Если уволили задним числом или принуждают написать заявление: 10 важных карточек для мобилизованных и их близких

Частичная мобилизация, которая началась в России 21 сентября , поменяла жизнь многих. Те, кто получил и получает повестки, должны правильно решить вопрос со своей работой. Работодателям запретили увольнять мобилизованных сотрудников.



Какие документы нужно предоставить работодателю? Что должна выплатить компания? Что делать, если принуждают писать заявление об увольнении или об отпуске без содержания?

Юрист в сфере охраны труда Евгений Павлов отвечает на эти и другие важные вопросы. Также в публикации была использована информация сервиса «Объясняем.рф».

