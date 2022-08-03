Мэр Новосибирска извинился перед матерью погибшего на Украине ефрейтора
Родственникам военного ранее отказали в установке мемориальной доски на здании школы
Мэрия Новосибирска отказала в установке мемориальной доски в школе для погибшего во время военных действий на Украине 21-летнего Камиля Хабибназарова. Ситуацию прокомментировал мэр Анатолий Локоть, который принес извинения матери и близким погибшего военного.
— Приношу искренние извинения Вере Андреевне, матери ефрейтора Камиля Хабибназарова, его родным и близким за действия моих подчиненных, за бездушный и формальный подход при рассмотрении вопроса об установке мемориальной доски на фасаде школы № 24. Лично вмешался в ситуацию — необходимые решения приняты, мемориальная доска будет установлена, — написал он у себя в телеграм-канале.
Вице-мэр Анна Терешкова пояснила корреспонденту НГС, что отказ в установке доски был обусловлен существующим положением (имеется в виду — постановление о Положении о порядке размещения элементов монументально-декоративного оформления на территории города Новосибирска. — Прим. ред.):
— По формальным признакам из-за положения. В нем нет ордена Мужества для разрешения на установку. Сейчас управление культуры меняет положение.
Когда именно будут внесены изменения в положение, НГС попытался узнать у начальника управления культуры мэрии города Новосибирска Ирины Соловьевой, однако на момент публикации она была недоступна для комментария.
Сообщения об установке мемориальной доски Камилю Хабибназарову распространялись по школьным чатам в WhatsApp в начале апреля. Желающим предлагали сдать деньги на создание и установку, сумма оценивалась в 32 тысячи рублей. Тогда директор школы № 24 Александр Митрофанов рассказал корреспонденту НГС, что доска появится, скорее всего, к сентябрю внутри школы и нужная сумма уже собрана.
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Похороны 21-летнего Камиля Хабибназарова, погибшего в боях на Украине, прошли 11 апреля. Юношу похоронили в закрытом гробу на военном кладбище на Гусинобродском шоссе. Для опознания тела погибшего потребовался тест ДНК.