Этому городу нужен герой. Как Бастрыкин спасал новосибирцев в 2023-м — 5 громких историй (читаем с лупой)

— На Тихом поселке транспорта нет вообще. Дети вынуждены в лютые сибирские морозы ходить пешком в школу 2 километра, через гаражи и железнодорожные пути, а пенсионеры заказывать на свою и без того небольшую пенсию дорогостоящее такси, чтобы просто добраться до поликлиники, — рассказывал НГС местный житель Андрей Шамалев.



При этом остановка в микрорайоне была, но ни автобусы, ни маршрутки к ней не подъезжали с самого 2020 года, когда отменили маршрутное такси № 311 до села Мочище, а в муниципалитете отвечали, что проложить по старому массиву маршрут общественного транспорта невозможно из-за небезопасного железнодорожного переезда.

