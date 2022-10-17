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Если уволили задним числом или принуждают написать заявление: 10 важных карточек для мобилизованных и их близких
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Если уволили задним числом или принуждают написать заявление: 10 важных карточек для мобилизованных и их близких

Объясняем, куда обращаться при нарушении трудовых прав

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Работодатель не имеет права уволить мобилизованного и должен выплатить ему всё, что положено, как при увольнении

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Частичная мобилизация, которая началась в России 21 сентября, поменяла жизнь многих. Те, кто получил и получает повестки, должны правильно решить вопрос со своей работой. Работодателям запретили увольнять мобилизованных сотрудников.

Какие документы нужно предоставить работодателю? Что должна выплатить компания? Что делать, если принуждают писать заявление об увольнении или об отпуске без содержания?

Юрист в сфере охраны труда Евгений Павлов отвечает на эти и другие важные вопросы. Также в публикации была использована информация сервиса «Объясняем.рф».

1

Могут ли уволить мобилизованного работника?

Нет. Работодатель не имеет права уволить мобилизованного работника. Трудовой договор с ним приостанавливается.

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2

Какие документы нужно предоставить работодателю?

Нужно предъявить работодателю повестку из военкомата, написать заявление о приостановлении трудового договора.

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3

На какие документы можно ссылаться в споре с работодателем?

22 сентября вышло Постановление Правительства РФ № 1677 «О внесении изменений в особенности правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в 2022 и 2023 годах».

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4

Трудовой договор приостановили — что должен выплатить работодатель?

Когда издается приказ о приостановлении трудового договора с работником, как при увольнении, производятся все расчетные выплаты — за неиспользованный отпуск, зарплата, премия. Должен быть полный расчет.

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5

Что будет, если работник был под сокращением, но его уволить не успели?

Сокращение также приостанавливается.

Приостановлению подлежат срочные, бессрочные, служебные контракты, договоры в период испытательного срока.

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6

Если успели уволить до постановления правительства

Мобилизация объявлена с 21 сентября, а постановление правительства об изменениях в трудовом законодательстве было подписано 22 сентября.

Если работника уже успели уволить, то работодатель должен отменить увольнение и внести изменения в трудовую книжку, в отчетность для Фонда социального страхования и Пенсионного фонда. Компания издает приказ о приостановлении трудового договора в связи с мобилизацией.

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7

Что делать, если принуждают писать заявление об увольнении или об отпуске без содержания? 

Не подписывайте никаких документов. Если вас уволили задним числом, то смело обращайтесь в Государственную инспекцию труда по Новосибирской области и в прокуратуру.

Вам нужно только уведомить работодателя, приложив документы, что вы призваны по мобилизации. Сделать это нужно письменно.

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8

Если давление от работодателя слишком сильное или уволили незаконно

Есть несколько вариантов. Можно обратиться с жалобой:

  • на горячую линию Государственной инспекции труда в Новосибирской области — +7 913 924-70-19 (ежедневно с 09:00 до 21:00);
  • к дежурному прокурору — (383) 210-28-15;
  • на горячую линию по мобилизации — 122.

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9

Что еще важно сделать?

Если у вас появились проблемы с работодателем, то вы можете сделать доверенность, например, на родственника или юриста, чтобы он представлял ваши интересы в споре.

Доверенность можно сделать и через воинскую часть, если мобилизованный уже находится на службе. Заверяется она у командира. Она также имеет полную юридическую силу.

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10

Будет ли учитываться срок мобилизации в трудовом стаже?

Да. Период прохождения военной службы включается в страховой стаж для назначения страховой пенсии по старости.

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