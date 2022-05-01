«Не ставил свои личные интересы выше других»: в спецоперации погиб
33-летний бердчанин
Иван Романов погиб 24 апреля, прощание с ним пройдет
Согласно информации мэрии Бердска, Иван Романов погиб
Иван Романов родился 5 февраля 1989 года, в
— Те, кто его знал, характеризуют как очень спокойного, уравновешенного, сдержанного, отзывчивого и вежливого молодого человека. Учителя отзываются как о хорошем товарище. Не ставил свои личные интересы выше других, — рассказали о военнослужащем в администрации Бердска.
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Прощание с Иваном Романовым состоится 1 мая с 13 до 14 часов в Кафедральном соборе Преображения Господня в городе Бердске.
Ранее на этой неделе в Академгородке простились с другим погибшим в спецоперации военнослужащим, Федором Панюковым.