«Заплатили? Теперь съезжайте!» Семья переехала в Турцию и рассказала о своих ошибках при эмиграции (не повторяйте их)
Проблемы с поиском жилья, отсутствие нужных документов и другие хлопоты, с которыми столкнулись уральцы
Дмитрий и Дарья Павлухины уже почти полгода живут в Турции. В первые же дни после переезда супруги поняли, что туристам эта страна представляется не такой, какая она есть на самом деле, но о своем решении эмигрировать Павлухины не пожалели. Они рассказали E1.RU о том, как чуть не остались без крыши над головой и почему всё равно полюбили местных.
Неудачный выбор жилья (поселились в строгом мусульманском районе)
Супруги уехали из России в марте. Заранее переезд не планировали — решение было спонтанным и вынужденным. Проблем с работой не возникло: оба трудятся на удаленке. Даша занимается подбором персонала в российской финтех компании, а ее муж работает айтишником в иностранной фирме.
Обосноваться решили в Турции: это единственное место за границей, где Павлухины раньше бывали. Но, как выяснилось потом, ребята совсем ничего не знали об этой стране.
— Мы живем в Измире. Это нетуристический город, третий по численности населения в стране. Сначала мы забронировали жилье в отдаленном районе. Это было большой ошибкой. Там много курдов и турков, которые придерживаются строгих мусульманских традиций. Это вызывало сильный стресс, — рассказывает Дарья.
— Но вообще Измир — очень многогранный город, где сочетается восточная и европейские культуры. Здесь запросто можно встретить девушек как в очень откровенных нарядах, так и в полностью закрытых, — добавляет Дмитрий.
Адаптация к новому месту проходила по-разному. Дима сразу начал изучать турецкий язык, а вот его супруга первый месяц почти не выходила из дома.
— Мне казалось, что все вокруг враждебно относятся ко мне, смотрят и видят во мне иностранку. Но потом я поняла, что мне только казалось, — говорит Даша.
Девушка признаётся, что позже полюбила Турцию в первую очередь за людей, которые тут живут. По ее словам, они очень открытые и добродушные.
— Сотрудник банка через онлайн-переводчик пытался по-русски объяснить нам, как провести оплату. В другом банке девушки очень восторженно спрашивали, кто у нас будет, и пожелали всего хорошего ребеночку. Водитель автобуса, пока мы ждали отправления, восторгался нашей собакой. В общем, местные очень любят деток и собак, не скрывают свои позитивные эмоции, хотят общаться, — рассказывает Дарья.
Как и за сколько искали жилье
Кроме приятных открытий, молодую пару ждали и тяжелые хлопоты. Даше пришлось дважды возвращаться в Россию за документами, которые были необходимы для получения разрешения на временное проживание в Турции.
— Мы приехали сюда вообще неподготовленные по документам. Просто схватили в охапку то, что было. Потом выяснилось, что надо было поставить апостили на свидетельство о браке, для тех, у кого есть детки, — на свидетельство о рождении детей. На будущее могут понадобиться апостили на документы об образовании. А еще нужно было сделать доверенности на родителей, полезными были бы выписки с банковских счетов, но их можно заказывать онлайн, — перечисляет Даша.
Но самая большая сложность, с которой столкнулись Павлухины, — это поиск жилья. В Измире не так много иностранцев, как в Анталье и в Аланье, но цены на жилье здесь всё равно растут быстро. Турки неохотно сдают квартиры иностранцам, а если сдают, то просят плату за год вперед.
У Димы и Даши не было возможности заплатить сразу за 12 месяцев, поэтому они стали искать жилье с возможностью помесячной оплаты. И нашли, но рано радовались.
— Мы сняли квартиру с мебелью в хорошем жилом комплексе, но в отдаленном районе. Цена была довольно высокая — 6 тысяч лир, это около 45 тысяч рублей + коммуналка и айдат (фиксированный взнос за уборку мусора, охрану, чистку бассейнов и прочие расходы). За эти деньги можно было снять жилье и в центре города, — вспоминают ребята.
Как оказалось, высокая цена была не самым неприятным моментом в истории с жильем. После заключения договора ребятам нужно было заверить его у нотариуса, чтобы им выдали разрешение на временное проживание в стране. Но хозяин квартиры тянул до последнего и дважды не пришел на подписание. В третий раз он пришел с адвокатом и сказал: «Пардон, когда мы сдавали квартиру, мы не заметили, что наши документы на проживание тоже истекли, и теперь квартира нужна нам самим».
Молодую пару попросили поскорее съехать, несмотря на то что они уже заплатили за жилье на месяц вперед. Супруги переживали, что деньги им не вернут, но всё обошлось. С поиском новой квартиры ребятам помогли их русскоговорящие соседи, которые уже больше 10 лет живут в Турции.
«Двушка» с террасой по цене однушки в России
В итоге Даша и Дима заехали в другое жилье в том же ЖК, где есть свои бассейн и спортзал. Сосед поручился за них перед собственником. В этой квартире почти не оказалось техники и мебели, поэтому теперь Павлухины покупают всё сами.
— По меркам Турции у нас хорошие зарплаты, особенно учитывая, что лира упала. Еда здесь стоит в среднем в 2 раза дешевле, чем в России, а двухкомнатную квартиру с большой кухней и террасой мы снимаем примерно по той же цене, что снимали однушку 40 квадратов в Екатеринбурге, — признаются ребята.
По городу Дима и Даша передвигаются на общественном транспорте. Он здесь довольно комфортный — новый и с кондиционерами. А вот такси — удовольствие дорогое.
Тоска по дому
За пять месяцев жизни в Турции ребята привыкли к своей новой жизни и не хотят возвращаться назад. Но тоска по дому иногда всё же берет свое.
— Мы очень скучаем по родным и друзьям. По Екатеринбургу тоже иногда тоскуем. Когда я прилетела в Россию для оформления документов, увидела зеленые поля, горы, домишки, и дыхание перехватило, слезы навернулись, — вспоминает Даша.
Она добавляет, что родители нормально отнеслись к их с Димой решению переехать, но переживали, что местные плохо будут относиться к ним. Оказалось, у турков нет никакой неприязни к россиянам. Ребята ни разу не услышали ни одного грубого слова в свой адрес.
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