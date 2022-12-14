42-летний мобилизованный из Бердска погиб в спецоперации на Украине

В Бердске простятся с Антоном Сниткиным, погибшим в ходе спецоперации на Украине. Информация о гибели мужчины появилась на сайте администрации Бердска.



— Антон Викторович родился 4 сентября 1980 года в Республике Казахстан. Позже вся семья переехала на постоянное место жительства в город Бердск. В 2001 году Антон поступил в Новосибирское высшее военно-командное училище, по окончании которого был направлен для прохождения службы на Кавказ, — говорится в сообщении на сайте.

