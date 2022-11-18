«В каждой кофейне сидели русские айтишники с макбуками»: история маркетолога, который вернулся после эмиграции в Киргизию

После начала частичной мобилизации многие бежали «в никуда». И естественно, некоторые через какое-то время стали возвращаться на родину.
23-летний Антон Лир из Санкт-Петербурга, подобно многим, оставил привычную работу фотографа и маркетолога и любимую девушку. В марте 2022 года он решил, что не сможет жить в новой реальности, и уехал в Киргизию. Но через месяц жизни в чужой стране вернулся домой.
Уехать нельзя остаться
— Уехать и вернуться — иной опыт, нежели эмигрировать с концами. Когда начали сыпаться новости о том, что всех скоро поставят под штык, понял, что не смогу пережить это спокойно. В один момент я собрал вещи, взял немного денег — около
Больше всего Антон переживал за пересечение границ. Он боялся, что его заставят идти в военкомат.
— Приехал в Уфу, тогда распространялись новости о проверках со стороны пограничников, кого-то не выпускали. В те мартовские дни не спал больше двух суток — ужасно боялся. У меня три раза переносили рейс, — вспоминает Антон.
— Когда я находился в транзитной зоне аэропорта, заметил, что все русские цеплялись друг за друга взглядами. У всех было одинаковое чувство, — рассказал маркетолог.
По словам Антона, первое время он все равно до конца не осознавал происходящее.
— Улетал с мыслью: «Либо сейчас начнется новая жизнь, либо я ничего не понимаю и совершил ошибку». Жил у подруги в городе Ош. Наверное, мне повезло. Знал, что не останусь на улице, — признается вернувшийся петербуржец. — В «первую волну» эмиграции приехали в основном люди с деньгами. После 21 сентября поехали все, кто боялся попасть под частичную мобилизацию. Там уж было не до финансов.
«Им плевать на нас»
По словам Антона, местные жители настолько дружелюбны, что не могут даже подраться. Они просто кричат друг на друга и расходятся. Такое же миролюбивое отношение у них и к русским.
— Им плевать на нас. Это абсолютно нормальная история. Они живут своей жизнью. Местные интересуются российскими новостями на таком же уровне, как мы интересуемся их жизнью. У них свои дела. Между странами хорошие отношения. За всё время пребывания я не встретился с русофобией. Один из киргизов сказал мне: «О, ты русский. Круто! Сейчас вы всем там наваляете». Я стоял в недоумении с дергающимся глазом, — рассказал вернувшийся россиянин.
Работы много, но не для русских
— Забавно было видеть, что практически в каждой кофейне сидели русские айтишники с макбуками, — рассказывает Антон. — Несмотря на то, что для нормальной жизни в Киргизии денег нужно немного, до меня потихоньку начало доходить, что нужно искать работу. В чате для уехавших нашел заказчиков на удаленный копирайтинг. Там можно спокойно жить на 40 тысяч рублей в месяц.
С работой непосредственно на рынке труда Киргизии Антону не везло.
— С одной стороны, киргизы ищут российских специалистов, но отношение к работе у них иное, нежели в России, — более раздолбайское, — добавил он.
— Сейчас там найти работу еще сложнее, чем весной 2022 года, так как приехало много богатых людей. Там целое русское комьюнити, которое исчисляется тысячами. Я пытался найти работу фотографом, брал какие-то заказы, но прожить бы не смог, — поделился петербуржец.
Нагулялся — и домой
По словам Антона, через месяц после эмиграции в другую страну он понял, что хочет вернуться домой. Изначальное решение уехать было импульсивным. К любому переезду, как он считает, необходимо готовиться заранее.
— Для меня это был интересный вызов самому себе. Находясь в эмиграции, ты задаешься вопросами, которые зачастую не возникают в голове дома: «Чего ты хочешь? Почему для тебя это важно?» Остаешься один на один в чужом месте с самим собой. Я начал скучать по своим близким и родным. Я почувствовал отрыв от привычного мне мира, — говорит Антон.
Он осознал, что не сможет потянуть жизнь в другой стране:
— В какой-то момент хотелось просто сказать: «Отвалите, я хочу домой». Ощущение необходимости вернуться домой становилось сильнее. Пришло осознание, что финансово я не смогу потянуть там жизнь. К этому надо готовиться заранее. Я чувствовал оторванность от своего комьюнити. Понимал, что, оставшись, не смогу развиться так же быстро, как в России.
Несмотря на скорое возвращение домой, Антон не чувствовал себя проигравшим или ущемленным. Напротив, он уверен, что попытка переезда в другую страну была хорошим опытом. Он пригодится ему для реализации планов. В будущем он планирует переехать в Испанию, но уже серьезно подготовившись к эмиграции.
— Я не возвращался домой с чувством поражения. Воспринимал прожитый опыт как путешествие. По возвращении в Россию мне стало не хватать солнечности Киргизии с людьми, которые постоянно улыбаются. В этом есть нечто теплое. Для нас улыбка — вызов обществу. В ответ на который обычно говорят: «Ты че, страдать с нами не хочешь?» — уточняет молодой человек.
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