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Спецоперация на Украине

Мэр Новосибирска извинился перед матерью погибшего на Украине ефрейтора

Родственникам военного ранее отказали в установке мемориальной доски на здании школы

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Мемориальную доску установят в школе № 24 в честь погибшего на Украине выпускника

Мемориальную доску установят в школе № 24 в честь погибшего на Украине выпускника

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Мэрия Новосибирска отказала в установке мемориальной доски в школе для погибшего во время военных действий на Украине 21-летнего Камиля Хабибназарова. Ситуацию прокомментировал мэр Анатолий Локоть, который принес извинения матери и близким погибшего военного.

— Приношу искренние извинения Вере Андреевне, матери ефрейтора Камиля Хабибназарова, его родным и близким за действия моих подчиненных, за бездушный и формальный подход при рассмотрении вопроса об установке мемориальной доски на фасаде школы № 24. Лично вмешался в ситуацию — необходимые решения приняты, мемориальная доска будет установлена, — написал он у себя в телеграм-канале.

Вице-мэр Анна Терешкова пояснила корреспонденту НГС, что отказ в установке доски был обусловлен существующим положением (имеется в виду — постановление о Положении о порядке размещения элементов монументально-декоративного оформления на территории города Новосибирска. — Прим. ред.):

— По формальным признакам из-за положения. В нем нет ордена Мужества для разрешения на установку. Сейчас управление культуры меняет положение.

Когда именно будут внесены изменения в положение, НГС попытался узнать у начальника управления культуры мэрии города Новосибирска Ирины Соловьевой, однако на момент публикации она была недоступна для комментария.

Сообщения об установке мемориальной доски Камилю Хабибназарову распространялись по школьным чатам в WhatsApp в начале апреля. Желающим предлагали сдать деньги на создание и установку, сумма оценивалась в 32 тысячи рублей. Тогда директор школы № 24 Александр Митрофанов рассказал корреспонденту НГС, что доска появится, скорее всего, к сентябрю внутри школы и нужная сумма уже собрана.

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Похороны 21-летнего Камиля Хабибназарова, погибшего в боях на Украине, прошли 11 апреля. Юношу похоронили в закрытом гробу на военном кладбище на Гусинобродском шоссе. Для опознания тела погибшего потребовался тест ДНК.

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