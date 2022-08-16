Евросоюз собирается запретить туристические визы для россиян. Как можно будет попасть в Европу?

— Визы останутся в силе, но к обладателям виз при въезде в Эстонию будут применены санкции, то есть им не будет разрешен въезд в Эстонию, — цитирует РБК главу МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу.



Власти Эстонии также хотят запретить въезд для россиян, получивших шенгенские визы в других странах. Этот вопрос планируется рассмотреть позже.