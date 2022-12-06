В спецоперации погиб мобилизованный из Новосибирской области — это первая смерть, о которой стало известно

В Черепановском районе прошли похороны Николая Семенца, погибшего в спецоперации. Как сообщили корреспонденту НГС в администрации района, мужчину мобилизовали в сентябре.
— Осталась семья, в том числе дети. Он рядовой, мобилизованный. В сентябре [мобилизовали], — отметили в администрации Черепановского района.
Некролог по случаю смерти Николая Семенца появился на сайте администрации
— С чувством скорби и глубочайшего сожаления сообщаем, что, выполняя боевое задание в ходе специальной военной операции, проявив стойкость и мужество, 20 ноября погиб наш земляк Семенец Николай Алексеевич, 31 марта 1989 года рождения, — говорится в удаленном сообщении.
Похороны и прощание с погибшим прошли 3 декабря в рабочем поселке Посевная.
Николай Семенец — первый погибший мобилизованный, о котором стало известно.
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