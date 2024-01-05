freedom
СЕЙЧАС -11°С
Пробки 2/10
usd 89.69
eur 99.19
СрочноСамые громкие судебные процессы 2023 года
Все новости
Все новости

Этому городу нужен герой. Как Бастрыкин спасал новосибирцев в 2023-м — 5 громких историй (читаем с лупой)

НГС поднял публикации о главе СК России за год, чтобы понять, какие городские проблемы смог решить только Александр Иванович

1 222

В этом году глава СК России был для Новосибирска настоящим Суперменом

Поделиться

Порой проблемы рядовых новосибирцев очевидны всем, кроме тех, кто должен их решать. Но отчаиваться горожанам не стоит: на помощь им, подобно супергерою из американских комиксов, приходит председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Сфера его интересов невероятно широка: Александр Иванович интересуется не только преступлениями, расследованием которых, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, должен заниматься СК, но и коммунальные аварии, экологические бедствия и даже комфортная городская среда. Подводя итоги года, журналисты НГС вспомнили о самых результативных вмешательствах Бастрыкина в жизнь Новосибирска и новосибирцев. В итоге мы немного удивились: неужели все это нельзя было сделать самостоятельно.

5 место: как Александр Бастрыкин маршрутками рулил

Маршрутка в новосибирском посёлке появилась за два дня: то ли действительно глава СК помог, то ли местные власти решили пойти на опережение

Маршрутка в новосибирском посёлке появилась за два дня: то ли действительно глава СК помог, то ли местные власти решили пойти на опережение

Поделиться

11 декабря жители Тихого поселка окончательно отчаялись и замерзли. Несмотря на то, что их дома находятся не так уж далеко от центра города, вблизи старого ЛДС, добираться до цивилизации им приходилось будто из отдаленной деревни.

— На Тихом поселке транспорта нет вообще. Дети вынуждены в лютые сибирские морозы ходить пешком в школу 2 километра, через гаражи и железнодорожные пути, а пенсионеры заказывать на свою и без того небольшую пенсию дорогостоящее такси, чтобы просто добраться до поликлиники, — рассказывал НГС местный житель Андрей Шамалев.

При этом остановка в микрорайоне была, но ни автобусы, ни маршрутки к ней не подъезжали с самого 2020 года, когда отменили маршрутное такси № 311 до села Мочище, а в муниципалитете отвечали, что проложить по старому массиву маршрут общественного транспорта невозможно из-за небезопасного железнодорожного переезда.

Решив, что новосибирские власти им точно не помогут, жители Тихого поселка пошли с козырей и записали видеообращение к Владимиру Путину. Сложно сказать, отдал ли президент указание председателю СК, или он сам решил помочь новосибирцам, но уже на следующий день Александр Бастрыкин поручил новосибирским следователям разобраться в проблеме. Справедливости ради, за несколько часов до этого мэр Новосибирска Анатолий Локоть велел подчиненным решить вопрос за два дня. Но вмешательство председателя СК явно добавило чиновникам мотивации:

— С целью обеспечения транспортного обслуживания жителей поселка Тихий Заельцовского района принято решение об изменении пути следования маршрутки № 45 «Ключ-Камышенское плато — ТВК «Большая Медведица», — поспешили сообщить в официальном телеграм-канале мэрии уже вечером 13 декабря.

Из маршрута исключили проезд по улице Залесского и небольшого участка Даргомыжского. Вместо этого маршрутка теперь должна заезжать в Тихий поселок.

4 место. Как Бастрыкин дорогу открывал

От поручения Бастрыкина до нормализации дорожной ситуации в трех ЖК прошло всего несколько часов

От поручения Бастрыкина до нормализации дорожной ситуации в трех ЖК прошло всего несколько часов

Поделиться

Выйти на улицу в компании соседей и озвучить свои требования громко и коллективно, — похоже, самый действенный в Новосибирске способ решить проблемы. Именно так поступили жители ЖК «Панорама», «Расцветай» и «Комета», которым 11 августа заблокировали въезд и выезд из микрорайона. Там, где люди раньше выезжали на машинах, демонтировали знак и поставили бетонные блоки. Единственный вариант объезда остался только через «Сибирь-Арену» и Горский микрорайон.

— Без пробки крюк занимает 10 лишних минут, а когда пробки начнутся, когда школа? Это будет уже 30–40 минут. А если матчи в ЛДС, то час и больше, — сетовала жительница одного из ЖК Анастасия.

Александр Бастрыкин равнодушным к проблемам новосибирцев не остался: поручил подчиненным провести проверку и взял ситуацию на контроль. Спустя несколько часов, после того, как лупа председателя СК России в очередной раз нацелилась на дорожную карту Новосибирска, бетонные блоки начали убирать.

3 место. Как Александр Бастрыкин облик города спасал

"Универсам" удалось отстоять. Но не целиком — его уже основательно потеснил "Рестохолл"

"Универсам" удалось отстоять. Но не целиком — его уже основательно потеснил "Рестохолл"

Поделиться

В январе 2022-го жители центра узнали, что на месте давно привычного новосибирцам магазина «Универсам», прямо напротив кинотеатра «Победа» могут появиться высотные жилые дома: старый одноэтажный магазин, не говоря уже о расположенном рядом «Пассаже», по мнению владельцев, морально устарели.

Идея не понравилась сначала жителям окрестных домов, которые заподозрили, что навсегда окажутся в тени небоскребов, а затем — и общественникам. Обсуждения концепции застройки длились больше года, и в итоге привлекли внимание Александра Бастрыкина. 30 января 2023 года председатель СК поручил следователям проверить будущую застройку, а спустя три недели владелец АО «Универсам» попросил снять проект с рассмотрения: «в связи с общественным резонансом и напряжением». Теперь в «Универсаме» открылся «Гастрохолл».

2 место. Как Александр Бастрыкин пандус переделывал

Оказалось, что кроме новосибирцев пандусы интересуют только Бастрыкина и прокуратуру

Оказалось, что кроме новосибирцев пандусы интересуют только Бастрыкина и прокуратуру

Поделиться

В начале июня колясочница из Новосибирска пожаловалась на пандус, который расположен в Первомайском сквере — прямо напротив мэрии Новосибирска. Мало того, что подъем был таким крутым, что осилить его самостоятельно было почти невозможно, так еще и наверху, прямо по центру проезда, стоял столб.

После того, как об этом написал НГС, сомнительным элементом благоустройства заинтересовалась прокуратура, которая вынесла мэру Анатолию Локтю предписание исправить пандус в течение месяца, а затем внимание на доступную городскую среду обратил и главный следователь России. Сложно сказать, чьи слова стали для муниципальных чиновников более убедительными, но пандус в итоге начали приводить в порядок. Его тяжкий и продолжительный ремонт плавно перетек в реконструкцию Первомайского сквера, и пользоваться нечетной стороной Красного проспекта стало неудобно всем горожанам — и тем кто на ногах, и тем, кто на колясках.

1 место. Как Александр Бастрыкин с мигрантами боролся

Не исключено, что новосибирская история подстегнула СК создать спецотделы по мигрантам по всей стране

Не исключено, что новосибирская история подстегнула СК создать спецотделы по мигрантам по всей стране

Поделиться

Пожалуй, самая масштабная и болезненная история, полноправным участником которой стал председатель СК России, — конфликт коренных жителей Хилокского жилмассива с мигрантами, работающими на одноименном фруктовом рынке на окраине города.

Впервые имя Бастрыкина рядом с названием рынка прозвучало еще до начала 2023-го. В ноябре прошлого года он вызвал на разговор членов инициативной группы из числа жителей домов на улице Малыгина. После прямой линии глава СК потребовал от новосибирских подчиненных разобраться в проблеме и решить ее, не считаясь ни с кем:

— Он сказал Зарипову (экс-глава следственного управления СКР по Новосибирской области. — Прим. ред.), что, если надо вызывать Локтя — вызываешь Локтя, если Травникова — значит Травникова. Еще добавил, что во всех вопросах можно ссылаться на него, Бастрыкина. Это, как я поняла, если возникнут претензии, — рассказывала корреспонденту НГС после встречи местная жительница Жанна Олейникова.

Впрочем, ситуация тогда не изменилась, и в ходе очередной встречи, которая состоялась в феврале 2023-го, люди жаловались председателю СК на те же самые беды, что и за три месяца до этого.

Одним рынком социальная напряженность не ограничивалась: например, летом толпа мигрантов устроила массовую потасовку в селе Толмачево, которая также привлекла пристальное внимание главы СК.

В итоге Бастрыкин, похоже, понял, что мигрантов в России много, а председатель Следственного комитета один, и поручил создать в каждом регионе спецотдел по борьбе с преступлениями, совершаемыми мигрантами. Правда, поможет ли это Новосибирску — вопрос открытый.

Ранее НГС писал о там, какие скандальные события принесли Новосибирску самую сомнительную славу в уходящем году.

По теме

Александр БастрыкинПроблемы городаХилокский жилмассивРеконструкция Универсама
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter