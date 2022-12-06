«Он почему-то знал, что не вернется». Что известно о погибшем мобилизованном Николае Семенце

Прожил с женой 12 лет, но не успел зарегистрировать брак. Рассказывает директор школы

Директор специальной коррекционной школы-интерната № 1 в городе Купино Ольга Кокарева рассказывает, что с Николаем Семенцом познакомилась в 2004 году, когда тот прибыл в школу из Дорогинского детского дома.



— Он хороший мальчишка, я его воспитывала. Их приехало три брата в нашу школу из детского дома. Дети-сироты, но они были социальные сироты — семья неблагополучная. Крепкое семейное родство. Просто некоторые ребятишки разрозненные, а эти были очень близки друг к другу. Вот он сам по себе добрый, всегда улыбчивый, где-то застенчивый, хозяйственный, — перечисляет она качества своего бывшего ученика.