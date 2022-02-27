«Даже не у кого узнать, жив ли он». Как невесты и сестры контрактников ждут от них вестей — 4 пронзительных монолога

Я пробовала через знакомых что-то узнать про него, у меня есть знакомая в Ростове-на-Дону, у нее муж там же по контракту служит. Вчера с ней вышел на связь. Говорит, страшно очень, но всё хорошо.



Ульяна — ее 20-летний брат ушел служить 7 месяцев назад

Последний раз я общалась с братом числа 20-го , а моя мама писала ему 23-го утром, в первой половине дня. Она поздравила его с праздником, он ответил ей, и больше ничего. 22 февраля ночью он написал: «Мамочка, к нам приехала проверка, у нас палят телефоны, мы не выйдем на связь неделю, не переживай». И смайлики, сердечки. Больше ни в каких соцсетях он онлайн не выходил. Не знаем ничего, сидим ждем.



Не знаю, почему он сказал, что не будет на связи неделю. Все взрослые люди, все понимают, куда его отправили. Тем более контракт он подписал в (населенный пункт в Сибири), а с февраля он уже находится (название населенного пункта). Он всегда был на связи, телефоны, видимо, были с собой.



У меня брат не был срочником, решил сразу подписать контракт на два года, хотя ему всего 20. Уехал в конце июля, приезжал на новогодние праздники, числа 7– 8-го уехал в часть. А потом их через дня три отправили в командировку, туда, под (название населенного пункта). Так и говорили, что это командировка. Мы с мамой звонили, узнавали, спрашивали: «Что вы там делаете?» Он говорил, что ничего, что там техники куча, народу куча, что везут людей целыми ротами. Народу, в общем, много там было. Жили они в палатках, строили бани, копали окопы.



Еще он говорил, что все телефоны проверяются или пеленгуются, не знаю, как правильно сказать. И попросил нас установить «Телеграм», говорил, что он безопасней. Предупредил, что нельзя им ничего говорить, поэтому мы ничего конкретно не знаем. Единственное, говорил, что всё нормально.



И вот нюанс: попросил у мамы недавно срочно перевести 2 тысячи рублей. Не знаю, почему так срочно надо было, сухпайки-то у них есть. Мы подумали, что, может, он докупал сумки какие-то или что-то такое. Потому что говорил, что кормили их неплохо, не голодали. Это числа 20-го было, когда он денег просил.



23-го я написала ему уже в час дня, но он не прочитал, последний раз был в Сети в 12:49. И так до сих пор не появлялся.



Насчет контракта я даже не знаю, почему подписал. Он окончил училище с красным дипломом, и его двое друзей тоже. Вот они все трое и подписали контракт. Может, мотивация была хорошая по зарплате, по ипотеке военной. Видимо, это его привлекало. Вообще, он хотел служить, не то чтобы его кто-то заставил. Хотя в нашей семье нет военных.

Когда он приезжал на новогодние праздники, сказал, что, возможно, их отправят на границу. Потом как-то всё поменялось, и его отправили в (название населенного пункта). Ехал он долго, в поезде, четыре дня, с толпой людей. Приехал, а там много военных, отовсюду приехали. Когда мы переписывались 10 февраля, он сказал, что месяц будет точно на этой базе.



Я, конечно, хочу найти мальчишек, которые с ним там, узнать, как он, но что они мне скажут? Ничего ведь нельзя говорить.



Мы прекрасно понимаем, что они все там, тем более контракты. Хотя мама всё еще тешит себя надеждой, что они еще маленькие, молодые, что кто их отправит туда, на границу. Но я так не думаю.

