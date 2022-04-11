Как стартапер из Новосибирска переехал в Тель-Авив — затаривался просрочкой и встретил террориста

На месте

Недавно мы с Оксаной получили гражданство. Этот процесс немного упростили и при этом очень сильно ускорили. Несмотря на огромнейшие очереди, проверка новых репатриантов при наличии у них документов на месте занимает считаные дни, если есть документы. В нашем случае процедура заняла три недели.



К счастью, мы оба работали удаленно и можем продолжать заниматься тем же, чем и в Новосибирске. Я [занимаюсь] автоматизацией отделов продаж, и на эту услугу нашел заказчиков из русскоязычной диаспоры. Это, что называется, быстрые деньги. Люди, которые владеют английским хорошо (а не как я), могут рассчитывать на увеличение числа потенциальных клиентов. Мой стартап, которым я занимался в Новосибирске, пока не приносит здесь денег.

Перелет до Тель-Авива обошелся нам… точно говорить не буду, но цена конски отличалась от старых цен. А вот на месте обустроиться можно достаточно бюджетно, несмотря на то, что здесь всё достаточно дорого. Взять в аренду простую «трешку» здесь стоит 3,5 тысячи шекелей в месяц (около 1 тысячи евро или 80 тысяч рублей. — Прим. ред.), и это без коммуналки. Проехать на автобусе до полутора часов — 6 шекелей (около 2 евро), во столько же обойдется литр бензина АИ-98. Бутылка колы стоит 10 шекелей (около 3 евро), ведро хумуса — 15 (4 евро). Если хочешь поесть вне дома, обед на одного обойдется тебе в районе 50 шекелей (14 евро).

