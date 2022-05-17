Доллар — 63 рубля. Что это значит, надо ли сейчас покупать валюту и когда снизятся цены в магазинах
Отвечают экономисты
13 мая доллар впервые с февраля 2020 года опустился на бирже ниже 63 рублей, а евро вообще показал минимум за пять лет. После совсем недавних 120–140 рублей за доллар сегодняшний курс кажется невероятным событием. Мы спросили экономистов, что происходит, насколько еще укрепится рубль, почему не падают цены в магазинах и стоит ли сейчас запасаться валютой?
Всё ниже и ниже
В пятницу, 13 мая, доллар вновь обновил рекорды, сходив на 62,625 (цена в первой половине дня на Московской бирже. — Прим. ред.). В итоге снизились официальные курсы доллара и евро на 14 мая — до 63,7799 и 65,7939 рубля соответственно. За минувшую неделю рубль укрепился почти на 10%.
— Невероятное, совершенно неслыханное по своим масштабам укрепление до 63, — подтверждает инвестбанкир, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган. — Другое дело, что рубль перестал быть свободно конвертируемой валютой. Но… это уже иная история.
Агентство Bloomberg даже назвало рубль самой эффективной валютой в мире — по укреплению к доллару, если брать во внимание период с начала 2022 года.
— Рост рубля является результатом ряда мер, предпринятых правительством для защиты потрепанной валюты после западных санкций. Помимо введения контроля над движением капитала, Россия вынуждает экспортеров продавать иностранную валюту и требует, чтобы ее природный газ оплачивался в рублях. Аналитики говорят, что это ралли не заслуживает доверия, поскольку многие магазины, занимающиеся торговлей валютой, перестали торговать рублем. На том основании, что его стоимость, видимая на мониторах, не соответствует цене, по которой его можно торговать в реальном мире, — отметил Bloomberg.
Тем не менее поразительно, что рубль так хорошо работает во время [спецоперации], удивились авторы издания. Особенно с учетом того, что другие страны, которые в недавнем прошлом ввели контроль за движением капитала, не добились таких же результатов.
Почему подешевел доллар
Сам Центробанк причины укрепления рубля в значительной̆ степени связывает с более низким объемом импорта на фоне санкций. Об этом говорится в ежеквартальном докладе регулятора о денежно-кредитной политике, опубликованном 11 мая.
— Главная особенность текущей экономической ситуации в том, что предложение сжимается сильнее спроса. Именно это создает основное инфляционное давление. Колоссальная неопределенность ситуации выражается в повышенном объеме рисков для прогноза, — отметил Банк России.
Валютный рынок находится под ограничительными мерами ЦБ РФ, напомнили эксперты.
— Россию покинуло много зарубежных компаний. Из-за введенных санкций резко снизился импорт. Цены на энергоресурсы остаются на максимальных отметках, что позволяет экспортерам укреплять рубль. Если ЦБ РФ откажется отменять ограничительные меры на валютном рынке, то курс доллара двинется к уровню 60 рублей, — допустил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
Крепкий рубль отчасти способствует цели по снижению инфляции в России и борьбе с надвигающимся экономическим спадом.
— Если российский Центробанк даже при снижении курса доллара до 62,5 рубля, а евро — до 65 рублей не предпринимает действий по стабилизации ситуации, это означает, что регулятор сознательно идет на такое укрепление национальной валюты, даже невзирая на проблемы с наполнением бюджета и падением выручки российских экспортеров, — прокомментировал аналитик финансовой группы «Финам» Александр Потавин. — В руководстве ЦБ РФ, видимо, есть понимание, что это усиление национальной валюты является временным экстраординарным явлением в ситуации, когда западные инвесторы массово покидают Россию, продавая здесь свои активы.
Почему цены не падают вслед за баксом
Рубль дорожает к иностранным валютам, а цены в магазинах снижаются неохотно. В чем дело, возмущаются обычные покупатели.
— Если бизнесмены подняли цены, то заставить их снизить цены можно только указом президента. Такая специфика российского бизнеса, — иронизирует финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. — Никто не хочет отказываться от маржи между ценами закупа и продажей. Также много товара закупалось по высоким курсам. Пока старый товар не закончится, цены не упадут.
Кроме того, высокие цены могут сохраняться из-за сужения ассортимента товара и сохранения спроса на определенные категории товара.
Генеральный директор челябинского автохолдинга «Планета Авто» Андрей Кольцук обращает внимание, что нынешние курсы валют с точки зрения бизнеса кажутся искусственными.
— Народ-то ждет, что раз доллар низкий, то цены должны упасть, но другой вопрос, что я не могу ничего купить за этот низкий доллар, — объяснил он. — Складывается абсурдная ситуация: средняя рублевая цена на автомобили сегодня под 3 млн, что в пересчете на декларируемый курс доллара составляет чуть ли не 50 тысяч! Посмотрите сайты в США, какую машину можно купить за эти деньги там и здесь. У нас сейчас Volkswagen Polo стоит 35 тысяч долларов, и это машина местного производства.
Также Кольцук отметил влияние «логистических надбавок», которые не позволяют снизить стоимость товаров вслед за курсами валют.
— Импорт, грубо говоря, накрылся медным тазом. Импортеры не понимают, как им работать: нужно перенастраивать логистические линии, а на это требуется минимум полгода, чтобы состыковать всех подрядчиков. И цена доставки растет, по некоторым позициям — до четырех раз. Все это размывает влияние курсов валют на импортируемые товары.
Изменения курса доллара никак не влияют на цены в магазинах, потому что на сегодняшний день у нас нет импорта электроники, согласен эксперт в сфере торговли электроникой и бытовой техникой.
— Цены будут меняться для новых поставок, но этот процесс не сразу происходит, — отметил руководитель Mobile Research Group Эльдар Муртазин. — То есть если сегодня кто-то купит технику по текущему курсу и дальше начнет ее доставлять, то с учетом логистики и прочих вещей она появится на полках через полторы-две недели. Вот тогда она в лучшем случае будет учитывать нынешний курс. Но если поставок как таковых нет, то и цены не учитывают изменения валютных курсов. Тот же параллельный импорт может заработать скорее всего не раньше июня.
При этом эксперт указал, что большинство цен на технику уже пришли к уровням середины февраля.
— По каким-то конкретным товарным категориям надо смотреть, но в целом цены снизились. Они не такие, как были в середине марта, — добавил Эльдар Муртазин.
Что ждет рубль и доллар?
Процесс укрепления национальной валюты, скорее всего, не будет слишком длительным, отметили эксперты. Одна из причин — с середины мая крупные нефтетрейдеры перестанут покупать российскую нефть для ЕС.
— Давать прогнозы, на каких уровнях остановится процесс укрепления рубля, смысла нет. Но, поскольку ЦБ РФ сейчас не может покупать валюту для Фонда национального благосостояния, быстрые смены настроений на валютном рынке, когда рубль за день может укрепиться/ослабнуть на 5–7%, теперь станут нормальным явлением, — объяснил Александр Потавин.
Профессор Высшей школы экономики Александр Скоробогатов допустил укрепление рубля в перспективе до 50 и даже до 30 за доллар.
— При нынешних ценах на наши экспортные товары и серьезных ограничениях на импорт государство может счесть для себя оптимальным более крепкий рубль, чем раньше. В условиях нынешней высокой неопределенности всё возможно, — предположил он. — Хотя, если отталкиваться от нашей новейшей денежной истории, маловероятно.
Старший аналитик «Фридом Финанс» Севак Араратян в ходе онлайн-конференции «Финам», посвященной ситуации на мировых рынках, предположил, что рубль ослабнет к концу года.
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— У ЦБ имеются инструменты для того, чтобы сделать это. Необходимо понимать, что сильный рубль не выгоден ни экспортерам, ни бюджету. В ближайшее время мы можем увидеть снижение или полную отмену обязательства продавать 50% валютной выручки. Кроме того, ближе к концу года есть вероятность выборочного размораживания активов нерезидентов, которое приведет в повышенному спросу на валюту, — прогнозирует Севак Араратян.
Угасание активной фазы конфликта будет способствовать восстановлению части импорта. А во второй половине года должны заработать новые логистические цепочки и параллельный импорт, надеются эксперты.
Покупать валюту или нет?
Конкретные советы по покупке валюты давать сейчас тяжело, единодушны эксперты.
— У меня были поступления в рублях, и я их тут же конвертировал в валюту. Один банк дал 66, другой известный банк дал реальный курс. Текущая аномалия ненадолго, и надо пользоваться моментом, — поделился опытом инвестбанкир, профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган. — Эта ситуация некомфортна ни для ЦБ, ни для Минфина.
В то же время финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов считает, что запасаться валютой может тот, кому она нужна для поездок за рубеж. А спекулировать на ней не получится из-за больших спредов между покупкой и продажей в банках.