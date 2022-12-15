Молчаливые похороны. Как в Бердске прощались с 42-летним мобилизованным, погибшим в СВО

15 декабря в Бердске прошли похороны
За полчаса до начала отпевания у бердской церкви дежурит полицейская машина. Пятеро патрульных стоят рядом, ежатся от холода. К собору медленно подтягиваются люди с цветами, половина из них — в военной форме.
В небольшом зале церкви тихо и людно, пахнет ладаном. У входа стоят мужчины, кто-то в куртках Вооруженных сил. Погибший Антон тоже был профессиональным военным — в 2001 году поступил в НВВКУ, а после служил на Кавказе. Вдоль стен стоят венки: «От друзей» и «От правительства».
Вокруг закрытого гроба сидят близкие погибшего, по бокам — караульные. На скамейке вжала голову в плечи и беззвучно плачет пожилая женщина в темно-синем платке, ее обнимает молодая. Пожалуй, во всём зале слез больше не видно, стоит какая-то звенящая тишина. Прощальную службу начинает священник.
— ...Проводить, торжественно проводить воина, защитника... — говорит протоиерей. Он напоминает о важности традиционных ценностей и враждебности западных. Говорит, что смерть воина — самая достойная.
Вокруг гроба — цветы, справа — церковный хор. Под размеренную речь священника начинается отпевание. В церковь заходит курсант в караульной форме, неловкая пауза: «Нам надо смениться». Люди освобождают дорожку в центре, караульные сменяют друг друга, служба продолжается.
Священник подходит к людям у входа и предлагает подойти ближе к гробу, но все переминаются с ноги на ногу в нерешительности. В толпе суетится церковная служащая — раздает пришедшим свечи: «Постойте так немножко». Желающих приглашают проститься с погибшим. Вереницей люди проходят от входа в середину зала, кладут цветы к гробу. Теперь уже во всём зале слышны всхлипы и сдавленный кашель. Снова заходят курсанты, пора выносить гроб.
На прощание отвели час. Парни вшестером поднимают гроб, открывается дверь, в храм задувает колкий и морозный воздух с улицы. Гроб выносят во двор, следом змейкой выходит толпа. На улице уже играет оркестр.
У ворот церкви гроб погрузили в «Газель» сотрудники ритуального агентства «Ветеран», пришедшие разошлись по машинам, дорога у церкви опустела.
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