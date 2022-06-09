Новосибирцев зовут на контрактную службу. Журналист НГС попытался устроиться и изучил, сколько платят
Россиянам без специального образования сулят зарплату до
Заработать на спецоперации желающим предлагают во многих российских регионах, однако до сих пор никто не делает это в открытую. Приглашение поехать в спецкомандировку не получишь на сайте военкомата, однако оно завуалировано на сервисах по подбору персонала. Оказалось, чтобы поехать на Украину, иной раз достаточно иметь всего лишь образование в 9 классов. Журналист НГС Павел Тиунов проанализировал предложения из разных регионов и выяснил, какие специальности остро требуются и кому сулят полумиллионные зарплаты.
«53 доллара в сутки»
В конце мая мэрия Новосибирска на своем сайте опубликовала сообщение о том, что пункт отбора на военную службу приглашает заключить контракт годных по состоянию здоровья новосибирцев в возрасте от 18 до 50 лет. Главное условие — отсутствие судимости. Военнослужащим обещают полный соцпакет: медобеспечение, страхование жизни и здоровья, служебное жилье. О зарплате и участии в спецоперации ни слова. Звоним по указанному телефону, не представляясь журналистом.
В трубке — голос молодого человека. На вопрос, можно ли поучаствовать в спецоперации, сначала не ответил. Однако после того как собеседник узнал, что кандидату 35 лет, он прописан в Новосибирске, не судим, а в середине 2000-х служил срочную службу танкистом, в нем явно проснулся интерес.
— Замечательно. Да, можно принять участие [в спецоперации]. Подъезжайте к нам. Всё обговорим. ВУСовка (военно-учетная специальность. — Прим. ред.) у вас хорошая, требуется, — отметил представитель пункта отбора.
Он добавил, что можно сразу «в Елань» (учебный центр в Свердловской области. — Прим. ред.) и там уже заключить контракт — «либо полноценный, либо краткосрочный (от 4 до 12 месяцев)». Зарплата зависит от степени вовлеченности в спецоперацию.
— Двойной оклад плюс 53 доллара в сутки. Это при непосредственном участии, — подчеркнул собеседник, пообещав рассказать подробности при встрече.
Кандидатов приглашают как в будние дни, так и в выходные — об условиях службы по контракту в субботу и воскресенье рассказывают дежурные.
Зарплата — 450 тысяч и бесплатное трехразовое питание
Объявления о найме контрактников сегодня можно найти в тематических группах в соцсетях и на сервисах по трудоустройству. Новосибирск в подобных предложениях фигурирует крайне редко. В сообществе «На контракт / Новосибирск / Грозный» (1787 подписчиков) есть объявление о поиске кандидатов в стрелки и водители в войсковую часть 2668. Условия не указаны.
— По желанию имеется возможность принимать участие в увлекательных мероприятиях в странах ближнего и дальнего зарубежья, — говорится в объявлении.
В другую новосибирскую военную часть 3733 стрелков набирают через сайт hh.ru. Работодатель обещает платить от 32 тысяч рублей в месяц плюс дополнительные выплаты, бесплатно застраховать жизнь и здоровье бойца, а также предоставлять отпуск 35 дней в году с бесплатным перелетом туда и обратно.
— Участникам боевых действий предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск сроком на 15 суток, — дополняет составитель объявления.
В Омской области служить по контракту приглашают всех военнообязанных с образованием 9 классов и способных сдать минимальные нормативы по физподготовке. Зарабатывать можно от 35 до 230 тысяч рублей в месяц, говорится в объявлении. Условия получения высокой зарплаты не объясняют, зато обещают бесплатное трёхразовое питание.
Кемеровские военкоматы опубликовали на сайте Superjob 24 однотипные вакансии от 24 населенных пунктов региона. Нести военную службу за 200–230 тысяч рублей в месяц предлагают людям, имеющим уровень нервно-психической устойчивости «не ниже
В Иркутске отсутствие опыта работы военнослужащим не является причиной для отказа. При этом «боевой опыт» будет явным преимуществом, который поможет зарабатывать 150–200 тысяч рублей в месяц.
23-й отряд спецназа Росгвардии «Оберег» в Челябинске объявил набор стрелков, снайперов, пулемётчиков и водителей в сообществе подразделения «ВКонтакте». Бойцам обещают служебное жилье, военную ипотеку, санаторное лечение и стабильную зарплату: от 37 до 140 тысяч рублей в месяц. Последняя сумма платится за участие в служебных командировках.
В Воронежской области подписать контракт предлагают местным жителям в возрасте до 50 лет, строго отслужившим в армии. После подписания документов обещают единовременную выплату — 170 тысяч рублей, а затем зарплату — по 205 тысяч рублей в месяц. Контракт можно подписать на срок от 3 месяцев до 1 года. По итогу военнослужащему обещают присвоение статуса ветерана боевых действий, льготы и земельный участок.
Предложения от пензенского военкомата могут сперва ввести в заблуждение соискателя: зарплату в 160–200 тысяч рублей там предлагают электрику, электромонтеру, электрогазосварщику, водолазу, укладчику парашютов, инструктору по физподготовке, начальнику склада хранения и водителю-крановщику. При этом в теле объявления уровень зарплат указан совершенно другой — от 25 до
В Калужской области набирают механиков-водителей БМД (боевая машина десанта). Зарплата — 200–350 тысяч рублей. От кандидата требуют умелое управление машиной с успешным преодолением заграждений и препятствий. В случае чего — бесплатный проезд к месту лечения.
Самый дорогой контракт, который удалось найти на сайтах объявлений, — «водитель КАМАЗа» от мурманского военкомата с зарплатой до 450 тысяч рублей в месяц. При этом отмечается, что работа — разъездного характера, выходные — плавающие, рабочая неделя — 5-дневная.
Далее по регионам: в Архангельске военнослужащим обещают до 200 тысяч рублей, в Йошкар-Оле и на Камчатке — до 250 тысяч, в Ярославле — от 150 тысяч «на руки», в Тамбове — от 220 тысяч, во Владимирской области — до 200 тысяч.
В Москве и Московской области военкоматы ждут водителей, гранатометчиков, стрелков-зенитчиков, водителей БМП и корабельных радиотелеграфистов. Кандидатам по каждой специальности обещают зарплату в размере 150–200 тысяч рублей.
На официальном сайте Минобороны РФ объявления в разделе «Вакансии» не содержат информацию о зарплатах в сотни тысяч рублей для водителей, стрелков, разведчиков
Что говорят ветераны боевых действий
Ветеран боевых действий в Чечне Николай Макеев согласился рассказать журналисту НГС о заработках в качестве участника военных операций. 41-летний мужчина сегодня работает электриком и боевой опыт вспоминает с содроганием: в 1999 году его, срочника, без спроса отправили на Кавказ бороться с терроризмом.
— Это притом что я денег там неплохо заработал. Нам (срочникам) платили по 800 рублей в сутки, но учитывались только «боевые дни», грубо говоря, дни, когда по тебе стреляли. У меня получилось 210 таких дней. Офицерам платили по 1200 рублей. Мне попадались в основном «афганцы», которые пошли воевать, чтобы заработать — кто на машину, кто на дом, кто на квартиру. Мы поневоле там находились, а они за деньги приехали. Таких там недолюбливали, конечно, — вспоминает Николай.
Через несколько лет Макеев по личной инициативе отправился служить по контракту миротворцем в Абхазию. В середине 2000-х годов ему — командиру противотанкового орудия — платили около
— Повзрослел я, наверное. У меня семья. Хочу видеть, как дети растут. Дочке — год всего. Мало того что голову под пули подставляешь, так я еще много болячек привез — у меня сейчас жуткие проблемы со спиной. Есть специальная Росгвардия, которая этим занимается. Пусть занимается, — резюмировал новосибирец.
Офицер СОБРа, ветеран афганской войны и двух чеченских кампаний Вячеслав Клепиков заявил НГС, что сегодня на Украине в боевых действиях принимает участие совсем не та армия, что в конце 90-х боролась с терроризмом на Кавказе. По его словам, еще во время грузино-абхазского конфликта «был отмечен возросший уровень профподготовки, дисциплины и боевых возможностей». Однако, добавил он, сегодня среди контрактников встречаются выходцы из разных социальных слоев.
— Такие люди — балласт и ЧП ходячее, но деньги первичны для немногочисленной категории. При этом всё зависит от профессионализма и человека как такового, — подчеркнул Клепиков.
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