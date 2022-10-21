Бюст Герою России Балдану Цыдыпову установят в Новосибирске
Это уже второй бюст, посвященный военнослужащему
Герою России Балдану Цыдыпову из Забайкальского края установят второй по счету бюст — в Новосибирском высшем военном командном училище, где он проходил обучение. Ранее сообщалось, что бюст установят и в родном селе бойца. Об установке монумента корреспонденту «Чита.Ру» сообщили
Бюст Балдану Цыдыпову установят в поселке Агинское Забайкальского края в 2023 году. Соответствующий проект победил в конкурсе грантов губернатора региона и выиграл почти
— Да, мы это планируем. Фундаменты поставлены, материалы заказали, пока ждем. Бюст будет установлен на нашей Аллее героев Советского Союза и России, — рассказал сотрудник училища.
Монумент планируется открыть к 23 февраля следующего года. Также на аллее училища будет установлено еще пять бюстов участников спецоперации на Украине.
Герой России Балдан Цыдыпов из Забайкалья вернулся на родину
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