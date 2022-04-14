В новосибирской школе установят памятную доску погибшему на Украине выпускнику — деньги уже собраны

В средней общеобразовательной школе № 24 Новосибирска намерены установить мемориальную доску для погибшего во время военных действий на Украине своего выпускника — 21-летнего Камиля Хабибназарова, с которым простились родные и близкие 11 апреля.

Сообщение о сборе денег для установки доски распространялось по школьным чатам в WhatsApp в начале апреля. В сообщении говорилось, что мемориальная доска в честь погибшего выпускника школы будет установлена на здании учебного заведения уже в этом месяце. Всем желающим предлагалось сдать деньги на изготовление и установку доски, и это оценивалось в 32 тысячи рублей.

