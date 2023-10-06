Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после потасовки в селе Толмачево — в ней участвовали десятки человек

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после видео с массовой потасовкой в селе Толмачево. Ее заметили 4 октября. Расследование поставят на контроль в центральном аппарате СК.
— В СМИ получила распространение информация о том, что в селе Толмачево Новосибирского района мигранты, являющиеся сотрудниками одного из складов, регулярно устраивают конфликты, драки с жителями региона по незначительным поводам, — сообщили в официальном телеграм-канале ведомства «Следком».
Следователи начали проверку. Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления Новосибирской области Евгению Долгалеву возбудить уголовное дело. Также главе СК доложат о ходе следствия.
На этой неделе Александр Бастрыкин потребовал доклад о проверке из-за падения 8-летней девочки в сливную яму в Верх-Туле. Ребенка спас мальчик, который был рядом.