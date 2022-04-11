В Новосибирске похоронили 21-летнего ефрейтора, погибшего на Украине, — для опознания понадобился ДНК-тест

В Новосибирске 11 апреля похоронили 21-летнего Камиля Хабибназарова, погибшего в боях на Украине. Сообщение об этом появилось в группе «Новосибирские татары», принадлежащей ГБУК НСО «Новосибирский областной татарский культурный центр».



— Парень из татарского молодежного клуба «Алтын Йолдыз» из Новосибирска погиб во время спецоперации на Украине. Об этом сообщили родителям 31 марта. Но чтобы опознать тело, потребовался тест ДНК. Все, кто лично знал Камиля Хабибназарова, отмечают, что он рос активным, добрым и жизнерадостным человеком. Активно участвовал в деятельности татарских организаций, любил свою культуру и продвигал ее в массы, — говорится в сообщении.

