически всё предоставляют, но все эти вещи очень неудобные, в них невозможно военную подготовку проходить. В первый же день муж сразу натер ноги берцами — пришлось свои покупать. А там уже, естественно, так как спрос пошел, магазины начали ценник поднимать.

