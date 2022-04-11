В Новосибирске похоронили 21-летнего ефрейтора, погибшего на Украине, — для опознания понадобился ДНК-тест

В Новосибирске 11 апреля похоронили 21-летнего Камиля Хабибназарова, погибшего в боях на Украине. Сообщение об этом появилось в группе «Новосибирские татары», принадлежащей ГБУК НСО «Новосибирский областной татарский культурный центр».
— Парень из татарского молодежного клуба «Алтын Йолдыз» из Новосибирска погиб во время спецоперации на Украине. Об этом сообщили родителям 31 марта. Но чтобы опознать тело, потребовался тест ДНК. Все, кто лично знал Камиля Хабибназарова, отмечают, что он рос активным, добрым и жизнерадостным человеком. Активно участвовал в деятельности татарских организаций, любил свою культуру и продвигал ее в массы, — говорится в сообщении.
Как рассказали корреспонденту НГС в «Новосибирском областном татарском культурном центре», Камиль Хабибназаров родился в декабре 2000 года.
— Звание у него — ефрейтор. Отслужил год, потом заключил контракт. До того как его призвали в армию, он активно участвовал в нашем молодежном клубе, во всех мероприятиях. Окончил Новосибирский техникум геодезии и картографии. Камиль сам из Новосибирска. Его тело привезли в субботу (9 апреля). Его невозможно было опознать, было непонятно, он или не он. Поэтому тест ДНК делали, — добавили в центре.
Прощание с Камилем Хабибназаровым проходило сегодня, 11 апреля.
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— Он был у меня очень храбрый мальчик… Хотя он, конечно, боялся, потому что то, что там, — это страшно. Если ты выбрал профессию военного, твой долг — защищать родину. Я думаю, он был хорошим военным. <…> Он хотел служить. Папа научил его стрелять в свое время… Он был очень жизнерадостным, что называется. Здесь собрались те, кому он дорог, кто его помнит. Здесь его одноклассники, ребята из техникума. Техникум он вообще очень любил. Вы знаете, он так много успел сделать за свои годы — успел побывать на космодроме, успел приобщиться к татарской культуре. Никогда ему не говорили, что хорошо, что плохо, он сам знал это. Наверное, как-то так получилось, сынок, что ты не смог себя защитить. Теперь ты будешь на нас сверху там смотреть... — произнесла его мама, стоя над гробом.
Похоронили Камиля Хабибназарова в закрытом гробу на военном кладбище на Гусинобродском шоссе.
Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким Камиля Хабибназарова.
На прошлой неделе стало известно о гибели 26-летнего бердчанина на территории Украины.