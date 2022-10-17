Если уволили задним числом или принуждают написать заявление: 10 важных карточек для мобилизованных и их близких
Объясняем, куда обращаться при нарушении трудовых прав
Частичная мобилизация, которая началась в России
Какие документы нужно предоставить работодателю? Что должна выплатить компания? Что делать, если принуждают писать заявление об увольнении или об отпуске без содержания?
Юрист в сфере охраны труда Евгений Павлов отвечает на эти и другие важные вопросы. Также в публикации была использована информация сервиса «Объясняем.рф».
1
Могут ли уволить мобилизованного работника?
Нет. Работодатель не имеет права уволить мобилизованного работника. Трудовой договор с ним приостанавливается.
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2
Какие документы нужно предоставить работодателю?
Нужно предъявить работодателю повестку из военкомата, написать заявление о приостановлении трудового договора.
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3
На какие документы можно ссылаться в споре с работодателем?
22 сентября вышло Постановление Правительства РФ
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4
Трудовой договор приостановили — что должен выплатить работодатель?
Когда издается приказ о приостановлении трудового договора с работником, как при увольнении, производятся все расчетные выплаты — за неиспользованный отпуск, зарплата, премия. Должен быть полный расчет.
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5
Что будет, если работник был под сокращением, но его уволить не успели?
Сокращение также приостанавливается.
Приостановлению подлежат срочные, бессрочные, служебные контракты, договоры в период испытательного срока.
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6
Если успели уволить до постановления правительства
Мобилизация объявлена с 21 сентября, а постановление правительства об изменениях в трудовом законодательстве было подписано
Если работника уже успели уволить, то работодатель должен отменить увольнение и внести изменения в трудовую книжку, в отчетность для Фонда социального страхования и Пенсионного фонда. Компания издает приказ о приостановлении трудового договора в связи с мобилизацией.
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7
Что делать, если принуждают писать заявление об увольнении или об отпуске без содержания?
Не подписывайте никаких документов. Если вас уволили задним числом, то смело обращайтесь в Государственную инспекцию труда по Новосибирской области и в прокуратуру.
Вам нужно только уведомить работодателя, приложив документы, что вы призваны по мобилизации. Сделать это нужно письменно.
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8
Если давление от работодателя слишком сильное или уволили незаконно
Есть несколько вариантов. Можно обратиться с жалобой:
- на горячую линию Государственной инспекции труда в Новосибирской области —
+7 913 924-70-19(ежедневно с 09:00 до 21:00);
- к дежурному прокурору —
(383) 210-28-15;
- на горячую линию по мобилизации — 122.
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9
Что еще важно сделать?
Если у вас появились проблемы с работодателем, то вы можете сделать доверенность, например, на родственника или юриста, чтобы он представлял ваши интересы в споре.
Доверенность можно сделать и через воинскую часть, если мобилизованный уже находится на службе. Заверяется она у командира. Она также имеет полную юридическую силу.
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10
Будет ли учитываться срок мобилизации в трудовом стаже?
Да. Период прохождения военной службы включается в страховой стаж для назначения страховой пенсии по старости.
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