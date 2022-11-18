«В каждой кофейне сидели русские айтишники с макбуками»: история маркетолога, который вернулся после эмиграции в Киргизию

После начала частичной мобилизации многие бежали «в никуда». И естественно, некоторые через какое-то время стали возвращаться на родину.



23-летний Антон Лир из Санкт-Петербурга, подобно многим, оставил привычную работу фотографа и маркетолога и любимую девушку. В марте 2022 года он решил, что не сможет жить в новой реальности, и уехал в Киргизию. Но через месяц жизни в чужой стране вернулся домой.