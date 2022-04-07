Хаматова, Face, Пугачева и Земфира. Кто из звезд шоу-бизнеса уехал из России и не обещал вернуться

Рэпер Face

Иван Дрёмин (настоящее имя исполнителя. — Прим. ред.) рассказал в интервью журналисту Юрию Дудю, что планировал эмиграцию с 2021 года. В минувшем феврале он воплотил план в жизнь. 24-летний Дрёмин уехал из России со своей девушкой Марьяной Ро, популярным YouTube-блогером. Сейчас пара живет в Греции.

Ингеборга Дапкунайте

59-летняя актриса с литовскими корнями уехала в конце февраля в Брюссель из-за различий в политических убеждениях с властями РФ.

— Я давно уехала из России. По разным причинам, но, возможно, самая важная заключается в том, что проводится так называемая специальная операция. То, что я не уехала раньше — ошибка, — заявила Дапкунайте на встрече с литовскими журналистами.

Алла Пугачева и Максим Галкин

Знаменитая супружеская чета сейчас находится в Израиле. В социальных сетях много спекуляций насчет возвращения или невозвращения семьи. Знаменитости покинули Россию вместе со своими детьми, ближайшие концерты Аллы Борисовны отменены, а в июне анонсированы израильские концерты Максима Галкина.