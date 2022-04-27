«Не выпячивал себя нигде». На Украине погиб 26-летний уроженец Академгородка

В Новосибирске простились с 26-летним военнослужащим Федором Панюковым. Информация об этом появилась в группе детской общественной организации «Потешные полки» в соцсети «ВКонтакте». В администрации и военкомате Советского района корреспонденту НГС сообщили, что похороны погибшего прошли сегодня, 27 апреля, отказавшись уточнять подробности.

О Федоре Панюкове рассказал Сергей Навальнев, президент детской организации «Потешные полки», в которой состоял молодой человек с 2006 года:



— Он родился 9 апреля 1996 года, а 21 апреля погиб на территории ЛНР <…>. Парень очень искренний, добрый, у него очень развито чувство справедливости. Он достаточно щепетилен в вопросах чести. Хороший друг, товарищ, наставник. Он прошел путь от пацаненка до моего заместителя, планировалось в будущем, когда он завершит свои творческие успехи в жизни, он вместо меня будет руководить «Потешными полками». Мы с ним это обговаривали, потому что он был одним из тех, кто девиз наш — «Верность слову и делу» — исполнял на практике.

