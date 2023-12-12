Глава СК заинтересовался обращением жителей Тихого поселка — они пожаловались Путину на общественный транспорт

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку в связи с обращением жителей Тихого поселка в Новосибирске. Они записали видеообращение к президенту Владимиру Путину с просьбой решить проблему общественного транспорта.
Об этом сообщается в телеграм-канале «Информационный центр СК России», специалисты ссылаются на обращение сибиряков, которые опубликовали СМИ.
— Сообщается об отмене более года назад автобусного сообщения в этом крупном микрорайоне областного центра. В результате местные жители вынуждены преодолевать большое расстояние до ближайшей остановки общественного транспорта пешком, в том числе во время неблагоприятных погодных условий, — указано в сообщении. — Дети в результате вынуждены обучаться в образовательных учреждениях дистанционно, что может негативно сказаться на их успеваемости. Обращения граждан в профильные структуры результата не приносят.
Из-за обращения жителей в СУ СК РФ по Новосибирской области организовали процессуальную проверку. Александр Бастрыкин поставил ход проверки на контроль в центральном аппарате ведомства.Он также поручил руководителю новосибирских следователей представить доклад ее промежуточных результатов и принятом по итогам решении.
12 декабря мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил за два дня решить проблему с общественным транспортом до микрорайона Тихий поселок. Накануне в администрации города сообщили, что организовать какой-либо городской маршрут до поселка невозможно из-за небезопасного железнодорожного переезда.