«Мы только одни друг у друга»: Сибирячка осталась с тремя детьми после мобилизации мужа — он перенес туберкулез и никогда не воевал

— Может, они уточняют, чтобы я потом эти деньги вернула, а Андрея сюда возвратят, домой? — задается вопросом она.



Дом — это недостроенное деревянное здание. Зато своё — о таком мечтала семья Назаровых, когда решилась на переезд из Читы в Новосибирск.



— Там тюрьмы везде, понимаете? Молодежи развиваться негде, большинство парней попадает в сомнительные компании. А у нас ведь как раз трое парней. В Новосибирске перспектив больше: для учебы, для работы, — рассуждает она.



Юлия и Андрей познакомились на работе: оба трудились на железной дороге. К тому моменту Андрей был вдовцом, а Юлия рассталась с мужчиной, от которого родила двоих сыновей. С ним они не были в браке.

