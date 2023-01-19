«Не особо понимаем, что теперь делать». Как Казахстан, Киргизия и Турция вводят новые ограничения для уехавших из России

Турция

Для эмиграции многие россияне предпочли Турцию. Уехавшие, видимо, не предполагали, что условия жизни в этой стране могут серьезным образом поменяться, ведь по итогам декабря именно россияне приобрели наибольшее количество недвижимости среди иностранцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Бюро статистики Турции.



Из-за мощного потока приехавших россиян и других иностранцев цены на аренду жилья в Турции резко подскочили — на 160% в сравнении с 2021 годом. Дороже всего жилье оказалось в Анталье и Стамбуле. В начале сентября властям Турции пришлось закрывать популярные районы в Стамбуле, Аланье, Анталье и Измире для получения ВНЖ. Как писала «Фонтанка», вскоре на Change.org даже появилась петиция с требованием прекратить аренду и продажу недвижимости иностранцам в Анталье.