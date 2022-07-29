«Нам говорили, если что случится — заплатят». Почему бойцам, раненным в ходе спецоперации, отказывают в выплатах

Случай Лунькова проверяет военная прокуратура. 161.RU расскажет еще о нескольких военнослужащих, которые, не сумев отстоять свою правду на врачебных комиссиях, обратились в редакцию. Мы покажем, какие причины находят ростовские врачи, чтобы не фиксировать травмы, при которых положены компенсации от государства.



В начале марта президент Владимир Путин заявил, что всем раненным на Украине выплатят пособия — «за ранение, травму или контузию». Максимальный размер федеральной компенсации — 3 миллиона рублей. Регионы начисляют дополнительные выплаты.

