Международная федерация волейбола перенесла чемпионат мира из России — он должен был пройти в Новосибирске

Международная федерации волейбола (FIVB) отменила чемпионат по волейболу среди мужских команд, который должен был пройти в Новосибирске и еще 9 городах России. Решение вынесено из-за ситуации на Украине, отмечается на сайте FIVB.
— Почти три года команда Оргкомитета вела подготовку к Чемпионату мира, благодарю за самоотверженный труд всех сотрудников. К сожалению, Международная федерация волейбола отменила проведение Лиги наций и Чемпионата мира в России, — цитирует Всероссийская федерация волейбола президента федерации Станислава Шевченко.
На сайте Международной федерации также сообщается, что альтернативные варианты стран, которые сумеют в кратчайшие сроки подготовиться для проведения чемпионата, будут определены в ближайшее время.
Сегодня также стало известно о переносе молодежного чемпионата мира по хоккею из Новосибирска и Омска.