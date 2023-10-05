На видео попала массовая потасовка в селе Толмачево

В соцсетях Новосибирска заявили о массовой потасовке. По инфорамции телеграм-канала «ЧП Новосибирск», конфликт заметили в селе Толмачево накануне, 4 октября. Драка попала на видео.

На скриншотах видеозаписи можно заметить десятки человек, которые столпились около нескольких автобусов. На видео несколько новосибирцев сцепились в драке, вокруг них собралась толпа.

