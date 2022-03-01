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Международная федерация волейбола перенесла чемпионат мира из России — он должен был пройти в Новосибирске

Соревнования среди мужских команд должны были состояться в этом году

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Принять мировой чемпионат в этом году среди других российских городов должен был Новосибирск

Принять мировой чемпионат в этом году среди других российских городов должен был Новосибирск

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Международная федерации волейбола (FIVB) отменила чемпионат по волейболу среди мужских команд, который должен был пройти в Новосибирске и еще 9 городах России. Решение вынесено из-за ситуации на Украине, отмечается на сайте FIVB.

— Почти три года команда Оргкомитета вела подготовку к Чемпионату мира, благодарю за самоотверженный труд всех сотрудников. К сожалению, Международная федерация волейбола отменила проведение Лиги наций и Чемпионата мира в России, — цитирует Всероссийская федерация волейбола президента федерации Станислава Шевченко.

На сайте Международной федерации также сообщается, что альтернативные варианты стран, которые сумеют в кратчайшие сроки подготовиться для проведения чемпионата, будут определены в ближайшее время.

Сегодня также стало известно о переносе молодежного чемпионата мира по хоккею из Новосибирска и Омска.

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