Хаматова, Face, Пугачева и Земфира. Кто из звезд шоу-бизнеса уехал из России и не обещал вернуться

После начала спецоперации на территории Украины десятки тысяч людей эмигрировали из России. Родину покинули сотни бизнесменов, сотрудников IT-компаний и журналистов. Не обошлось и без громких имен звезд шоу-бизнеса. Рассказываем, кто из селебрити покинул страну.
Чулпан Хаматова
Актриса и учредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова уехала из России в Латвию в начале марта. В интервью журналистке Катерине Гордеевой Хаматова призналась, что не планировала эмиграцию и что теперь, после увольнения из театра «Современник», она полностью безработная. В марте же режиссер с мировым именем Алвис Херманис предложил россиянке работу в Новом Рижском театре, где латвиец является художественным руководителем.
Рэпер Face
Иван Дрёмин (настоящее имя исполнителя. — Прим. ред.) рассказал в интервью журналисту Юрию Дудю, что планировал эмиграцию с 2021 года. В минувшем феврале он воплотил план в жизнь. 24-летний Дрёмин уехал из России со своей девушкой Марьяной Ро, популярным YouTube-блогером. Сейчас пара живет в Греции.
Ингеборга Дапкунайте
59-летняя актриса с литовскими корнями уехала в конце февраля в Брюссель из-за различий в политических убеждениях с властями РФ.
— Я давно уехала из России. По разным причинам, но, возможно, самая важная заключается в том, что проводится так называемая специальная операция. То, что я не уехала раньше — ошибка, — заявила Дапкунайте на встрече с литовскими журналистами.
Алла Пугачева и Максим Галкин
Знаменитая супружеская чета сейчас находится в Израиле. В социальных сетях много спекуляций насчет возвращения или невозвращения семьи. Знаменитости покинули Россию вместе со своими детьми, ближайшие концерты Аллы Борисовны отменены, а в июне анонсированы израильские концерты Максима Галкина.
Татьяна Лазарева
Известная телеведущая во время начала спецоперации на территории Украины оказалась в Киеве, куда приехала по работе. С трудом выбравшись, она вернулась в Москву, но надолго в ней не задержалась. В конце марта
Земфира и Рената Литвинова
Певица Земфира Рамазанова и актриса театра и кино Рената Литвинова сейчас находятся в Париже. Спектакли Литвиновой в МХТ им. Чехова не отменили, но вместо нее анонсирована другая актриса. Концерты Земфиры пока проходят только за границей.
Кирилл Серебренников
28 марта московский суд снял со знаменитого театрального и кинорежиссера судимость по делу «Седьмой студии», а также отменил условный срок. Об отъезде Кирилла Серебренникова во Францию сообщил киновед и отборщик фильмов для Каннского фестиваля Жоэль Шапрон, который 29 марта опубликовал фотографию российского режиссера.
Оксимирон, Гребенщиков и другие
Сразу несколько известных музыкантов отменили выступления в России, покинули страну и уже успели дать концерты за рубежом. Так, на благотворительном и политическом концерте в Стамбуле выступили рэпер Оксимирон (Мирон Янович) и солист группы «Аквариум» Борис Гребенщиков, к которым присоединилась и Земфира.
Также известно, что Россию покинули: ученик Александра Сокурова кинорежиссер Кантемир Балагов, кинокритик и бывший главный редактор «Искусства Кино» Антон Долин, бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс, его жена, кинорежиссер Авдотья Смирнова и другие.
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Напомним, после начала спецоперации на территории Украины культурное поле России сильно поредело. Московские театры столкнулись с беспрецедентными кадровыми изменениями, а кинотеатры вынуждены искать замену ушедшим из проката западным фильмам.