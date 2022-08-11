Мурал в память о погибшем на Украине новосибирце появится на улице Большевистской

В Новосибирске на доме по улице Большевистской появится мурал в честь гвардии капитана Ивана Романова, погибшего на Украине в апреле этого года. В городе планируется разместить несколько патриотических картин.



— У нас выбрано несколько мест для размещения муралов. Это такие большие картины на торцах зданий. Такая практика существует в России. У нас опыт есть определенный в размещении муралов на торцах наших зданий. Такой мурал есть на улице Советской, возле лицея № 22 расположен, — заявил мэр Анатолий Локоть.