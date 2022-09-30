«Теща назвала меня ссыкуном»: менеджер рассказал, как уехал в Казахстан, оставив семью в России
По словам 32-летнего управляющего АЗС, он собрался за два часа и отправился к границе
32-летний житель города-спутника Волгограда, Волжского, уехал в Казахстан. По словам Александра, члены семьи отнеслись к его решению по-разному — теща назвала ссыкуном, а жена с маленьким сыном остались в России, ожидая, когда он обоснуется на новом месте. Мы спросили у волжанина, почему он решил уехать из страны, сколько потратил денег и как сейчас в Казахстане относятся к русским.
18-часовая пробка
Собеседник редакции из-за слухов о возможном розыске уклонистов от частичной мобилизации предпочел скрыть свою фамилию и лицо, согласившись на условиях анонимности пообщаться с журналистами. Александр — уроженец Волжского. Работает управляющим АЗС. Недавно его перевели в Тверь, куда он перевез супругу с пятилетним сыном.
— Мы с семьей планировали переезд еще с начала спецоперации, — рассказал Александр. — Либо в Европу, либо в США. А 21 сентября после работы вечером я выехал из Твери. Семью оставил там до лучших времен: как обоснуюсь, разберусь со всем на месте.
До Волгограда он доехал на своем автомобиле. Машину Александр решил продать, но в Казахстане, по его словам, это будет невыгодно. Поэтому он оставил ее в городе-герое и оформил доверенность на родственников, чтобы они реализовали авто. Собрав вещи, он отправился в Астрахань.
— Меня с друзьями до Астрахани довез племянник, — вспоминает волжанин. —
На границе
По словам Александра, границу он прошел спокойно.
— Были, конечно, переживания, — признаётся волжанин. — Я еще подписан на ряд чатов в Тelegram. Там говорили, что на границе могут и шмонать, и допрашивать, и в телефоне ковыряться. Но нам задали шаблонные вопросы: цель поездки и надолго ли. Я сказал, что к другу на неделю в отпуск. И нас пропустили.
Около 10 тысяч рублей ушло на бензин от Твери до Астрахани. А вот стоимость такси — непредсказуемая штука.
— В такси из Астрахани до Атырау помещается до 7 человек, — утверждает Александр. — С каждого 3 тысячи минимум. Мы ехали за 4,5. Другие ребята ехали ночью, и они отдавали по 8. Всё от водителя зависит.
Волжанин переночевал в Атырау и улетел в Алма-Ату, где договорился встретиться с друзьями.
— В Алма-Ате я уже получил ИИН — как ИНН в России, — объяснил Александр. — Банковскую карту тоже получил уже. Всё вообще без проблем. Сейчас я жду возможных коридоров либо в Германию, либо в Штаты. Сейчас буду выяснять, что будет нужно, чтобы туда попасть. Кредитов я никаких не брал, копил деньги на переезд.
Готовясь к поездке, он взял с собой все документы. Но на границе загранпаспорт и военный билет спрятал. Как оказалось, они ему и не понадобились. В Казахстан Александр въехал по российскому паспорту, по нему же получил банковскую карту и ИИН.
Теща назвала ссыкуном
Александр говорит, что его категория годности к военной службе — А1, что автоматически ставит в первые ряды тех, кого мобилизуют. Решение волжанина покинуть страну члены семьи восприняли по-разному.
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— В семье переезд не все поддержали. Я был удивлен, когда мне жена сказала, что теща назвала меня ссыкуном, — утверждает мужчина. — Ладно бы от незнакомых людей, а от родного человека я не ожидал. Но другие все поддержали меня.
Притом в Казахстане, по словам Александра, никакого негатива к русским нет.
— Шел по улице в Атырау, машина проезжала. Парни на светофоре сигналят: «Ты что, из России?» Я говорю: «Да». Они говорят: «Красавчик, молодец, что уехал». И таксисты, и продавцы в магазинах, и сотрудники аэропорта даже — все поддерживают. Травли никакой нет, — утверждает волжанин.
Также собеседник редакции не заметил никакого языкового барьера и дискомфорта для россиян.
— Всё дублируется на двух или трех языках — русском, казахском и английском, — удивляется волжанин. — Все ценники на двух языках, информационные стенды на двух языках. Нигде нет такого, чтоб только на казахском было. Я будто не переезжал из России. Только это — не Россия.