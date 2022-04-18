Истории эмиграции. О подготовке, деньгах, переезде, успешных и безрезультатных поисках работы в Армении и Турции
Уехавшие рассказывают свои истории и делятся опытом
В этом тексте две полярные истории россиян, которые выбрали Армению и Турцию для эмиграции. В первом случае у ребят всё прошло достаточно гладко, во втором — пришлось потратить больше нервов и денег. Наши собеседники честно рассказали о подготовке, пересечении границ, деньгах, планах и новой жизни.
Армения. «Максим просто заходил в заведения и спрашивал, нет ли вакансий»
Карина улетала в Ереван со своим молодым человеком Максимом из Сочи. Об эмиграции первой заговорила мама Максима. Карина не думала об этом. Но через пару дней после разговора они уже купили билеты и начали продавать вещи — компьютер, духовку, одежду. С собой они взяли оставшийся минимум — 20 килограммов на двоих. У пары не было питомцев и собственной недвижимости. Правда, из-за резкого переезда они потеряли залог с арендованной квартиры.
Билеты в один конец успели купить за 18 тысяч на двоих. Карина говорит, знакомым также за два билета пришлось заплатить уже 150 тысяч рублей.
На границе России и Армении было спокойно — не спрашивали даже о причинах визита в Армению. Карина считает, что повезло из-за того, что улетали именно из Сочи — 70% пассажиров их рейса были армянские семьи, которые возвращались домой. Проблем не возникло и с вывозом денег, ребятам задали только один вопрос — везут ли они валюту. Карина и Максим взяли с собой 60 тысяч рублей на двоих, половину из них оставили на карте банка «Тинькофф», конвертировав в армянские драмы. Поскольку карта виртуальная, снять деньги было невозможно — «Тинькофф» не успел для них выпустить пластик.
В Ереване они успели снять часть через знакомых, но позже знакомые уехали и операции пришлось совершать через сберовский «Мир», и не по самому выгодному курсу.
В Армении Карину с Максимом ждали друзья — у них они остановились на первое время, но уже скоро они переедут в квартиру, которую сняли пока на месяц. Нашли ее через местные сайты, в которых сдается жилье от собственников. Цены на жилье в Армении сейчас высокие — подняли из-за курса, кроме того, здесь практически нет студий и однушек, большинство квартир по три-четыре комнаты. Такие варианты снимают, поделив на комнаты, например, вчетвером. Так поступили и Карина с Максимом.
Пара уже устроилась на работу, в ресторан при отеле. Нашли работу, можно сказать, методом тыка — молодой человек Карины просто заходил в заведения и спрашивал, нет ли вакансий.
— Максима, так как он хорошо знает английский, приняли официантом — армянский знать необязательно. Меня взяли на бар — я готовлю напитки, не особо контактирую, но здороваюсь, — рассказывает Карина. — Приняли нас очень хорошо, проблем не было — все помогают, команда объясняет по-русски. Нам очень повезло, что мы нашли такое место. Сейчас мы единственные русские, кто там работает.
Находиться в Армении без визы допустимо 180 дней, и настолько же реально продлить срок, выехав ненадолго в Грузию. Легализоваться можно, сделав социальную карту — это временный вид на жительство, также она нужна для работы — Карина и Максим уже оформили ее. Для этого нужно показать место, где живешь, и предъявить договор. Еще из задач Карины и Максима — выпустить банковскую карту, но после того как получат социальную — так выгоднее, первая банковская карта обошлась недешево.
Еда в Армении в последнее время стала дороже из-за курса. Карина была там три года назад, тогда в переводе на русские деньги молоко стоило 70, сейчас — 120 рублей, десяток яиц — 150 рублей. В общем, утренняя продуктовая корзина выходит на 800–900 рублей.
Периодически на улицах они слышат обсуждения за спиной, но конфликтных ситуаций еще не было. Впрочем, Карина предполагает, что это может быть связано не с национальностью, а с внешностью девушки — в частности, из-за татуировок.
Неожиданной сложностью стало то, что ребята не смогли купить в Армении скейтборды хорошего качества — пришлось заказывать их из Петербурга, но пока они так и не пришли.
Есть еще один момент.
— Я повстречала ребят, которые уже вернулись в Россию. Нужно понимать, куда ты едешь, какой там менталитет. Как мне кажется, нельзя ходить по улице и возмущаться, как тебе всё не нравится, как дорого, как классно в Москве и плохо здесь — мы в гостях. Нужно принимать правила игры. Поэтому я хочу выучить язык, чтобы с уважением относиться к этому месту, к очень добрым людям, которые нас здесь приняли. Да, они на нас зарабатывают в плане жилья, но все выкручиваются как могут — это нормально.
Жить в Армении ребята планируют минимум полгода. Что делать потом, еще не решили, но возвращаться в Россию не собираются.
— Но я хочу сказать, что я очень люблю Россию, люблю русский язык и обязательно вернусь, — эмоционально добавляет Карина.
Турция. Для работы по профилю важен турецкий язык
Экономика и политика — две причины, по которым решили уехать видеографы из Перми Никита и Люба. Сложности начались еще на этапе выезда из страны, но зато сейчас они обустроились, и всё наладилось.
Никите 26 лет и он, в том числе, решил избежать рисков, связанных с призывом. Люба тоже считала, что надо уезжать. Поэтому на переезд семья решилась быстро.
В прошлой жизни пришлось оставить много вещей и планы — Люба не окончила автошколу, а купить собственную квартиру пара так и не успела. Свой бизнес — небольшую компанию по видеосъемке — они относят к потерям. Потому что из-за текущей ситуации они, еще будучи в Перми, потеряли порядка 70% клиентов.
С собой Люба и Никита взяли самое ценное — карликовую таксу Томми. Перевезти питомца оказалось проблемой. На него пришлось сделать ветеринарное свидетельство (дается только в госклиниках), в аэропорту эту справку меняют на аналогичную, но международного образца. Также нужно проследить, чтобы ежегодная прививка от бешенства была поставлена минимум за 30 дней до вылета, обработка от блох — за 120 часов до вылета. И, конечно, все «летающие» питомцы должны быть чипированы.
— У «Туркиш Эйрлайнс» удаленно забронировать место на питомца невозможно. А их русскоязычная линия, как нам сказали в офисе, вся занята обработкой звонков с Украины, поэтому звонящим из России они вообще не отвечают. Услуга была доступна через «Купи билет», мы попросили сервис забронировать место Томми. Через несколько дней нам ответили, что не помогут — на борту много питомцев и перевозка реальна только в багажном отделении. Мы были против, но забронировали, надеясь потом как-то решить ситуацию. Приехали в аэропорт за 8 часов, стояли в очереди два часа, полчаса у стойки с женщиной, которую умоляли решить ситуацию, чтобы лететь с питомцем в салоне — он весит всего 4 килограмма. Разговором с женщиной не добились ничего, поговорили с другим сотрудником — он сказал, что в багаже за животными следит специальный сотрудник, если что, успокаивает их.
В общем, провезти маленькую собаку стоило
По словам Никиты, валюту у них не пересчитывали и гаджеты не проверяли.
— Деньги вывозили через крипту, хотели и наличкой, но к тому моменту купленные заранее доллары и лиры банки уже не выдавали. Не по карточке на биржу закидывали, а от человека к человеку — один человек продает крипту, другой дает ему наличку.
Переезд обошелся примерно в 200 тысяч рублей — это и билеты, и доплата за багаж (пара увезла порядка 70 кг), и покупка клетки для Томми.
Квартиру пара успела забронировать из России, на Airbnb, но по приезде обнаружили совсем не то, что было в описании жилья. На фотографиях была чистая квартира в светлом районе, по факту всё наоборот: дыры в стенах, «картонная» дверь, прожженный стол с дырой, холодная ванна со сломанным душем и перегоревшей лампочкой. В шкафах — чьи-то носки, трусы и полотенца, а в холодильнике лежала тухлая еда. Возврат оформили, но вряд ли деньги придут на карту — с 30 тысячами пара попрощалась.
Люба и Никита оперативно нашли посредника, заплатили ему 200 долларов, и в этот раз повезло — квартира нашлась. Стоит 650 долларов в месяц.
— Но эта квартира не подходит для оформления ВНЖ (его дают только в случае долгосрочного договора аренды), так как район нежилой и там часто бывают туристы. Риелтор нам сказала, что у них есть другие хорошие квартиры, которые подойдут для легализации. А так тут можно находиться 60 дней, плюс получить 30 дней, если выехать на три дня и вернуться. У нас это перевалочный пункт, мы стараемся попасть в США.
Пережив опыт эмиграции, Никита советует иметь при себе 5000 долларов — этого хватит, чтобы без лишних нервов въехать в страну и разместиться. Размещение — дорогое удовольствие, квартиры, которые раньше можно было снять за 20 тысяч рублей, сейчас стоят 60.
Полегче ситуация с продуктами и такси — цены в Турции, как в России, привычные. Например, пакет продуктов ребятам обходится примерно в 1500 рублей, как и дома.
Никита сразу разослал свое портфолио — работодатели откликались и готовы были брать его на монтаж нескольких проектов, но всё сорвалось из-за незнания турецкого. Тем не менее работа есть — шабашки, остатки проектов в России, также сейчас видеограф займется созданием вебинара на английском, и уже забронирована первая видеосъемка.
С местными общаться приятно, говорят ребята — с эмигрантами из России они приветливые.
— Но есть минус — они немного безответственные, кормят завтраками. Обещали привезти в квартиру недостающие вещи, а привезли через 4–5 дней. Таксисты могут принять заказ, а потом передумать и отменить. Ну и интернет нам устанавливали четыре человека в течение двух часов.
Сложности возникли и из-за языкового барьера — ребята рассчитывали, что будет проще. А еще из-за наплыва эмигрантов банки перестали выдавать карты.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
По оценкам ООН, по состоянию на 2021 год за границей проживает более 10 миллионов выходцев из России. За последние недели эта цифра могла значительно возрасти. Как изменилось отношение к русским в других странах? Чувствуют ли они хейт в соцсетях и за их пределами? Мы публиковали рассказы эмигрантов, живущих в Германии, Швейцарии, Польше, США и Израиле.