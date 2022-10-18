«Это Новосибирск с восточным оттенком». Семейная пара переехала в Бишкек и описала его плюсы и минусы
Они рассказали о жизни в Киргизии, местном менталитете, и почему страна — рай для приезжих программистов
С начала 2022 года в Кыргызстан въехало 760 тысяч россиян, пишет издание «24.KG» со ссылкой на министра труда Кудайбергена Базарбаева. Фотограф из Новосибирска Виктория, прожившая последний год с мужем в Питере, с ним пополнили это список, перебравшись в Бишкек. Они рассказали НГС о разнице в ценах, местном колорите, отношению к россиянам и об интересной программе для айтишников-эмигрантов и их семей.
Кочевники цифровые и не очень
Уехать из страны Виктория с мужем решили сразу после объявления частичной мобилизации. Оставался главный вопрос, куда податься.
— Сначала мы рассматривали популярные направления: Грузия, Армения, Турция. Но изучив цены на билеты и жилье, решили поискать еще варианты. Один из друзей предложил поехать в Кыргызстан, на этом в итоге и остановились, — говорит Виктория.
На принятие решения в пользу Бишкека в первую очередь повлияла местная правительственная программа «Кочевник» для представителей IT, приехавших из других стран. Муж Виктории уехал в сентябре и получил статус цифрового кочевника. Виктория прибыла к нему неделю назад. С собой девушка взяла кошку.
Программа «Кочевник» введена правительством Кыргызстана в августе 2022 года. Представители профессий в сфере IT (подробная информация о программе доступна на сайте правительства Кыргызстана) из ряда стран, включая Россию, могут получить бесплатную визу сроком на год (она стоит
Остальным приезжим необходимо встать на учет в течение месяца. Загранпаспорт для этого не нужен, достаточно российского.
— С момента приезда нужно в 30-дневный срок прибыть в местный аналог МФЦ (ЦОН) и встать на учет по месту пребывания (необходимо согласие от собственника квартиры или дома). По истечению этого месяца процедуру можно повторить без выезда из страны, просто прийти в ЦОН и продлить регистрацию. Так можно делать целый год, — говорит Виктория.
Девушка до переезда работала фотографом. Пока ей не удается найти заказчиков на местном рынке, поэтому она планирует делать снимки для стоковых сайтов. Супруг работает на российскую компанию, с которой сотрудничал в России.
— Нам пока неясно, станет ли Бишкек окончательным пунктом нашего назначения, поэтому фотографирование для стоков самый подходящий вариант, — говорит Виктория.
Цены и отношение к россиянам
В Бишкек супруги добирались самолетом по отдельности. Перелет мужа Виктории обошелся в 25 000 рублей с багажом, а сама она заплатила 36 000, включая билет на кошку. Для перевозки домашнего животного ему нужно внедрить чип, сделать ряд прививок и обработать от паразитов. Также нужно получить справку из государственной клиники о добром здравии питомца.
— Сам Бишкек очень похож на Новосибирск, только с восточным колоритом. Здесь пыльновато и плохо с освещением. Люди очень любят красивые ковры, их продают во многих местах. Очень трепетно относятся к своей культуре. Все вывески дублируются на русском языке, практически все хорошо говорят на нашем языке. В крупных городах с этим никаких проблем нет, в отличие от той же Грузии, где нужен английский, — описывает Виктория.
— Здесь очень красивая природа и развит внутренний туризм. Одно из любимых мест жителей — озеро Иссык-Куль, где располагается множество турбаз, — говорит Виктория.
Наплыв россиян спровоцировал ажиотаж на рынке краткосрочной аренды в крупных городах Кыргызстана. Сейчас практически невозможно найти там дешевую квартиру. Виктория с мужем и его другом сняли через сайт Airbnb трехкомнатную за
— И столица, и крупные города оказались не готовы принять столько жителей. Поэтому многие уезжают в города поменьше и деревни. Гостевые дома, которые сдают в аренду в сезон, вероятно, впервые начали принимать постояльцев на осенне-зимнее время, — продолжила Виктория.
По словам девушки, цены на продукты и в общепите в Бишкеке ниже, чем в Новосибирске. Если знать места, полноценный обед обойдется рублей в двести, поход в приличное кафе на двоих — в тысячу. Нужно знать, что почти во всех кафе и ресторанах в чек включат
— Здесь есть четкое разделение понятия русский и россиянин. Первые — это осевшие здесь жители России (здесь их очень много), а вторые — приезжие. Отношение местного населения к обеим группам приветливое, о случаях национализма или ярко выраженной неприязни мне ничего не известно. Многие арендодатели делают скидку приезжим из России. А сами они создают чаты взаимопомощи в мессенджерах, — говорит Виктория.
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