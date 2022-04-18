Истории эмиграции. О подготовке, деньгах, переезде, успешных и безрезультатных поисках работы в Армении и Турции

На границе России и Армении было спокойно — не спрашивали даже о причинах визита в Армению. Карина считает, что повезло из-за того, что улетали именно из Сочи — 70% пассажиров их рейса были армянские семьи, которые возвращались домой. Проблем не возникло и с вывозом денег, ребятам задали только один вопрос — везут ли они валюту. Карина и Максим взяли с собой 60 тысяч рублей на двоих, половину из них оставили на карте банка «Тинькофф», конвертировав в армянские драмы. Поскольку карта виртуальная, снять деньги было невозможно — «Тинькофф» не успел для них выпустить пластик.

В Ереване они успели снять часть через знакомых, но позже знакомые уехали и операции пришлось совершать через сберовский «Мир», и не по самому выгодному курсу.

В Армении Карину с Максимом ждали друзья — у них они остановились на первое время, но уже скоро они переедут в квартиру, которую сняли пока на месяц. Нашли ее через местные сайты, в которых сдается жилье от собственников. Цены на жилье в Армении сейчас высокие — подняли из-за курса, кроме того, здесь практически нет студий и однушек, большинство квартир по три-четыре комнаты. Такие варианты снимают, поделив на комнаты, например, вчетвером. Так поступили и Карина с Максимом.