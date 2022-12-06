Для уехавших во время мобилизации введут ограничения? Новости вокруг спецоперации за 5 декабря

Позднее Клишас уточнил, что законопроектов об ограничительных мерах для уехавших из страны с начала мобилизации, но продолжающих работать дистанционно в российских компаниях, в настоящее время в парламенте нет.

Россия готовит ответное решение на введение потолка цен на нефть

Кремль анонсировал ответное решение России на введение потолка цен на российскую нефть.



— Решение готовится. Но очевидным является одно: никаких потолков мы признавать не будем. Это шаг к дестабилизации мировых энергетических рынков, — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.