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Проблема

«Фиеста закончилась»: эмигрировавший блогер — о том, почему русские бегут из Турции

Он рассказал, как эмигрантов вынуждают возвращаться в Россию

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Русские эмигранты всё чаще покидают Турцию. И делают это не по собственной воле

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Одной из стран, в которых решили обосноваться русские эмигранты, стала Турция. Она привлекала их теплым климатом и относительно легкими условиями въезда. Так было до недавнего времени... Живущий в Турции блогер из Екатеринбурга, автор телеграм-канала «Уралец в отключке» Сергей заметил, что теперь в страну впускают далеко не всех иностранцев, а тех, кто переехал раньше, буквально выживают оттуда. В своей колонке для E1.RU он подробно рассказал, с чем сталкиваются эмигранты.

Турция перестала быть слишком гостеприимной

Еще совсем недавно россиян в Турцию манил низкий курс лиры, легкость получения вида на жительство и открытия счета. Но с 26 декабря начал действовать новый негласный регламент и по всей территории Турции идут отказы в ВНЖ (вид на жительство. — Прим. ред.) для иностранцев. Если раньше достаточно было просто собрать стандартный пакет документов, то сейчас даже при идеальном кейсе отказ стал очень и очень вероятен.

Турция привлекала россиян не только теплым климатом, но и легкими условиями для въезда

Турция привлекала россиян не только теплым климатом, но и легкими условиями для въезда

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Из-за этого многие оказались в ловушке. Рассчитывая получить ВНЖ, они заключили договор аренды жилья на год с драконовскими условиями (несколько депозитов, комиссия риелтору, оплата вперед за пару-тройку месяцев и т. д.), кто-то даже купил недвижимость, а теперь все они получают отказы. Что им делать?

Что им остается? Жить нелегалами до окончания своего безвизового срока (60 дней + 30 после еще одного пересечения границы) и надеяться на лучшее. Большинство подавало на ВНЖ ближе к концу этого срока, не ожидая никакого подвоха, так что теперь у них реальные проблемы.

Есть риск остаться без штанов

Ко всему этому добавляется и запоздало возникшее у турецких властей желание выжать с нашего брата по максимуму: с ноября тариф на медицинскую страховку для иностранцев вырос ровно в два раза, стоимость открытия банковской карты — в восемь раз. Я переехал в Турцию в октябре. Открыв карту в банке, я заплатил тогда 250 лир, а в канун Нового года, когда мы пошли в банк с друзьями, чтобы сделать карты им, оказалось, что сейчас нужно отдать 2200 лир! Неплохо? Само оформление ВНЖ тоже поднялось в цене на треть.

Да-да, еще месяц назад они говорили мне, что в Турции надолго и весной уж точно никуда не поедут, ожидая новую волну мобилизации, но сейчас, оказавшись перед лицом таких испытаний, они спешно покупают билеты обратно. Фиеста закончилась.

И это я еще не говорю про увеличившиеся с Нового года платежи. Думали, только в России с 1 января на всё вырастают цены? Как бы не так! Я был сказочно удивлен, увидев цены в магазинах, свой тариф за мобильную связь и интернет, стоимость проезда.

На дворе зима, Турция всецело на газу (некоторые греются кондиционерами, но это уж совсем). Квитанции за январь жду с замиранием сердца!

Турецкие котики

Турецкие котики

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Турция вдруг превратилась в неприветливую страну

Турция вдруг превратилась в неприветливую страну

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Крупные продуктовые сети объявили о заморозке цен на социально значимые продукты, но некоторые важные позиции выросли чуть ли не вдвое. Знакомо?

К чему это всё? К тому, что всё нужно делать вовремя. Будет ли еще одна волна эмиграции из России? Если да, этим людям придется запастись вдвое большим бюджетом и быть готовым к сильно возросшим рискам остаться в чужой стране без штанов.

О том, что власти Турции неожиданно перестали принимать документы на ВНЖ, недавно узнали наши коллеги из MSK1.RU. Они сообщили, что в конце прошлого года многие россияне, пришедшие в управления миграционной службы в разных городах, получили от ворот поворот.

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