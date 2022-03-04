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Тема дняВоенная операция на Украине: хроника
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Владимир Путин выступил с обращением о погибших на Украине: видео

Президент заявил о выплатах семьям погибших и раненым

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Владимир Путин заявил, что операция на Украине идет по графику

Владимир Путин заявил, что операция на Украине идет по графику

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Перед заседанием Совета безопасности РФ президент Владимир Путин выступил со специальным обращением о ходе спецоперации и роли российских военнослужащих в ней. По словам Путина, спецоперация идет по плану, в строгом соответствии с графиком, все поставленные в ходе спецоперации задачи решаются успешно.

Семьи военнослужащих, погибших в операции на Украине, получат более 7 миллионов рублей, а раненые — допвыплату в 3 миллиона рублей. Также Путин распорядился дополнительно выплатить 5 миллионов рублей семьям военных РФ, погибших на Украине.

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