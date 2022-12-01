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Спецоперация на Украине

Многодетный офицер из Новосибирска получил второй орден Мужества — за спасение российских летчиков на СВО

Первый раз его награждали за бои на Киевском направлении

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Павел Матрёнчев (справа) окончил Новосибирское высшее военное командное ордена Жукова училище

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Офицер из Новосибирска Павел Матрёнчев получил награду за спасение российских летчиков. Об этом в официальном Telegram-канале сообщил Андрей Травников, губернатор Новосибирской области.

— Бойцы из Новосибирской области с доблестью выполняют задачи по защите интересов и безопасности нашей страны в ходе специальной военной операции. Один из ярких примеров — подвиг уроженца Новосибирской области Павла Матрёнчева. Он за бои на Киевском направлении еще в начале проведения СВО награжден орденом Мужества. Уже в пути вторая награда — за спасение российских летчиков, — сообщил губернатор.

Документ пока не получен, но по предварительной информации, вторая награда также орден Мужества. Офицер закончил Новосибирское высшее военное командное ордена Жукова училище.

— Павел — многодетный отец, дома его ждут жена и трое детей. Поздравляю Павла Алексеевича с высокой наградой! — написал Андрей Травников.

В октябре сообщалось, что в НВВКУ установят бюст Герою России Балдану Цыдыпову из Забайкальского края. Он учился в Новосибирске, звание получил после участия в спецоперации.

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