«Наши солдаты не смогут там служить». Мобилизованных новосибирцев перебросили в другой лагерь из-за конфликта с тувинцами

«Пьянство, дебош»: что говорит мобилизованный муж Анастасии Г.

Как объясняет Анастасия Г., ее 37-летнему мужу пришла повестка на 28 октября. Вначале его и других мужчин, отправили в НВВКУ, а потом распределили в Бердск.



— Получается, присоединили наших ребят к полку, в котором большая часть тувинцев. Они ведут себя жутко: пьянство, дебош. Невозможно не то, что боевое слаживание проходить, а даже рядом находиться, — сообщила Анастасия Г.



Анастасия Г., а также другие женщины, чьих родственников прикрепили к полку в Бердске, совместными усилиями добились того, чтобы новоприбывших из этого лагеря вывезли. Для этого им пришлось обрывать горячую линию Минобороны, а также писать обращения в военную прокуратуру.

