«Местные офигели». Как мобилизованные несколько дней пугали жителей
микрорайона Щ в Новосибирске
В первые дни после начала мобилизации будущие солдаты могли выпивать и выходить за территорию училища
Мобилизованных из Сибири и соседних регионов свозят в Новосибирское высшее военное командное училище. Институт не сразу смог справиться с таким наплывом людей — многим не хватило мест и туалетов. Кроме того, родственники передавали будущим солдатам еду и алкоголь. Всё это не добавило спокойствия жителям микрорайона — мы спросили у них, как они уживаются с новыми соседями.
По словам местных жителей, до недавнего времени мобилизованные могли покидать территорию учебного центра. В понедельник,
— Был прямо изрядно пьян, говорил довольно несвязно. Когда он зашел внутрь, второй парень, который был с ним, подошел к нам и сказал что-то вроде: «Девушки, не обращайте, пожалуйста, на него внимания, он мобилизованный». Ну и он еще упомянул, что этот человек не слишком в себе. Потом еще внутри его видели, он практически уплывал со стула. Ну и песни они пели такие... патриотические, — рассказала девушка.
Будущих солдат замечают не только в заведениях, но и на улице. Так, в одной из школ микрорайона родители начали пересылать в чатах сообщение с просьбой не отпускать детей одних.
— В школе по соседству говорили родителям провожать детей, поскольку действительно некоторые мобилизованные товарищи ведут себя не очень прилично. До меня какие-то слухи доходили, но личным опытом ничего такого подтвердить не могу, — рассказал житель микрорайона Илья.
Юлия живет на улице Иванова, 45, дом стоит вплотную к НВВКУ. Она рассказывает, что в первые дни после начала мобилизации обстановка и правда была неспокойной, но сейчас ситуация под контролем.
— Военное училище не ожидало, что будет такое. Первые дни они действительно гуляли и оккупировали винные магазины, было спиртное. Сейчас всё спиртное в округе запрещено к продаже, всё загорожено, охраняется. Я гуляю с собакой рядом, в том числе вечером, и вижу. Еще говорили, что мобилизованные якобы шатаются по лесу — это тоже неправда, — подчеркнула Юлия.
По словам девушки, мобилизованных можно встретить в лесу рядом с училищем — там «проходят тактические учения».
— У военного училища есть территория, где они в принципе всегда проводят учения, они там занимаются, бегают кросс. Но они всё время под надзором. Первое время был большой наплыв людей, при этом даже в туалет некуда было ходить. Сначала, думаю, местные жители офигели, но потом училище поставило туалеты, сориентировалось, — сказала девушка.
Кроме того, около училища собирались родственники мобилизованных.
Ее слова подтверждает депутат горсовета по округу
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— Письменных официальных заявлений не было, только сообщения в устной форме, в мессенджерах и соцсетях. В первые дни мобилизации действительно увеличились объемы продажи алкоголя в ближайших к пункту сбора магазинах. С одной стороны, мобилизованы люди с самыми разными стандартами культуры и поведения, с другой — все стараются относиться с пониманием к текущей ситуации, — пояснил депутат.
На прошлых выходных вокруг территории училища установили еще один забор. Двухметровое ограждение из профлиста появилось в нескольких десятках метров от прежнего забора. Между двумя ограждениями образовалась большая территория — теперь мобилизованные встречаются с родственниками там. Попасть внутрь можно через пропускной пункт в строго определенное время. На входе проверяют сумки и пакеты, привезенные мобилизованным. Алкоголь из них выкидывают.