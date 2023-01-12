«Как будто кто-то закрутил краник». Уехавший бизнесмен пожаловался, что россиянам перестали выдавать ВНЖ в Турции

С неожиданным отказом в получении ВНЖ в некогда лояльной россиянам Турции столкнулся и московский бизнесмен Максим Юрин — управляющий партнер digital-агентства Little Big Agency, сооснователь fashion-бренда GLOVE.ME и сервиса бартерного обмена между бизнесом и инфлюенсерами SHAR.



— Первый рабочий день нового года встретили не особо радостно. Настя подавалась на ВНЖ во второй половине декабря. Рандеву (собеседование с кандидатом на ВНЖ. — Прим. ред.) было 4 января . И вот сегодня пришел отказ. При этом я подавался в начале декабря по той же схеме (с поручительством местного) и мне всё подтвердили. Сейчас жду пластиковую карту, — написал он у себя в аккаунте в соцсетях. — Интересно, что во всех чатиках пишут, что с 26 декабря пошли сплошные отказы. Как будто кто-то в результате каких-то переговоров или событий сильно закрутил краник. Пока не особо понимаем, что теперь делать.