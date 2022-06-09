Новосибирцев зовут на контрактную службу. Журналист НГС попытался устроиться и изучил, сколько платят

«53 доллара в сутки»

В конце мая мэрия Новосибирска на своем сайте опубликовала сообщение о том, что пункт отбора на военную службу приглашает заключить контракт годных по состоянию здоровья новосибирцев в возрасте от 18 до 50 лет. Главное условие — отсутствие судимости. Военнослужащим обещают полный соцпакет: медобеспечение, страхование жизни и здоровья, служебное жилье. О зарплате и участии в спецоперации ни слова. Звоним по указанному телефону, не представляясь журналистом.



В трубке — голос молодого человека. На вопрос, можно ли поучаствовать в спецоперации, сначала не ответил. Однако после того как собеседник узнал, что кандидату 35 лет, он прописан в Новосибирске, не судим, а в середине 2000-х служил срочную службу танкистом, в нем явно проснулся интерес.