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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после потасовки в селе Толмачево — в ней участвовали десятки человек

Расследование поставят на контроль в центральном аппарате ведомства

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На кадры попали десятки человек

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после видео с массовой потасовкой в селе Толмачево. Ее заметили 4 октября. Расследование поставят на контроль в центральном аппарате СК.

— В СМИ получила распространение информация о том, что в селе Толмачево Новосибирского района мигранты, являющиеся сотрудниками одного из складов, регулярно устраивают конфликты, драки с жителями региона по незначительным поводам, — сообщили в официальном телеграм-канале ведомства «Следком».

Следователи начали проверку. Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления Новосибирской области Евгению Долгалеву возбудить уголовное дело. Также главе СК доложат о ходе следствия.

На этой неделе Александр Бастрыкин потребовал доклад о проверке из-за падения 8-летней девочки в сливную яму в Верх-Туле. Ребенка спас мальчик, который был рядом.

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