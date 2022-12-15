Молчаливые похороны. Как в Бердске прощались с 42-летним мобилизованным, погибшим в СВО

Вокруг закрытого гроба сидят близкие погибшего, по бокам — караульные. На скамейке вжала голову в плечи и беззвучно плачет пожилая женщина в темно-синем платке, ее обнимает молодая. Пожалуй, во всём зале слез больше не видно, стоит какая-то звенящая тишина. Прощальную службу начинает священник.

— ...Проводить, торжественно проводить воина, защитника... — говорит протоиерей. Он напоминает о важности традиционных ценностей и враждебности западных. Говорит, что смерть воина — самая достойная.