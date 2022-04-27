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Спецоперация на Украине

«Не выпячивал себя нигде». На Украине погиб 26-летний уроженец Академгородка

Прощание с Федором Панюковым прошло сегодня

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Федора Панюкова похоронили на кладбище Академгородка

Федора Панюкова похоронили на кладбище Академгородка

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В Новосибирске простились с 26-летним военнослужащим Федором Панюковым. Информация об этом появилась в группе детской общественной организации «Потешные полки» в соцсети «ВКонтакте». В администрации и военкомате Советского района корреспонденту НГС сообщили, что похороны погибшего прошли сегодня, 27 апреля, отказавшись уточнять подробности.

О Федоре Панюкове рассказал Сергей Навальнев, президент детской организации «Потешные полки», в которой состоял молодой человек с 2006 года:

— Он родился 9 апреля 1996 года, а 21 апреля погиб на территории ЛНР <…>. Парень очень искренний, добрый, у него очень развито чувство справедливости. Он достаточно щепетилен в вопросах чести. Хороший друг, товарищ, наставник. Он прошел путь от пацаненка до моего заместителя, планировалось в будущем, когда он завершит свои творческие успехи в жизни, он вместо меня будет руководить «Потешными полками». Мы с ним это обговаривали, потому что он был одним из тех, кто девиз наш — «Верность слову и делу» — исполнял на практике.

По словам Сергея Навальнева, Федор Панюков мечтал поступить в военное училище, но «у него не получилось по здоровью». Он отучился в НГПУ, в 2018 году пошел в армию, а вернувшись спустя год, заключил договор на контрактную службу.

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— Это очень яркий человек был, веселый. Радостный, неунывающий, постоянно генерирующий различные идеи. У нас будет мемориальное место в «Потешных полках», 9 мая мы будем идти по Морскому проспекту, как обычно, двумя колоннами — младшие и старшие, и среди нас будет фотография. Федор будет с нами. <…> Но у нас даже нет его военных фотографий, настолько он был скромный человек, не выпячивал себя нигде. Но наставник он был очень хороший, не зря он стал старшим стрелком, — добавил президент «Потешных полков».

Сегодня стало известно и гибели 42-летнего ефрейтора и 20-летнего рядового из Новосибирской области.

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