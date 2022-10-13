«Сейчас достраивают баню»: палаточный лагерь для мобилизованных развернули на Шиловском полигоне

В Новосибирской области мобилизованных начали располагать на Шиловском полигоне. Там развернули палаточный лагерь. Об этом НГС сообщила Нина Шалабаева, уполномоченный по правам человека. Сегодня, 13 октября, она ездила на полигон с проверкой.

— Огромное количество привезли туда дров, палатки обогревают, тепло. Работает консультационный пункт, также как в военном училище. В государственных органах дают конкретные ответы на вопросы, работают представители банков, работает представитель службы судебных приставов, нотариусы, налоговая служба, представители Минтруда. Те вопросы, которые можно решить, они решаются, — сообщила уполномоченный по правам человека.

