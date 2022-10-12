«Местные офигели». Как мобилизованные несколько дней пугали жителей микрорайона Щ в Новосибирске

По словам местных жителей, до недавнего времени мобилизованные могли покидать территорию учебного центра. В понедельник, 10 октября , Дарья вместе с подругами приехала в караоке на проспекте Академика Лаврентьева. На входе с ними попробовал познакомиться парень.

— Был прямо изрядно пьян, говорил довольно несвязно. Когда он зашел внутрь, второй парень, который был с ним, подошел к нам и сказал что-то вроде: «Девушки, не обращайте, пожалуйста, на него внимания, он мобилизованный». Ну и он еще упомянул, что этот человек не слишком в себе. Потом еще внутри его видели, он практически уплывал со стула. Ну и песни они пели такие... патриотические, — рассказала девушка.