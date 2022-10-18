«Это Новосибирск с восточным оттенком». Семейная пара переехала в Бишкек и описала его плюсы и минусы

— Сначала мы рассматривали популярные направления: Грузия, Армения, Турция. Но изучив цены на билеты и жилье, решили поискать еще варианты. Один из друзей предложил поехать в Кыргызстан, на этом в итоге и остановились, — говорит Виктория.



На принятие решения в пользу Бишкека в первую очередь повлияла местная правительственная программа «Кочевник» для представителей IT, приехавших из других стран. Муж Виктории уехал в сентябре и получил статус цифрового кочевника. Виктория прибыла к нему неделю назад. С собой девушка взяла кошку.

