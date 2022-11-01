«Наши солдаты не смогут там служить». Мобилизованных новосибирцев перебросили в другой лагерь из-за конфликта с тувинцами
Жены мобилизованных обратились в прокуратуру и к губернатору, но их мужей планируют вернуть обратно в Бердск
В лагере под Бердском «Гренада», где не так давно, по словам местных мобилизованных, погиб мобилизованный, разгорается новый конфликт. На этот раз между тувинцами и новосибирцами, которые получили повестки и оказались в этом пункте подготовки несколько дней назад. Как рассказали по телефону мобилизованные мужчины своим женам, по приезду их ждал теплый прием: по словам мужчин, тувинцы, которые давно в лагере, забросали новичков претензиями и якобы пообещали в случае чего применить силу. В конфликтную ситуацию пришлось вмешаться командованию: недавно прибывших спешно перебросили в учебный лагерь при НВВКУ. Не успев освоиться на новом месте, новосибирцы узнали, что их переводят обратно, поскольку мест для них не нашлось. НГС поговорил с их женами, которые боятся за своих мужей, если те снова окажутся в «Гренаде».
«Пьянство, дебош»: что говорит мобилизованный муж Анастасии Г.
Как объясняет Анастасия Г., ее 37-летнему мужу пришла повестка на 28 октября. Вначале его и других мужчин, отправили в НВВКУ, а потом распределили в Бердск.
— Получается, присоединили наших ребят к полку, в котором большая часть тувинцев. Они ведут себя жутко: пьянство, дебош. Невозможно не то, что боевое слаживание проходить, а даже рядом находиться, — сообщила Анастасия Г.
Анастасия Г., а также другие женщины, чьих родственников прикрепили к полку в Бердске, совместными усилиями добились того, чтобы новоприбывших из этого лагеря вывезли. Для этого им пришлось обрывать горячую линию Минобороны, а также писать обращения в военную прокуратуру.
— Конфликт с тувинцами! Невозможно командовать, выполнять боевые задачи. Прошу рассмотреть этот вопрос в срочном порядке! — говорится в обращении, которое отправила Анастасия Г. в военную прокуратуру (копия есть в распоряжении НГС. — Прим.ред.).
По ее словам, сейчас все мужчины из Новосибирска пока находятся в Академгородке, но лишь временно — мест для них нет:
— Они в одной палатке все несколько десятков?! Сейчас им говорят, что мы вас в «Гренаду» вернем. Мы этого очень боимся. Это просто недопустимо! Ребята приехали служить, а находятся в таких условиях! Говорят, что некуда их прикрепить. То есть по повесткам вызвали, мы, блин, последние деньги отдали, чтобы мужиков собрать, а прикрепить не могут! Командирами, самыми вышестоящими, ничего не делается. Условия скотские.
Анастасии Г. сегодня позвонил военный следователь, но каких-то конкретных решений за этим не последовало — мужчин по-прежнему планируют вернуть в «Гренаду».
«Они не хотят стать жертвами»
Мужу Анастасии П. 42 года, ранее уже служил в Чечне, но обстановка в Бердском лагере даже ему показалась опасной.
— У меня очень смелый и дипломатичный мужчина. Он был в Чечне, он умеет общаться, но даже тут, как он мне сказал, ему стало страшно, хотя он далеко не боязливый. Представляете, что там? Когда их (новоприбывших. — Прим.ред.) увидели, сказали: «О! Свежее мясо приехало!», — возмущается она.
Ее мужа тоже мобилизовали 28 октября, в «Гренаду» он приехал 30 октября. В лагере он провел одни сутки — этого времени, как говорит женщина, хватило, чтобы понять, в какой обстановке он и его товарищи оказались.
Как рассказывает Анастасия П., новосибирцы дозвонились до НВВКУ, после чего тех забрали автобусами.
— А сейчас (через сутки. — Прим.ред.) их собрали на плацу, их готовятся под конвоем возвращать обратно. Они готовы служить, они на многое готовы ради своей Родины, но они не хотят стать жертвами! Наши ребята, наши солдаты просто не смогут там служить достойно, так как им нужно спать, им нужно соблюдать правила. Они знают устав, соблюдают дисциплину. Вот мой муж состоял в мобилизованном резервном фонде, он всегда готов служить.
«Мы не понимаем, что нам делать»
Анна П. рассказывает, что ее 36-летний муж тоже из числа опытных — служил раньше.
— Там около половины тех, кто служил. Примерно половина. Шесть лет в мобрезерве состояли, им довольствие платили. Они умеют всё и знают всё. Да, конфликт есть, никто никого пальцем не трогает, но есть упреки. Представляете, какое психологическое состояние у ребят. Какой тут боевой настрой? — задается вопросом она.
По ее словам, муж не из тех, кто просит о помощи, но услышав его рассказ, она поняла, что того нужно вызволять из лагеря под Бердском.
Она перечисляет всех тех, кому написала обращения: главная прокуратура, приемная губернатора, горячая линия Минобороны, комитет солдатских матерей.
— Никакой реакции, просто уведомление, что доставлено. Мы просто не понимаем, что нам делать.
Корреспондент НГС связался с военным следователем, который звонил Анастасии Г. сегодня, однако тот сообщил, что не может дать комментарии и переадресовал в Главное военное следственное управление следственного комитета. Там на звонки никто не ответил.
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Мы направили запросы в федеральное Министерство обороны, а также губернатору Андрею Травникову.
Более подробно о том, какая обстановке в «Гренаде» и что говорят местные, живущие по соседству с лагерем, мы рассказывали в этом репортаже.