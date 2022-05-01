«Не ставил свои личные интересы выше других»: в спецоперации погиб 33-летний бердчанин

33-летний гвардии капитан из Бердска Иван Романов погиб в ходе спецоперации на Украине, прощание с военнослужащим пройдет днем 1 мая . Сообщение об этом появилось на сайте администрации города Бердска.



Согласно информации мэрии Бердска, Иван Романов погиб 24 апреля при исполнении воинского долга и был посмертно награжден орденом Мужества — вторым в его послужном списке.

