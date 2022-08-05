В поселке под Новосибирском прощаются с майором войск национальной гвардии, погибшим на Украине
Он служил в спецназе и был награжден медалями за службу на Северном Кавказе
В Новосибирском районе прощаются с майором войск национальной гвардии РФ Виктором Слушкиным, погибшим во время спецоперации на Украине. Информация об этом появилась в официальной группе Березовского сельсовета в соцсети «ВКонтакте».
— Прощание уже идет. Похороны торжественные — будет оркестр. Их организовывала Росгвардия, — сообщили корреспонденту НГС в сельсовете.
Как говорится в сообщении, Виктор Слушкин погиб
— В настоящее время представлен к награждению медалью «За отвагу» посмертно, — говорится в посте.
Недавно мэрия Новосибирска отказала в установке мемориальной доски в школе для погибшего во время спецоперации на Украине