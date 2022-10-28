Мобилизованных тувинцев поселили в детском лагере под Новосибирском — как они живут и почему их боялись местные
Ближайший магазин теряет выручку из-за запрета продавать алкоголь и тут же сетует на агрессию со стороны обитателей лагеря
Детский лагерь «Гренада», расположенный рядом с Бердском, в начале октября стал одним из пунктов подготовки для мобилизованных сибиряков. Свозят туда будущих военнослужащих только из одного региона — из республики Тува. Как рассказывают местные, именно там погиб тувинец во время распития алкогольных напитков, но сами они этого не видел
Предупреждение: государственные органы власти, руководство лагеря и уполномоченная по правам человека в НСО Нина Шалабаева отказались давать НГС комментарии по ситуации с гибелью мобилизованного из Тувы в Новосибирской области. Факт криминальной смерти и проблем с распитием спиртного обозначило лишь правительство республики. В связи с этим некоторые сообщения от жителей и читателей НГС опубликовать не может из-за отсутствия официальных комментариев.
Республику Тува свозят в лагерь
Среди коттеджей, которые есть в Речкуновской зоне отдыха, здесь также находится детский оздоровительный лагерь «Гренада». Он принадлежит ГБОУ НСО «Сибирский Кадетский Корпус» и занимает огромную территорию, заполненную лесами. Как рассказывают жители, осенью лагерь не работает, но в этом году 1 октября туда завезли уголь. Как оказалось, в лагерь для прохождения подготовки перед отправкой на СВО поселили мобилизованных из республики Тува. Сибиряков из других регионов обучают в НВВКУ и на полигоне в Шилово. Почему тувинцев поселили изолированно от всех — жители не знают.
Вход на территорию лагеря охраняют двое мужчин в военной форме за забором и мужчина в штатском с другой стороны. Оба мужчины в форме представляются как Николаи, человек в штатском не представляется. Один Николай стоит и курит, он активно с нами разговаривает и шутит. Второй Николай ходит из стороны в сторону и оглядывается в сторону людей, сидящих в беседке неподалеку. Там сидят трое мужчин в форме, но не в военной, а напоминающей скорее обмундирование сотрудников полиции.
— Нас всех тувинцев сюда привозят. Нас здесь меньше, чем в НВВКУ, — отмечает разговорчивый Николай.
Живут мобилизованные в корпусах лагеря, а не в палатках, как в училище. По словам Николая, они не мерзнут, кормят их хорошо и сейчас вообще всё спокойно. В поселки они выходят только на выходных, но алкоголь нигде в округе не продают. Про погибшего тувинца объясняют, говорят слышали такое и утверждают, что это было в «Гренаде», но сами не видели. Оба Николая в лагере с начала октября.
— Мы даже свой дом построили деревянный, — подмечает молчаливый Николай. Он добавляет, что это штаб для учений.
Оба Николая 20 лет назад были в Чечне, когда служили по призыву. Им больше сорока лет.
— Вот на старость лет вспоминаем. Можем вам про Чечню рассказать, — задумчиво отвечает разговорчивый Николай.
Мужчина в гражданском тоже из республики Тува, но давно переехал в Новосибирск. А в «Гренаду» приехал в гости к знакомым.
В окрестностях лагеря ничего не говорит о том, что рядом находится мобилизационный пункт. Палатки, как у НВВКУ, не стоят, деревьев спиленных не видно. Только в отдалении лежит куча угля.
Третьего мобилизованного мы встретили в магазине, который расположен на выезде из Речкуновской зоны отдыха. Как рассказал парень, в «Гренаде» их хорошо содержат.
— Нас до ближайшего магазина отпускают. Мы бумагу пишем на пару часов, — поделился молодой человек.
В магазине и правда оказалось несколько мобилизованных. Они покупали пирожки и сигареты.
«Страшно, на самом деле»
В минимаркете в небольшом поселке сразу на двери предупреждение, что алкоголь временно не продается. Внутри также висят несколько записок, а на кассе распечатано постановление губернатора о запрете продавать алкоголь, издано оно еще 29 сентября.
— Запретили нам почти сразу, как только тувинцы приехали. Слезно, конечно, просили (мобилизованные продать алкоголь, — прим., автора). Смысла в этом (в просьбах, — прим., автора)не было, потому что мы не продаем. У нас получились, что тувинцев привезли вечером, а утром уже часов в 10 или 11 утра пришло распоряжение губернатора. Конечно, на зарплату сильно влияет, — рассказывает владелица магазина Ульяна.
Как объясняет хозяйка, почти весь алкоголь, кроме пива, срока годности не имеет. В основном, в минимаркете продавали пиво. По этой причине магазин теперь работает в убыток.
— Мы открылись в марте. Люди долго привыкали, чтобы начать к нам ходить. И теперь снова отвыкли. Заезжают в Новый поселок, в Бердск, в Академгородок. Мы за месяц 80% продаж потеряли. В любом случае, люди раньше заходили, баночку пива взяли, потом вспомнили про колбасу, хлеб, — поделилась Ульяна.
Женщина добавляет, что первое время было страшно. В адрес продавцов шли угрозы и моления о продаже спиртного со стороны мобилизованных. В магазин некоторые приходили сразу пьяными.
— Вы пришли, когда приличные здесь остались. То, что было до, когда приходили пьяные, как они разговаривали. Это было тяжело, сложно. Это было с агрессией: «Почему вы не продаете алкоголь». Умоляли постоянно. Страшно, на самом деле. Я разговаривала с некоторыми ребятами поадекватнее, которые не за выпивкой приходили. Я у них спрашивала, они говорят, что у них достать заточку — обычное дело, — вспоминает владелица магазина.
За мобилизованными из-за большой территории лагеря уследить сложно. Жители говорят, обычно все раньше выходили за территорию через дыры в заборе.
— Тувинцы сейчас уже только за первой необходимостью приходят. Крупы, масло, соль, чай, сигареты. Первую неделю было много пьяных. По лесу невозможно было пройти, они валялись пьяными. Сейчас спокойнее, не знаю, в связи с чем, может быть потому что в Новом поселке ввели запрет, может быть, они сами перестали, — рассказала Ульяна.
По словам продавцов, магазин регулярно проверяют на предмет возможной продажи алкоголя. В какой-то момент проверки стали жестче. В первое время приходили только несколько тайных покупателей, но в последние пару недель приходят люди в форме. При этом магазин начал закупать что-то по запросам мобилизованных.
— Пирожки покупают, начали какую-то еду брать. Банные принадлежности покупают. Мы полотенца начали закупать, никогда такого не было. По их запросам покупаем. Но они все равно запасы, резервы с собой берут, — отметила Ульяна.
Сейчас владелица надеется, что вскоре все закончится и мобилизованные уедут, а местные жители снова начнут ходить в магазин.
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