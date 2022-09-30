«Теща назвала меня ссыкуном»: менеджер рассказал, как уехал в Казахстан, оставив семью в России

На границе

По словам Александра, границу он прошел спокойно.

— Были, конечно, переживания, — признаётся волжанин. — Я еще подписан на ряд чатов в Тelegram. Там говорили, что на границе могут и шмонать, и допрашивать, и в телефоне ковыряться. Но нам задали шаблонные вопросы: цель поездки и надолго ли. Я сказал, что к другу на неделю в отпуск. И нас пропустили.



Около 10 тысяч рублей ушло на бензин от Твери до Астрахани. А вот стоимость такси — непредсказуемая штука.