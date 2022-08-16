Евросоюз собирается запретить туристические визы для россиян. Как можно будет попасть в Европу?
Пока лишь некоторые страны ЕС отказывают в выдаче шенгена
Евросоюз может ввести полный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам. Эта мера может войти в седьмой пакет антироссийских санкций. Тему лишь разожгло недавнее заявление эстонского МИДа о том, что страна закрывает границы для жителей РФ с шенгенскими визами, выданными Эстонией. Кроме того, некоторые страны союза уже официально приостановили выдачу туристических виз для жителей нашей страны. Чем это грозит россиянам? Можно ли будет еще каким-то образом попасть в эти страны? И к чему может привести эта ситуация? Рассказываем о том, что будет с шенгенскими визами и как доехать в страны, которые не входят в эту зону.
Кто больше не выдает визы
К теме полного запрета шенгена для россиян вернулись после новостей из Эстонии. С 18 августа границы страны закроются для граждан РФ с шенгенскими визами, выданными Эстонией. В сообщении МИД сказано, что исключения предоставят работникам дипломатических представительств или консульских учреждений на территории Эстонии, а также членам их семей, тем, кто занимается международными грузовыми и пассажирскими перевозками, лицам, имеющим право на свободное передвижение по Евросоюзу, людям, въезжающим в страну по гуманитарным причинам, а также навещающим живущих в Эстонии родственников.
— Визы останутся в силе, но к обладателям виз при въезде в Эстонию будут применены санкции, то есть им не будет разрешен въезд в Эстонию, — цитирует РБК главу МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу.
Власти Эстонии также хотят запретить въезд для россиян, получивших шенгенские визы в других странах. Этот вопрос планируется рассмотреть позже.
По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России Артура Мурадяна, выдачу туристических виз прекратили уже 10 стран шенгенского договора.
— Сюда входят Польша, Словакия, Чехия, Нидерланды, Бельгия, Дания, Мальта и прибалтийские страны. На самом деле за исключением Эстонии, которая готова полностью закрыть въезд для россиян с шенгенскими визами, все остальные страны запрещают это в частном, но не в массовом порядке. Кроме того, в рамках ЕС можно попасть в любые страны, где нет паспортного контроля между государствами, — пояснил Артур Мурадян.
При этом некоторые страны ЕС не ввели никаких ограничений на получение туристических виз, среди них Италия, Франция, Греция. Но, по мнению Артура Мурадяна, шансы у россиян на то, чтобы получить визу «впрок» (как обычно привыкли делать туристы), тают с каждым днем:
— Есть вероятность, что будет возвращена практика выдачи виз строго под параметры запроса: конкретная дата, конкретная страна. В случае нарушения при повторном обращении за визой человеку оформят отказ с печатью в паспорт. Для туриста это означает, что ему придется очищать свою историю в конкретной стране — члене ЕС, поставившей отказ. И лишь после того как он согласует новую визу, можно будет обращаться в другие страны, которые еще будут выдавать шенген.
По мнению экспертов, вероятность отказа ЕС от выдачи туристических виз россиянам существует и превышает 50% несмотря на то, что согласия по этому вопросу между странами — членами союза до сих пор нет.
— Если это произойдет, то это будет кардинальный шаг, на который Россия вряд ли сможет ответить, — уверен Артур Мурадян.
Как это повлияет на россиян?
Эксперты считают, что на туристическом потоке в Европу ужесточение правил не скажется — несмотря на то, что туда едут десятки тысяч туристов, по факту в массе выезжающих за границу эта цифра не превышает пяти процентов.
— Сейчас говорить о туристическом потоке в ЕС — это сильно преувеличивать, — считает Артур Мурадян. — С учетом того, что лето — активная фаза туристического сезона, ужесточение правил реально никак не скажется, ЕС просто отказался от российского турпотока. Кроме того, мы можем попасть в страны Европы через сухопутные границы (кроме Эстонии) плюс остается Кипр как ворота, который пускает через национальные визы или по открытому шенгену. Что касается авиасообщения, то россияне уже привыкли использовать стамбульские, сербские хабы, есть те, кто летает через Дальний Восток, потому что это экономически обосновано.
Директор агентства «Корас» Наталья Сахнова также считает, что туристический спрос на путешествия в Европу был только у жителей западной части России и у тех, кто ездил туда к родственникам.
— Это никак на нас не отразится. Европа для нас закрыта, рейсов нет. Нужно изобретать пятое колесо для телеги, чтобы туда сейчас поехать. Это вопрос сложный лишь для тех, у кого там родственники, или открытый шенген, или для жителей запада России. Но для остального туристического сообщества это всё равно. Мы рады, что открываются новые направления: Турция, Мальдивы, Эмираты, Египет, Таиланд, — объяснила Наталья Сахнова.
При этом никакого ущемления прав россиян в этом случае нет. По словам Артура Мурадяна, туристические визы — это одностороннее право государства вести свою политику. В этом он согласен с высказыванием премьер-министра Эстонии Каи Каллас, которая заявила, что посещение Европы — это «привилегия, а не право человека».
— С юридической точки зрения, к сожалению, она права. Право въезда на территорию государства — это право самого государства, которое оно может (или не может) реализовать для иностранных граждан. В ближайшие полгода никакой позитивной динамики мы не ожидаем. Конечно, в другую страну можно будет попасть по приглашению, по иным формам запроса, но они не распространены среди россиян и не введены как форма туризма. Их можно использовать в случае крайней необходимости, но отдохнуть в ЕС в таких условиях будет очень сложно.
Если ЕС откажется от туристических виз для россиян, нужно будет готовиться к более жестким санкциям по отношению к действующим визам. По мнению эксперта, они будут массово аннулированы, и это может привести к коллапсу, поскольку туристическая виза была инструментом, которым пользовались обычные люди, семьи и предприниматели.
А что со странами Европы вне шенгенской зоны?
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В Евросоюзе есть страны, которые не входят в шенгенскую зону: это Болгария, Ирландия, Кипр, Румыния и Хорватия. Соответственно, для поездки в эти страны нужно будет оформлять отдельную визу, но и здесь нужно обратить особое внимание на запреты. Например, в Румынии рассматривают заявления только от россиян, имеющих члена семьи в стране или приезжающих на похороны к близкому родственнику. В Болгарии визы продолжают выдавать, но сроки рассмотрения заявления и выдачи визы не определены. Свободно оформить визы можно для путешествия в Ирландию, Кипр и Хорватию. Также можно сделать и британскую визу — Великобритания вышла из Евросоюза, а в шенгенскую зону не входила. Кроме того, в некоторых странах Европы для россиян действует безвизовый режим: это Босния и Герцеговина, Молдавия, Сербия, Черногория и Белоруссия.
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