Этому городу нужен герой. Как Бастрыкин спасал новосибирцев в 2023-м — 5 громких историй (читаем с лупой)

Порой проблемы рядовых новосибирцев очевидны всем, кроме тех, кто должен их решать. Но отчаиваться горожанам не стоит: на помощь им, подобно супергерою из американских комиксов, приходит председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Сфера его интересов невероятно широка: Александр Иванович интересуется не только преступлениями, расследованием которых, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, должен заниматься СК, но и коммунальные аварии, экологические бедствия и даже комфортная городская среда. Подводя итоги года, журналисты НГС вспомнили о самых результативных вмешательствах Бастрыкина в жизнь Новосибирска и новосибирцев. В итоге мы немного удивились: неужели все это нельзя было сделать самостоятельно.
5 место: как Александр Бастрыкин маршрутками рулил
11 декабря жители Тихого поселка окончательно отчаялись и замерзли. Несмотря на то, что их дома находятся не так уж далеко от центра города, вблизи старого ЛДС, добираться до цивилизации им приходилось будто из отдаленной деревни.
— На Тихом поселке транспорта нет вообще. Дети вынуждены в лютые сибирские морозы ходить пешком в школу 2 километра, через гаражи и железнодорожные пути, а пенсионеры заказывать на свою и без того небольшую пенсию дорогостоящее такси, чтобы просто добраться до поликлиники, — рассказывал НГС местный житель Андрей Шамалев.
При этом остановка в микрорайоне была, но ни автобусы, ни маршрутки к ней не подъезжали с самого 2020 года, когда отменили маршрутное такси № 311 до села Мочище, а в муниципалитете отвечали, что проложить по старому массиву маршрут общественного транспорта невозможно из-за небезопасного железнодорожного переезда.
Решив, что новосибирские власти им точно не помогут, жители Тихого поселка пошли с козырей и записали видеообращение к Владимиру Путину. Сложно сказать, отдал ли президент указание председателю СК, или он сам решил помочь новосибирцам, но уже на следующий день Александр Бастрыкин поручил новосибирским следователям разобраться в проблеме. Справедливости ради, за несколько часов до этого мэр Новосибирска Анатолий Локоть велел подчиненным решить вопрос за два дня. Но вмешательство председателя СК явно добавило чиновникам мотивации:
— С целью обеспечения транспортного обслуживания жителей поселка Тихий Заельцовского района принято решение об изменении пути следования маршрутки № 45 «Ключ-Камышенское плато — ТВК «Большая Медведица», — поспешили сообщить в официальном телеграм-канале мэрии уже вечером 13 декабря.
Из маршрута исключили проезд по улице Залесского и небольшого участка Даргомыжского. Вместо этого маршрутка теперь должна заезжать в Тихий поселок.
4 место. Как Бастрыкин дорогу открывал
Выйти на улицу в компании соседей и озвучить свои требования громко и коллективно, — похоже, самый действенный в Новосибирске способ решить проблемы. Именно так поступили жители ЖК «Панорама», «Расцветай» и «Комета», которым 11 августа заблокировали въезд и выезд из микрорайона. Там, где люди раньше выезжали на машинах, демонтировали знак и поставили бетонные блоки. Единственный вариант объезда остался только через «Сибирь-Арену» и Горский микрорайон.
— Без пробки крюк занимает 10 лишних минут, а когда пробки начнутся, когда школа? Это будет уже 30–40 минут. А если матчи в ЛДС, то час и больше, — сетовала жительница одного из ЖК Анастасия.
Александр Бастрыкин равнодушным к проблемам новосибирцев не остался: поручил подчиненным провести проверку и взял ситуацию на контроль. Спустя несколько часов, после того, как лупа председателя СК России в очередной раз нацелилась на дорожную карту Новосибирска, бетонные блоки начали убирать.
3 место. Как Александр Бастрыкин облик города спасал
В январе 2022-го жители центра узнали, что на месте давно привычного новосибирцам магазина «Универсам», прямо напротив кинотеатра «Победа» могут появиться высотные жилые дома: старый одноэтажный магазин, не говоря уже о расположенном рядом «Пассаже», по мнению владельцев, морально устарели.
Идея не понравилась сначала жителям окрестных домов, которые заподозрили, что навсегда окажутся в тени небоскребов, а затем — и общественникам. Обсуждения концепции застройки длились больше года, и в итоге привлекли внимание Александра Бастрыкина. 30 января 2023 года председатель СК поручил следователям проверить будущую застройку, а спустя три недели владелец АО «Универсам» попросил снять проект с рассмотрения: «в связи с общественным резонансом и напряжением». Теперь в «Универсаме» открылся «Гастрохолл».
2 место. Как Александр Бастрыкин пандус переделывал
В начале июня колясочница из Новосибирска пожаловалась на пандус, который расположен в Первомайском сквере — прямо напротив мэрии Новосибирска. Мало того, что подъем был таким крутым, что осилить его самостоятельно было почти невозможно, так еще и наверху, прямо по центру проезда, стоял столб.
После того, как об этом написал НГС, сомнительным элементом благоустройства заинтересовалась прокуратура, которая вынесла мэру Анатолию Локтю предписание исправить пандус в течение месяца, а затем внимание на доступную городскую среду обратил и главный следователь России. Сложно сказать, чьи слова стали для муниципальных чиновников более убедительными, но пандус в итоге начали приводить в порядок. Его тяжкий и продолжительный ремонт плавно перетек в реконструкцию Первомайского сквера, и пользоваться нечетной стороной Красного проспекта стало неудобно всем горожанам — и тем кто на ногах, и тем, кто на колясках.
1 место. Как Александр Бастрыкин с мигрантами боролся
Пожалуй, самая масштабная и болезненная история, полноправным участником которой стал председатель СК России, — конфликт коренных жителей Хилокского жилмассива с мигрантами, работающими на одноименном фруктовом рынке на окраине города.
Впервые имя Бастрыкина рядом с названием рынка прозвучало еще до начала 2023-го. В ноябре прошлого года он вызвал на разговор членов инициативной группы из числа жителей домов на улице Малыгина. После прямой линии глава СК потребовал от новосибирских подчиненных разобраться в проблеме и решить ее, не считаясь ни с кем:
— Он сказал Зарипову (экс-глава следственного управления СКР по Новосибирской области. — Прим. ред.), что, если надо вызывать Локтя — вызываешь Локтя, если Травникова — значит Травникова. Еще добавил, что во всех вопросах можно ссылаться на него, Бастрыкина. Это, как я поняла, если возникнут претензии, — рассказывала корреспонденту НГС после встречи местная жительница Жанна Олейникова.
Впрочем, ситуация тогда не изменилась, и в ходе очередной встречи, которая состоялась в феврале 2023-го, люди жаловались председателю СК на те же самые беды, что и за три месяца до этого.
Одним рынком социальная напряженность не ограничивалась: например, летом толпа мигрантов устроила массовую потасовку в селе Толмачево, которая также привлекла пристальное внимание главы СК.
В итоге Бастрыкин, похоже, понял, что мигрантов в России много, а председатель Следственного комитета один, и поручил создать в каждом регионе спецотдел по борьбе с преступлениями, совершаемыми мигрантами. Правда, поможет ли это Новосибирску — вопрос открытый.
Ранее НГС писал о там, какие скандальные события принесли Новосибирску самую сомнительную славу в уходящем году.