Рубль обвалился, биржи встали: что дальше — прогнозы экономистов

Финансовые рынки отреагировали на военную операцию в Донбассе обвалом рубля. Курсы доллара и евро побили рекорды 2016 и 2014 годов соответственно. Биржи в Москве и Санкт-Петербурге остановили работу. Мы спросили экономистов, как долго продлится падение рубля и что будет дальше.
Биржи встали
С утра 24 февраля курсы доллара и евро полетели вверх. На Московской бирже российская валюта торговалась по верхним планкам — 84,075 рубля за доллар и 95,2425 рубля за евро. Ранее курс доллара превышал отметку в 84 рубля лишь в январе 2016 года. А курс евро поднялся выше 95 рублей впервые с декабря 2014 года.
В итоге одна за другой остановили работу сразу две биржи — сначала московская, потом питерская.
— Торги на всех рынках приостановлены. О возобновлении будет сообщено дополнительно, — говорится в официальном сообщении Московской биржи.
— Биржа сообщает о запрете подачи заявок и заключения договоров во всех режимах торгов по всем видам ценных бумаг начиная с 08:10 по московскому времени, — говорится в сообщении «СПБ биржи».
Тем временем в коммерческих банках курсы доллара растут как на дрожжах. Так, в Сбербанке
Что дальше?
Надолго ли восходящий тренд или это временный скачок — пока прогнозировать сложно. По словам экспертов, это связано с масштабом разворачивающихся сейчас военных действий в Донбассе.
— Всё зависит от того, какие потери там сейчас будут и какие санкции против России применят. Конечно, Центробанк попытается поддержать курс рубля. Но если нас закошмарят санкциями по самому плохому сценарию, то курс доллара сдвинется к уровню 90 и выше, — считает независимый финансовый аналитик Виталий Калугин.
— А от ЕС санкций следует ожидать часов через шесть. И это, скорее всего, будут действительно самые серьезные санкции по сравнению с тем, что мы видели до сих пор, — предрекает аналитик.
Сразу после признания Россией независимости ДНР и ЛНР, а также поручения Вооруженным силам РФ поддерживать мир в республиках Донбасса некоторые эксперты говорили о возможном уходе доллара далеко за 100.
— Это технические ценовые уровни, вычисленные с опорой на исторические данные с 1994 года, — объяснил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
А стоит ли в новых условиях бежать за долларами и евро, если вы до сих пор всё держали в рублях? Эксперты предостерегают от подобных метаний.
— Покупать уже поздно. Поезд ушел, «почки отвалились». Я бы не рекомендовал покупать валюту сейчас, — отметил Виталий Калугин.