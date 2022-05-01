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«Не ставил свои личные интересы выше других»: в спецоперации погиб 33-летний бердчанин

Иван Романов погиб 24 апреля, прощание с ним пройдет 1 мая

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Иван Романов посмертно награжден орденом Мужества

Иван Романов посмертно награжден орденом Мужества

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33-летний гвардии капитан из Бердска Иван Романов погиб в ходе спецоперации на Украине, прощание с военнослужащим пройдет днем 1 мая. Сообщение об этом появилось на сайте администрации города Бердска.

Согласно информации мэрии Бердска, Иван Романов погиб 24 апреля при исполнении воинского долга и был посмертно награжден орденом Мужества — вторым в его послужном списке.

Иван Романов родился 5 февраля 1989 года, в 2006 году окончил бердскую школу № 3 «Пеликан», в 2011 году — Новосибирское высшее военное командное училище и по распределению поступил на службу в Тамбов. Участвовал в освобождении Крыма и военных действиях в Сирии.

— Те, кто его знал, характеризуют как очень спокойного, уравновешенного, сдержанного, отзывчивого и вежливого молодого человека. Учителя отзываются как о хорошем товарище. Не ставил свои личные интересы выше других, — рассказали о военнослужащем в администрации Бердска.

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Прощание с Иваном Романовым состоится 1 мая с 13 до 14 часов в Кафедральном соборе Преображения Господня в городе Бердске.

Ранее на этой неделе в Академгородке простились с другим погибшим в спецоперации военнослужащим, Федором Панюковым.

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