«Сейчас достраивают баню»: палаточный лагерь для мобилизованных развернули на Шиловском полигоне
Там также заработал консультационный пункт
В Новосибирской области мобилизованных начали располагать на Шиловском полигоне. Там развернули палаточный лагерь. Об этом НГС сообщила Нина Шалабаева, уполномоченный по правам человека. Сегодня, 13 октября, она ездила на полигон с проверкой.
— Огромное количество привезли туда дров, палатки обогревают, тепло. Работает консультационный пункт, также как в военном училище. В государственных органах дают конкретные ответы на вопросы, работают представители банков, работает представитель службы судебных приставов, нотариусы, налоговая служба, представители Минтруда. Те вопросы, которые можно решить, они решаются, — сообщила уполномоченный по правам человека.
Как отмечает Нина Шалабаева, за вчерашний день 80% обратившихся за консультациями были из Иркутской области.
— У представителей Новосибирской области проблем нет. Они говорят, что кормят хорошо, сейчас достраивают баню, установили прибор, где можно зарядить сотовые телефоны, — добавила уполномоченный по правам человека.
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На Шиловском полигоне также проходит обучение. Как уточнила Нина Шалабаева, на месте работают психологи и медики.
Прежде мобилизованных из Сибири и соседних регионов свозили в Новосибирское высшее военное командное училище.