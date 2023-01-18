«Фиеста закончилась»: эмигрировавший блогер — о том, почему русские бегут из Турции

Есть риск остаться без штанов

Ко всему этому добавляется и запоздало возникшее у турецких властей желание выжать с нашего брата по максимуму: с ноября тариф на медицинскую страховку для иностранцев вырос ровно в два раза, стоимость открытия банковской карты — в восемь раз. Я переехал в Турцию в октябре. Открыв карту в банке, я заплатил тогда 250 лир, а в канун Нового года, когда мы пошли в банк с друзьями, чтобы сделать карты им, оказалось, что сейчас нужно отдать 2200 лир! Неплохо? Само оформление ВНЖ тоже поднялось в цене на треть.