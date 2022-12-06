«Он почему-то знал, что не вернется». Что известно о погибшем мобилизованном Николае Семенце

33-летний Николай Семенец стал первым погибшим в спецоперации жителем Новосибирской области, информацию о котором подтвердили официально. Сообщение о смерти мужчины было опубликовано на сайте администрации Черепановского района, но вскоре оттуда исчезло (в социальных сетях оно, впрочем, сохранилось). Родственники Николая узнали о том, что тот погиб, совсем недавно — 2 декабря. Уже на следующий день в небольшом поселке Посевная прошли его торжественные похороны. Корреспондент НГС Ксения Лысенко рассказывает, чем жил и как погиб Николай Семенец.
Прожил с женой 12 лет, но не успел зарегистрировать брак. Рассказывает директор школы
Директор специальной коррекционной школы-интерната
— Он хороший мальчишка, я его воспитывала. Их приехало три брата в нашу школу из детского дома. Дети-сироты, но они были социальные сироты — семья неблагополучная. Крепкое семейное родство. Просто некоторые ребятишки разрозненные, а эти были очень близки друг к другу. Вот он сам по себе добрый, всегда улыбчивый, где-то застенчивый, хозяйственный, — перечисляет она качества своего бывшего ученика.
По словам Ольги Кокаревой, Николай состоял в волейбольной команде, которая неоднократно приносила победу школе.
— Вообще их выпуск отличался каким-то таким дружелюбием, товариществом, братством. Все ребятишки, почти все приехали потом к нему на похороны, — делится она.
После окончания школы Николай поступил в Межрайонный аграрный лицей, там он получил специальность «тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». В 2010 году он ушел в армию, служил в Омске, а затем в Ставрополе.
— Открытый, честный. Но все, что думает, скажет корректно. За то время, пока учился, я не помню каких-то конфликтов с ним. Хороший мальчишка, у нас весь коллектив в шоке. У него дочка и жена остались, девочка маленькая — 6 лет. Единственное — они брак не успели официально зарегистрировать, хотя вместе 12 лет. Никто же не придает значение, в браке или не в браке. Насколько я понимаю, у жены сейчас могут быть сложности с получением выплат. Жили они дружно, ждали девочку, жена его с угрозой для беременности лежала, потом ребенок появился, — рассказывает Ольга Кокарева.
2 декабря, за день до похорон Николая Семенца, некролог о нем разместили на страничке школы-интерната в соцсетях. В нем говорится, что Николая мобилизовали в конце сентября.
— Он свою дочь безумно любил, — добавляет директор школы, где учился Николай. — Вот эти вот последние фотографии, когда его провожали… Он почему-то знал, что он не вернется. Так и сказал: «Я не вернусь». Почему-то предчувствие у него было. И эти проводы на вокзале, когда он с этой девочкой сидел на коленках — это очень трогательно.
«Могла быть отсрочка, но Коля отказался». Рассказывает родственница Татьяна
Татьяна — двоюродная сестра жены Николая Семенца. Она рассказывает, что та находится в тяжелом состоянии, к ней специально приехала мама, чтобы поддержать. Поддержку, по словам Татьяны, семье оказывают сотрудники администрации Черепановского района, Посевной и военкомат, который организовал похороны. Как именно будет решаться ситуация с выплатами, сестра жены Николая не знает, говорит, что «даже не хочет об этом говорить».
— Но, конечно, жене его сейчас не до этого, поэтому мы ее не трогаем. Николай был настоящим другом и товарищем. Хороший муж, хороший отец, настоящий семьянин. Он так любил свою дочь… Соседи даже говорили, что каждый день был как последний раз. То есть настолько у них были теплые отношения. Чего-то он, может быть, и чувствовал, не знаю. Это была хорошая, обычная семья, которая ничем не отличалась от всех, — говорит Татьяна.
Николай работал на птицефабрике. После объявления о частичной мобилизации в конце сентября Николай получил повестку, уехал в учебный лагерь в НВВКУ, а потом одним из первых эшелонов был отправлен в зону СВО. О том, что Николай погиб, его жене сообщили 2 декабря — тогда же появились первые некрологи. 3 декабря в Доме культуры в рабочем поселке Посевная прошло торжественное прощание и похороны.
— Когда пришла повестка, у него были проблемы с рукой. Ему можно было наложить гипс, могла быть какая-то отсрочка, но Коля от этого отказался и сказал: «Родина зовет, значит, я нужен», — объясняет Татьяна.
Она также поделилась сообщением в мессенджере, которое смогла записать сквозь слезы теперь уже вдова Николая:
— Я плакала, просила, чтобы он [не уходил]. Говорила: «Давай что-нибудь придумаем», — но он сказал: «Успокойся, если не мы, то кто?». Я просила, чтобы он подумал о ребенке, но он сказал: «Я о ней и думаю».
По словам Татьяны, мобилизован был и один из родных братьев Николая — Михаил.
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— Он сейчас находится в
Корреспондент НГС отправил запрос губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с вопросом о том, может ли на брата погибшего Николая распространяться бронь от мобилизации.
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