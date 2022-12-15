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Молчаливые похороны. Как в Бердске прощались с 42-летним мобилизованным, погибшим в СВО

Мужчину призвали в конце сентября

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Прощание проходило в Бердске — там жил погибший Антон Сниткин

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15 декабря в Бердске прошли похороны 42-летнего Антона Сниткина. В конце сентября мужчину призвали по частичной мобилизации — он уехал в зону СВО. Вчера, 14 декабря, стало известно о его смерти. Прощание с Антоном проходило в Кафедральном соборе Бердска, на церемонию пришли около 30 человек.

За полчаса до начала отпевания у бердской церкви дежурит полицейская машина. Пятеро патрульных стоят рядом, ежатся от холода. К собору медленно подтягиваются люди с цветами, половина из них — в военной форме.

В небольшом зале церкви тихо и людно, пахнет ладаном. У входа стоят мужчины, кто-то в куртках Вооруженных сил. Погибший Антон тоже был профессиональным военным — в 2001 году поступил в НВВКУ, а после служил на Кавказе. Вдоль стен стоят венки: «От друзей» и «От правительства».

Антону Сниткину было 42 года

Антону Сниткину было 42 года

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Вокруг закрытого гроба сидят близкие погибшего, по бокам — караульные. На скамейке вжала голову в плечи и беззвучно плачет пожилая женщина в темно-синем платке, ее обнимает молодая. Пожалуй, во всём зале слез больше не видно, стоит какая-то звенящая тишина. Прощальную службу начинает священник.

— ...Проводить, торжественно проводить воина, защитника... — говорит протоиерей. Он напоминает о важности традиционных ценностей и враждебности западных. Говорит, что смерть воина — самая достойная.

У погибшего остался сын

У погибшего остался сын

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Антон Сниткин родился в Казахстане, а затем с семьей переехал в Бердск

Антон Сниткин родился в Казахстане, а затем с семьей переехал в Бердск

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Вокруг гроба — цветы, справа — церковный хор. Под размеренную речь священника начинается отпевание. В церковь заходит курсант в караульной форме, неловкая пауза: «Нам надо смениться». Люди освобождают дорожку в центре, караульные сменяют друг друга, служба продолжается.

Процессию сопровождал конвой

Процессию сопровождал конвой

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Священник подходит к людям у входа и предлагает подойти ближе к гробу, но все переминаются с ноги на ногу в нерешительности. В толпе суетится церковная служащая — раздает пришедшим свечи: «Постойте так немножко». Желающих приглашают проститься с погибшим. Вереницей люди проходят от входа в середину зала, кладут цветы к гробу. Теперь уже во всём зале слышны всхлипы и сдавленный кашель. Снова заходят курсанты, пора выносить гроб.

Родные вспоминают об Антоне как о добром и отзывчивом человеке

Родные вспоминают об Антоне как о добром и отзывчивом человеке

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На прощание отвели час

На прощание отвели час

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На прощание отвели час. Парни вшестером поднимают гроб, открывается дверь, в храм задувает колкий и морозный воздух с улицы. Гроб выносят во двор, следом змейкой выходит толпа. На улице уже играет оркестр.

Гроб выносили под оркестр

Гроб выносили под оркестр

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На похоронах было много военных

На похоронах было много военных

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У ворот церкви гроб погрузили в «Газель» сотрудники ритуального агентства «Ветеран», пришедшие разошлись по машинам, дорога у церкви опустела.

Антона призвали по частичной мобилизации

Антона призвали по частичной мобилизации

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Весной мы рассказывали, как в Колывани простились с 22-летним командиром взвода разведки Даниилом. Проводить Даниила в последний путь приехали курсанты Новосибирского высшего военного командного училища, сотрудники МЧС и полиции, чиновники администрации и депутаты Заксобрания.

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