«Заплатили? Теперь съезжайте!» Семья переехала в Турцию и рассказала о своих ошибках при эмиграции (не повторяйте их)

Адаптация к новому месту проходила по-разному. Дима сразу начал изучать турецкий язык, а вот его супруга первый месяц почти не выходила из дома.



— Мне казалось, что все вокруг враждебно относятся ко мне, смотрят и видят во мне иностранку. Но потом я поняла, что мне только казалось, — говорит Даша.

Девушка признаётся, что позже полюбила Турцию в первую очередь за людей, которые тут живут. По ее словам, они очень открытые и добродушные.

— Сотрудник банка через онлайн-переводчик пытался по-русски объяснить нам, как провести оплату. В другом банке девушки очень восторженно спрашивали, кто у нас будет, и пожелали всего хорошего ребеночку. Водитель автобуса, пока мы ждали отправления, восторгался нашей собакой. В общем, местные очень любят деток и собак, не скрывают свои позитивные эмоции, хотят общаться, — рассказывает Дарья.