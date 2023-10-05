На видео попала массовая потасовка в селе Толмачево

В соцсетях Новосибирска заявили о массовой потасовке. По инфорамции телеграм-канала «ЧП Новосибирск», конфликт заметили в селе Толмачево накануне, 4 октября. Драка попала на видео.
На скриншотах видеозаписи можно заметить десятки человек, которые столпились около нескольких автобусов. На видео несколько новосибирцев сцепились в драке, вокруг них собралась толпа.
В сообщении указано, что инцидент якобы произошел на складе крупной компании. НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. В ведомстве сообщили, что 4 октября заявления и обращения граждан по таким ситуациям не поступали в полицию.
— В отдел полиции Верх-Тулинский обращений и заявлений 4 октября по подобным инцидентам не поступали, — сообщили в ведомстве.
НГС также направил запрос в компанию с просьбой уточнить, действительно ли на складе организации произошел конфликт.
В конце сентября житель Новосибирска подрался с прохожим на Затулинке. Конфликт попал на видео.