«В этом человеке чувствовался стержень»: 26-летний военный из Бердска погиб во время спецоперации на Украине

Уроженец Бердска, 26-летний Александр Фролов погиб во время спецоперации на Украине 25 февраля при исполнении воинского долга. Об этом сообщает администрация Бердска на своем официальном сайте.

В сообщении говорится, что Александр Фролов родился в семье военного, и отец всегда был для него наставником и авторитетом.

— Пример в лице папы, повлиял на выбор жизненного пути Александра Фролова. Он предпочел для себя особенную профессию — «Родину защищать!», став военным офицером, — говорится на сайте администрации Бердска.