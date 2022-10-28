Мобилизованных тувинцев поселили в детском лагере под Новосибирском — как они живут и почему их боялись местные

Живут мобилизованные в корпусах лагеря, а не в палатках, как в училище. По словам Николая, они не мерзнут, кормят их хорошо и сейчас вообще всё спокойно. В поселки они выходят только на выходных, но алкоголь нигде в округе не продают. Про погибшего тувинца объясняют, говорят слышали такое и утверждают, что это было в «Гренаде», но сами не видели. Оба Николая в лагере с начала октября.



— Мы даже свой дом построили деревянный, — подмечает молчаливый Николай. Он добавляет, что это штаб для учений.