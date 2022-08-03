Мэр Новосибирска извинился перед матерью погибшего на Украине ефрейтора

Мэрия Новосибирска отказала в установке мемориальной доски в школе для погибшего во время военных действий на Украине 21-летнего Камиля Хабибназарова. Ситуацию прокомментировал мэр Анатолий Локоть, который принес извинения матери и близким погибшего военного.



— Приношу искренние извинения Вере Андреевне, матери ефрейтора Камиля Хабибназарова, его родным и близким за действия моих подчиненных, за бездушный и формальный подход при рассмотрении вопроса об установке мемориальной доски на фасаде школы № 24. Лично вмешался в ситуацию — необходимые решения приняты, мемориальная доска будет установлена, — написал он у себя в телеграм-канале.

