Научат Родину любить. Как новосибирские власти должны использовать Z и V — публикуем секретную методичку

Вообще все описанные действия авторы методички предлагают снимать на видео и выкладывать в интернет, чтобы и остальные следовали этим примерам.

Мнение авторов методички

В Центре патриотического воспитания немного удивились интересу корреспондента НГС к служебному документу.



— А чего вы к нам так вот? Давайте мы вам что-нибудь хорошее расскажем… Давайте что-нибудь интересное, доброе, умное тиражировать. <…> Если выйти на улицу и спросить, когда у нас празднуется День России, День флага, День народного единства, может быть, не все ответят. А правильно — знать свою историю, изучать… Вы же согласны со мной? — настороженно спросила у корреспондента НГС директор Центра патриотического воспитания Алла Данилевская.

