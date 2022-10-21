20idei
СЕЙЧАС +4°С
Пробки 3/10
usd 61.50
eur 60.44
Тема дняИщут пострадавших в ДТП на Алтае
Все новости
Все новости
Спецоперация на Украине

Бюст Герою России Балдану Цыдыпову установят в Новосибирске

Это уже второй бюст, посвященный военнослужащему

402
ds

Забайкальцу Балдану Цыдыпову установят уже второй бюст

Поделиться

Герою России Балдану Цыдыпову из Забайкальского края установят второй по счету бюст — в Новосибирском высшем военном командном училище, где он проходил обучение. Ранее сообщалось, что бюст установят и в родном селе бойца. Об установке монумента корреспонденту «Чита.Ру» сообщили 21 октября в самом училище.

Бюст Балдану Цыдыпову установят в поселке Агинское Забайкальского края в 2023 году. Соответствующий проект победил в конкурсе грантов губернатора региона и выиграл почти 1 миллион рублей.

— Да, мы это планируем. Фундаменты поставлены, материалы заказали, пока ждем. Бюст будет установлен на нашей Аллее героев Советского Союза и России, — рассказал сотрудник училища.

Монумент планируется открыть к 23 февраля следующего года. Также на аллее училища будет установлено еще пять бюстов участников спецоперации на Украине.

Герой России Балдан Цыдыпов из Забайкалья вернулся на родину 21 июля. Военному провели 14 операций, правая стопа нуждается в протезе, на ноге установлен аппарат Илизарова, который должен растянуть кость бойца как минимум на 15 сантиметров. Из тела военнослужащего вытащили почти 2 килограмма металлических осколков.

новость из сюжета

Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине

подписаться в telegram

Сенатор от Забайкалья Баир Жамсуев обращался к министру обороны Сергею Шойгу с просьбой поддержать предложение общественности о присвоении Балдану Цыдыпову звания Героя России. Президент России Владимир Путин 31 мая поддержал предложение, министр обороны России Сергей Шойгу вручил Балдану Цыдыпову звезду Героя России 29 июня. Цыдыпов также награжден орденом Мужества.

Больше новостей, фотографий и видео с места событий — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь и узнавайте всё самое интересное и важное из жизни региона первыми.

Герой РоссииБюстБалдан Цыдыпов
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
    РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2