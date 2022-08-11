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Спецоперация на Украине

Мурал в память о погибшем на Украине новосибирце появится на улице Большевистской

Гвардии капитан Иван Романов погиб в апреле

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Иван Романов участвовал в освобождении Крыма и военных действиях в Сирии. Погиб во время специальной военной операции 24 апреля 2022 года

Иван Романов участвовал в освобождении Крыма и военных действиях в Сирии. Погиб во время специальной военной операции 24 апреля 2022 года

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В Новосибирске на доме по улице Большевистской появится мурал в честь гвардии капитана Ивана Романова, погибшего на Украине в апреле этого года. В городе планируется разместить несколько патриотических картин.

— У нас выбрано несколько мест для размещения муралов. Это такие большие картины на торцах зданий. Такая практика существует в России. У нас опыт есть определенный в размещении муралов на торцах наших зданий. Такой мурал есть на улице Советской, возле лицея № 22 расположен, — заявил мэр Анатолий Локоть.

Новый мурал будет сделан на улице Большевистской, д. 48.

Так будет выглядеть мурал

Так будет выглядеть мурал

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— Он будет посвящен герою, защитнику, выпускнику нашего Высшего военного командного училища гвардии капитану Ивану Романову, погибшему в этом году при выполнении воинского долга во время проведения специальной военной операции, — объяснил мэр.

К работам уже приступили.

Иван Романов родился 5 февраля 1989 года, в 2006 году окончил бердскую школу № 3 «Пеликан», в 2011 году — Новосибирское высшее военное командное училище и по распределению поступил на службу в Тамбов. Участвовал в освобождении Крыма и военных действиях в Сирии. Погиб во время специальной военной операции 24 апреля 2022 года. Прощание с ним прошло в мае в Бердске.

В начале августа в Новосибирском районе простились с майором войск национальной гвардии РФ Виктором Слушкиным, погибшим во время спецоперации на Украине.

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