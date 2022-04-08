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«В этом человеке чувствовался стержень»: 26-летний военный из Бердска погиб во время спецоперации на Украине

Прощение с Александром Фроловым пройдет 9 апреля

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Александр Фролов родился в семье военного и тоже решил стать офицером

Александр Фролов родился в семье военного и тоже решил стать офицером

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Уроженец Бердска, 26-летний Александр Фролов погиб во время спецоперации на Украине 25 февраля при исполнении воинского долга. Об этом сообщает администрация Бердска на своем официальном сайте.

В сообщении говорится, что Александр Фролов родился в семье военного, и отец всегда был для него наставником и авторитетом.

— Пример в лице папы, повлиял на выбор жизненного пути Александра Фролова. Он предпочел для себя особенную профессию — «Родину защищать!», став военным офицером, — говорится на сайте администрации Бердска.

Там также добавили, что Александр в 2013 году закончил «Экономический лицей»:

— Его любили одноклассники и учителя, интеллигентный, уживчивый, с легким характером, но в то же время в этом человеке чувствовался стержень, врожденное чувство справедливости. Умел дружить, умел молча, не дожидаясь просьбы, прийти на помощь и не ждать награды, умел радоваться успехам товарища, как своим собственным. Учителя отмечают, что Александр был из тех учеников, на которых всегда можно было положиться.

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Александр окончил военное училище, служил в Казани, уже бывал в горячих точках.

— Администрация города Бердска выражает искренние слова соболезнования семье, родным и близким героя. Это огромная боль утраты. Бердск скорбит, прощаясь с настоящим Защитником. Он с честью и достоинством исполнил долг военнослужащего, защищая мирных граждан. Память о нем мы навсегда сохраним в наших сердцах, — написали на сайте администрации.

В пресс-службе администрации города Бердска корреспонденту НГС сообщили, что прощание с Александром Фроловым пройдет завтра, 9 апреля, в 11:00 на улице Максима Горького, 44 в Бердске.

Редакция НГС выражает соболезнования родным и близким погибшего.

Мы ведем список новосибирцев, погибших во время спецоперации на Украине.

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