«Я такой тишины в жизни не слышала». Врач рассказала, что происходит в Одессе

Татьяна Войно-Ясенецкая — врач анестезиолог-реаниматолог, внучка Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого (архиепископа Луки), легендарного хирурга и религиозного деятеля. Татьяна живет в Одессе. Она рассказала, что происходило в городе в первый день начала военной спецоперации, о которой объявил президент России Владимир Путин.
— Мы морально были готовы, но до самого последнего момента надеялись, что этого не произойдет, — сказала Татьяна. — Теперь боимся, что начнутся проблемы с энергоснабжением.
В больнице, где она работает, отменили все плановые операции, медиков попросили даже дома быть на связи:
— Мы все военнообязанные, два доктора уже сегодня на работу не пришли. Нам сказали: будем работать за тех, кто уйдет на призыв, не выйти на работу невозможно, потому что это уголовная ответственность. У многих девочек мужья военные, работают в полиции, в МЧС, девочки плачут.
По словам Татьяны, к банкоматам в Одессе выстроились очереди, люди снимают деньги, в некоторых супермаркетах принимают только наличные. Сильно выросли цены на такси.
— Сейчас тихо. Людей много, машины ездят, но такая тишина — я такой тишины в жизни не слышала. Как говорят — гробовая. Только машины шуршат, а люди молчат, идут молча, стоят молча, — рассказала она.
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