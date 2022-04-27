«Не выпячивал себя нигде». На Украине погиб
26-летний уроженец Академгородка
Прощание с Федором Панюковым прошло сегодня
В Новосибирске простились с
О Федоре Панюкове рассказал Сергей Навальнев, президент детской организации «Потешные полки», в которой состоял молодой человек с 2006 года:
— Он родился 9 апреля 1996 года, а 21 апреля погиб на территории ЛНР <…>. Парень очень искренний, добрый, у него очень развито чувство справедливости. Он достаточно щепетилен в вопросах чести. Хороший друг, товарищ, наставник. Он прошел путь от пацаненка до моего заместителя, планировалось в будущем, когда он завершит свои творческие успехи в жизни, он вместо меня будет руководить «Потешными полками». Мы с ним это обговаривали, потому что он был одним из тех, кто девиз наш — «Верность слову и делу» — исполнял на практике.
По словам Сергея Навальнева, Федор Панюков мечтал поступить в военное училище, но «у него не получилось по здоровью». Он отучился в НГПУ, в 2018 году пошел в армию, а вернувшись спустя год, заключил договор на контрактную службу.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
— Это очень яркий человек был, веселый. Радостный, неунывающий, постоянно генерирующий различные идеи. У нас будет мемориальное место в «Потешных полках», 9 мая мы будем идти по Морскому проспекту, как обычно, двумя колоннами — младшие и старшие, и среди нас будет фотография. Федор будет с нами. <…> Но у нас даже нет его военных фотографий, настолько он был скромный человек, не выпячивал себя нигде. Но наставник он был очень хороший, не зря он стал старшим стрелком, — добавил президент «Потешных полков».
Сегодня стало известно и гибели