Доллар — 63 рубля. Что это значит, надо ли сейчас покупать валюту и когда снизятся цены в магазинах

Также Кольцук отметил влияние «логистических надбавок», которые не позволяют снизить стоимость товаров вслед за курсами валют.



— Импорт, грубо говоря, накрылся медным тазом. Импортеры не понимают, как им работать: нужно перенастраивать логистические линии, а на это требуется минимум полгода, чтобы состыковать всех подрядчиков. И цена доставки растет, по некоторым позициям — до четырех раз. Все это размывает влияние курсов валют на импортируемые товары.

Изменения курса доллара никак не влияют на цены в магазинах, потому что на сегодняшний день у нас нет импорта электроники, согласен эксперт в сфере торговли электроникой и бытовой техникой.



— Цены будут меняться для новых поставок, но этот процесс не сразу происходит, — отметил руководитель Mobile Research Group Эльдар Муртазин. — То есть если сегодня кто-то купит технику по текущему курсу и дальше начнет ее доставлять, то с учетом логистики и прочих вещей она появится на полках через полторы-две недели. Вот тогда она в лучшем случае будет учитывать нынешний курс. Но если поставок как таковых нет, то и цены не учитывают изменения валютных курсов. Тот же параллельный импорт может заработать скорее всего не раньше июня.