«Не особо понимаем, что теперь делать». Как Казахстан, Киргизия и Турция вводят новые ограничения для уехавших из России

Релоканты из России поэтапно столкнулись со сложностями на границе, осуждением своего отъезда близкими, предложениями депутатов о конфискации их имущества на родине и выросшими ценами на аренду жилья в принимающих странах. Но и это еще не всё. Ряд стран — именно тех, куда массово уезжали россияне после объявления спецоперации, — анонсировал новые ограничения: где-то речь идет об ужесточении миграционного законодательства, где-то — о требованиях к вывозу валюты. Рассказываем, с чем сейчас сталкиваются мигранты из России.
Турция
Для эмиграции многие россияне предпочли Турцию. Уехавшие, видимо, не предполагали, что условия жизни в этой стране могут серьезным образом поменяться, ведь по итогам декабря именно россияне приобрели наибольшее количество недвижимости среди иностранцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Бюро статистики Турции.
Из-за мощного потока приехавших россиян и других иностранцев цены на аренду жилья в Турции резко подскочили — на 160% в сравнении с 2021 годом. Дороже всего жилье оказалось в Анталье и Стамбуле. В начале сентября властям Турции пришлось закрывать популярные районы в Стамбуле, Аланье, Анталье и Измире для получения ВНЖ. Как писала «Фонтанка», вскоре на Change.org даже появилась петиция с требованием прекратить аренду и продажу недвижимости иностранцам в Анталье.
И снова очередной удар для мигрантов: теперь россиянам в принципе перестали выдавать ВНЖ независимо от места проживания в Турции. С этим столкнулись россияне, подававшие документы в последних числах декабря.
— Настя подавалась на ВНЖ во второй половине декабря. Рандеву (собеседование с кандидатом на ВНЖ. — Прим. ред.) было 4 января. И вот сегодня пришел отказ. При этом я подавался в начале декабря по той же схеме (с поручительством местного), и мне всё подтвердили. Сейчас жду пластиковую карту. Интересно, что во всех чатиках пишут, что с 26 декабря пошли сплошные отказы. Как будто кто-то в результате каких-то переговоров или событий сильно закрутил краник. Пока не особо понимаем, что теперь делать. Если раньше 90% ВНЖ для русских подтверждали, то с 26-го, наоборот, 90% отказов, — написал у себя в соцсетях московский бизнесмен Максим Юрин, управляющий партнер digital-агентства Little Big Agency, сооснователь fashion-бренда GLOVE.ME и сервиса бартерного обмена между бизнесом и инфлюэнсерами SHAR.
Но и без ВНЖ россиянам стало совсем несладко жить в Турции — об этом нашим коллегам из Е1.RU рассказал эмигрировавший блогер:
— Ко всему этому добавляется и запоздало возникшее у турецких властей желание выжать с нашего брата по максимуму: с ноября тариф на медицинскую страховку для иностранцев вырос ровно в два раза, стоимость открытия банковской карты — в восемь раз. Я переехал в Турцию в октябре. Открыв карту в банке, я заплатил тогда 250 лир, а в канун Нового года, когда мы пошли в банк с друзьями, чтобы сделать карты им, оказалось, что сейчас нужно отдать 2200 лир! Неплохо? В связи с этим уже несколько моих друзей вынуждены срочно менять свои планы и возвращаться в Россию.
В чатах, где собирались приехавшие в Турцию русские, теперь обсуждают дальнейший план на отъезд в другую страну. В топе — Грузия, Аргентина и Таиланд.
Казахстан
Ситуация в Казахстане разворачивалась по похожему с Турцией сценарию: огромный поток приехавших и выросшее в цене жилье. Россиянам приходилось ночевать в машинах и общаться с мошенниками, которые пытались заработать на платном просмотре квартир для потенциальных арендаторов.
До 2023 года релоканты из России могли оставаться в Казахстане, используя визаран: то есть выезжали в другую страну (как правило, в Киргизию или Узбекистан) и обнуляли свой срок пребывания. Но в январе этого года власти Казахстана решили изменить правила въезда, прикрыв эту лазейку.
Теперь приехавшие из стран Евразийского экономического союза (туда входит Россия) смогут находиться в Казахстане максимально лишь 90 дней в течение полугода. При этом въезжать в страну и оставаться там до трех месяцев теперь можно будет не более двух раз в год.
Остаться на более длительный срок россияне смогут лишь в случае получения разрешения временного пребывания (его, например, оформляют при официальном трудоустройстве на работу в местную компанию) или вида на жительство. Понятно, что для релокантов, работающих удаленно на другие, не казахстанские компании, такой вариант маловозможен.
Изменения, как говорится в телеграм-канале МВД Республики Казахстан, вступят в силу 27 января и не будут иметь обратной силы.
Киргизия
«Опасения и вопросы», как писал киргизский портал 24.kg, вызвал наплыв россиян в Киргизию. По подсчетам местных депутатов, за 9 месяцев из России в Киргизию прибыло порядка 700 тысяч россиян.
В стране действует местная правительственная программа «Цифровой кочевник», что в определенном смысле стало важным фактором для айтишников. Согласно условиям этой программы, приехавшие специалисты могут получить бесплатную визу сроком на год, которая распространяется и на членов семьи. Специальный статус освобождает от обязательств зарегистрироваться по месту жительства, получать разрешение на работу, дает возможность регистрации юридических лиц (фирмы или ИП), автоматически присваивает местный аналог ИНН.
А в январе этого года правительство Киргизии уже пошло на ужесточение — в данном случае вывоза денег. Отныне нерезиденты Киргизии могут вывезти из страны сумму в размере не более 5 тысяч долларов наличными (для резидентов — 10 тысяч долларов). Запрет на сайте кабинета министров, называют «временным», однако не указывают срок его действия.
Что еще почитать о тех, кто уехал и кто вернулся
Россию стремительно покидают айтишники: кто-то из-за опасений быть призванным по мобилизации, кто-то — из-за ухода компаний, предоставляющих программное обеспечение. Почитайте, что сейчас происходит в этой отрасли.
23-летний маркетолог из Санкт-Петербурга недавно вернулся в Россию после эмиграции в Киргизию. О том, почему он принял такое решение и что его удивило в другой стране, он рассказал в этой статье.
А это — история вернувшегося в Россию из Казахстана сотрудника СМИ. После объявления начала частичной мобилизации он оставил свой город в Западной Сибири и пересек границу с Казахстаном. В ноябре он вернулся, но уверяет, что эмиграция для него не окончена.