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Спецоперация на Украине

«Сейчас достраивают баню»: палаточный лагерь для мобилизованных развернули на Шиловском полигоне

Там также заработал консультационный пункт

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На фото первый новосибирский палаточный лагерь для мобилизованных, расположенный на территории НВВКУ

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В Новосибирской области мобилизованных начали располагать на Шиловском полигоне. Там развернули палаточный лагерь. Об этом НГС сообщила Нина Шалабаева, уполномоченный по правам человека. Сегодня, 13 октября, она ездила на полигон с проверкой.

— Огромное количество привезли туда дров, палатки обогревают, тепло. Работает консультационный пункт, также как в военном училище. В государственных органах дают конкретные ответы на вопросы, работают представители банков, работает представитель службы судебных приставов, нотариусы, налоговая служба, представители Минтруда. Те вопросы, которые можно решить, они решаются, — сообщила уполномоченный по правам человека.

Как отмечает Нина Шалабаева, за вчерашний день 80% обратившихся за консультациями были из Иркутской области.

— У представителей Новосибирской области проблем нет. Они говорят, что кормят хорошо, сейчас достраивают баню, установили прибор, где можно зарядить сотовые телефоны, — добавила уполномоченный по правам человека.

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На Шиловском полигоне также проходит обучение. Как уточнила Нина Шалабаева, на месте работают психологи и медики.

Прежде мобилизованных из Сибири и соседних регионов свозили в Новосибирское высшее военное командное училище.

СпецоперацияЧастичная мобилизация
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