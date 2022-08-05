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Спецоперация на Украине

В поселке под Новосибирском прощаются с майором войск национальной гвардии, погибшим на Украине

Он служил в спецназе и был награжден медалями за службу на Северном Кавказе

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Виктору Слушкину было 34 года

Виктору Слушкину было 34 года

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В Новосибирском районе прощаются с майором войск национальной гвардии РФ Виктором Слушкиным, погибшим во время спецоперации на Украине. Информация об этом появилась в официальной группе Березовского сельсовета в соцсети «ВКонтакте».

— Прощание уже идет. Похороны торжественные — будет оркестр. Их организовывала Росгвардия, — сообщили корреспонденту НГС в сельсовете.

Как говорится в сообщении, Виктор Слушкин погиб 19 июля в возрасте 34 лет. После окончания школы был курсантом филиала Военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооруженных Сил РФ». Он служил в спецназе, за что был награжден медалью. У него также есть и другие награды: «За службу на Северном Кавказе», «За участие в военном параде в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Участнику контртеррористической операции на Кавказе».

— В настоящее время представлен к награждению медалью «За отвагу» посмертно, — говорится в посте.

Недавно мэрия Новосибирска отказала в установке мемориальной доски в школе для погибшего во время спецоперации на Украине 21-летнего Камиля Хабибназарова. Анатолий Локоть извинился перед матерью военного и пообещал всё же установить доску.

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