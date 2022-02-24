Рубль обвалился, биржи встали: что дальше — прогнозы экономистов

Финансовые рынки отреагировали на военную операцию в Донбассе обвалом рубля. Курсы доллара и евро побили рекорды 2016 и 2014 годов соответственно. Биржи в Москве и Санкт-Петербурге остановили работу. Мы спросили экономистов, как долго продлится падение рубля и что будет дальше.



Биржи встали

С утра 24 февраля курсы доллара и евро полетели вверх. На Московской бирже российская валюта торговалась по верхним планкам — 84,075 рубля за доллар и 95,2425 рубля за евро. Ранее курс доллара превышал отметку в 84 рубля лишь в январе 2016 года. А курс евро поднялся выше 95 рублей впервые с декабря 2014 года.

