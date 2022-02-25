«Я такой тишины в жизни не слышала». Врач рассказала, что происходит в Одессе

— Сейчас тихо. Людей много, машины ездят, но такая тишина — я такой тишины в жизни не слышала. Как говорят — гробовая. Только машины шуршат, а люди молчат, идут молча, стоят молча, — рассказала она.

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