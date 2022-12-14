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Спецоперация на Украине

42-летний мобилизованный из Бердска погиб в спецоперации на Украине

Его похороны пройдут завтра, 15 декабря

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У Антона Сниткина остался сын

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В Бердске простятся с Антоном Сниткиным, погибшим в ходе спецоперации на Украине. Информация о гибели мужчины появилась на сайте администрации Бердска.

— Антон Викторович родился 4 сентября 1980 года в Республике Казахстан. Позже вся семья переехала на постоянное место жительства в город Бердск. В 2001 году Антон поступил в Новосибирское высшее военно-командное училище, по окончании которого был направлен для прохождения службы на Кавказ, — говорится в сообщении на сайте.

Там же отмечается, что мужчина был мобилизован в конце октября. У него остался сын.

Похороны и прощание с Антоном Сниткиным пройдут завтра, 15 декабря.

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НГС попытался узнать дату гибели Антона Сниткина и его звание, но в пресс-центре Бердска на звонок не ответили.

Недавно мы рассказывали историю многодетной сибирячки, у которой призвали мужа, несмотря на перенесенный им туберкулез.

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