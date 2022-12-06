СЕЙЧАС -23°С
Пробки 3/10
usd 62.18
eur 65.52
СрочноПогиб мобилизованный из НСО
Все новости
Все новости
Спецоперация на Украине

В спецоперации погиб мобилизованный из Новосибирской области — это первая смерть, о которой стало известно

У Николая Семенца остались семья и дети

8 442

Николай Семенец погиб 20 ноября

Поделиться

В Черепановском районе прошли похороны Николая Семенца, погибшего в спецоперации. Как сообщили корреспонденту НГС в администрации района, мужчину мобилизовали в сентябре.

— Осталась семья, в том числе дети. Он рядовой, мобилизованный. В сентябре [мобилизовали], — отметили в администрации Черепановского района.

Некролог по случаю смерти Николая Семенца появился на сайте администрации 2 декабря, однако был вскоре удален. Его копия сохранилась в кеше.

Так выглядело сообщение о гибели мужчины, которое затем удалили с сайта

Так выглядело сообщение о гибели мужчины, которое затем удалили с сайта

Поделиться

— С чувством скорби и глубочайшего сожаления сообщаем, что, выполняя боевое задание в ходе специальной военной операции, проявив стойкость и мужество, 20 ноября погиб наш земляк Семенец Николай Алексеевич, 31 марта 1989 года рождения, — говорится в удаленном сообщении.

Похороны и прощание с погибшим прошли 3 декабря в рабочем поселке Посевная.

Николай Семенец — первый погибший мобилизованный, о котором стало известно.

Ранее мы писали о многодетном отце из Новосибирской области, который получил орден Жукова за участие в СВО. Мужчина спас летчиков.

По теме

Спецоперация на УкраинеПогибшие в спецоперацииПогибшие мобилизованные
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
    РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
    РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2