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«Это Новосибирск с восточным оттенком». Семейная пара переехала в Бишкек и описала его плюсы и минусы

Они рассказали о жизни в Киргизии, местном менталитете, и почему страна — рай для приезжих программистов

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Предпочтение Кыргызстану супруги отдали из-за правительственной программы для айтишников «Кочевник»

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С начала 2022 года в Кыргызстан въехало 760 тысяч россиян, пишет издание «24.KG» со ссылкой на министра труда Кудайбергена Базарбаева. Фотограф из Новосибирска Виктория, прожившая последний год с мужем в Питере, с ним пополнили это список, перебравшись в Бишкек. Они рассказали НГС о разнице в ценах, местном колорите, отношению к россиянам и об интересной программе для айтишников-эмигрантов и их семей.

Кочевники цифровые и не очень


Уехать из страны Виктория с мужем решили сразу после объявления частичной мобилизации. Оставался главный вопрос, куда податься.

— Сначала мы рассматривали популярные направления: Грузия, Армения, Турция. Но изучив цены на билеты и жилье, решили поискать еще варианты. Один из друзей предложил поехать в Кыргызстан, на этом в итоге и остановились, — говорит Виктория.

На принятие решения в пользу Бишкека в первую очередь повлияла местная правительственная программа «Кочевник» для представителей IT, приехавших из других стран. Муж Виктории уехал в сентябре и получил статус цифрового кочевника. Виктория прибыла к нему неделю назад. С собой девушка взяла кошку.

Программа «Кочевник» введена правительством Кыргызстана в августе 2022 года. Представители профессий в сфере IT (подробная информация о программе доступна на сайте правительства Кыргызстана) из ряда стран, включая Россию, могут получить бесплатную визу сроком на год (она стоит 225 $), она распространяется и на членов семьи. Айтишнику-гостю выдается электронный документ о присвоении статуса «Цифровой кочевник». Он освобождает от обязательств зарегистрироваться по месту жительства, получать разрешение на работу, дает возможность регистрации юридических лиц (фирмы или ИП), автоматически присваивает местный аналог ИНН. Статус можно впоследствии продлить еще на год. При этом работать на правительство или местные фирмы необязательно. Действует программа до конца 2023 года.

Остальным приезжим необходимо встать на учет в течение месяца. Загранпаспорт для этого не нужен, достаточно российского.

— С момента приезда нужно в 30-дневный срок прибыть в местный аналог МФЦ (ЦОН) и встать на учет по месту пребывания (необходимо согласие от собственника квартиры или дома). По истечению этого месяца процедуру можно повторить без выезда из страны, просто прийти в ЦОН и продлить регистрацию. Так можно делать целый год, — говорит Виктория.

По словам Виктории, в Бишкеке уютно и чисто, но пыльно. По запыленности город сравним с Новосибирском

По словам Виктории, в Бишкеке уютно и чисто, но пыльно. По запыленности город сравним с Новосибирском

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Девушка до переезда работала фотографом. Пока ей не удается найти заказчиков на местном рынке, поэтому она планирует делать снимки для стоковых сайтов. Супруг работает на российскую компанию, с которой сотрудничал в России.

Свой фотобанк девушка формирует на прогулках по городу

Свой фотобанк девушка формирует на прогулках по городу

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— Нам пока неясно, станет ли Бишкек окончательным пунктом нашего назначения, поэтому фотографирование для стоков самый подходящий вариант, — говорит Виктория.

Цены и отношение к россиянам


В Бишкек супруги добирались самолетом по отдельности. Перелет мужа Виктории обошелся в 25 000 рублей с багажом, а сама она заплатила 36 000, включая билет на кошку. Для перевозки домашнего животного ему нужно внедрить чип, сделать ряд прививок и обработать от паразитов. Также нужно получить справку из государственной клиники о добром здравии питомца.

— Сам Бишкек очень похож на Новосибирск, только с восточным колоритом. Здесь пыльновато и плохо с освещением. Люди очень любят красивые ковры, их продают во многих местах. Очень трепетно относятся к своей культуре. Все вывески дублируются на русском языке, практически все хорошо говорят на нашем языке. В крупных городах с этим никаких проблем нет, в отличие от той же Грузии, где нужен английский, — описывает Виктория.

От Бишкека минут за 40 можно доехать до живописных гор, например, до ущелья Ала-Арча (на фото)

От Бишкека минут за 40 можно доехать до живописных гор, например, до ущелья Ала-Арча (на фото)

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— Здесь очень красивая природа и развит внутренний туризм. Одно из любимых мест жителей — озеро Иссык-Куль, где располагается множество турбаз, — говорит Виктория.

Наплыв россиян спровоцировал ажиотаж на рынке краткосрочной аренды в крупных городах Кыргызстана. Сейчас практически невозможно найти там дешевую квартиру. Виктория с мужем и его другом сняли через сайт Airbnb трехкомнатную за 1000 $ в месяц, но договорились с хозяйкой об оплате 750 $ без посредничества за последующие месяцы.

Трепетное отношение к собственной национальной культуре не мешает местным приветливо относиться к приезжим. Россиянам не придется сталкиваться с языковым барьером в крупных городах Кыргызстана

Трепетное отношение к собственной национальной культуре не мешает местным приветливо относиться к приезжим. Россиянам не придется сталкиваться с языковым барьером в крупных городах Кыргызстана

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— И столица, и крупные города оказались не готовы принять столько жителей. Поэтому многие уезжают в города поменьше и деревни. Гостевые дома, которые сдают в аренду в сезон, вероятно, впервые начали принимать постояльцев на осенне-зимнее время, — продолжила Виктория.

По словам девушки, цены на продукты и в общепите в Бишкеке ниже, чем в Новосибирске. Если знать места, полноценный обед обойдется рублей в двести, поход в приличное кафе на двоих — в тысячу. Нужно знать, что почти во всех кафе и ресторанах в чек включат 10–15% сверху за обслуживание.

— Здесь есть четкое разделение понятия русский и россиянин. Первые — это осевшие здесь жители России (здесь их очень много), а вторые — приезжие. Отношение местного населения к обеим группам приветливое, о случаях национализма или ярко выраженной неприязни мне ничего не известно. Многие арендодатели делают скидку приезжим из России. А сами они создают чаты взаимопомощи в мессенджерах, — говорит Виктория.

Ранее переехавшая в Турцию семья рассказала о своих ошибках при эмиграции. Читайте, чтобы не повторить их.

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