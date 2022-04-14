В новосибирской школе установят памятную доску погибшему на Украине выпускнику — деньги уже собраны
Бывший ученик похоронен на военном кладбище 11 апреля
В средней общеобразовательной школе
Сообщение о сборе денег для установки доски распространялось по школьным чатам в WhatsApp в начале апреля. В сообщении говорилось, что мемориальная доска в честь погибшего выпускника школы будет установлена на здании учебного заведения уже в этом месяце. Всем желающим предлагалось сдать деньги на изготовление и установку доски, и это оценивалось в 32 тысячи рублей.
Директор школы
— Недалеко от школьного музея у нас будет мемориальный блок, где мы планируем разместить информацию и фотографии про всех наших выпускников, погибших и в Афгане, и в Чечне, и в том числе во время Великой [Отечественной] войны. И здесь же сделаем мемориальную доску для Камиля. <…> Это, по сути, будет продолжением музея, в фойе, — сообщил Александр Митрофанов.
По уточнению директора школы, доска будет изготовлена, скорее всего, из коричневого мрамора, размер ее будет 40 на 60 сантиметров.
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— Камиль от нас ушел после 9 класса. Он был спокойный, честный, добросовестный парень. Не рвался в лидеры, не старался быть всегда первым. Надежный человек был. Учился нормально: три, четыре, пять… После школы поступил в техникум и одновременно занимался в военно-патриотическом объединении «Витязь», стоял на посту
11 апреля НГС рассказал о похоронах ефрейтора Камиля Хабибназарова, погибшего в боях на Украине. Хоронили Хабибназарова в закрытом гробу. Чтобы опознать тело погибшего, потребовался тест ДНК.