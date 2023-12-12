«Два дня для решения проблемы»: Анатолий Локоть поручил запустить маршрутку до Тихого поселка

Анатолий Локоть поручил за два дня решить проблему с общественным транспортом до микрорайоне Тихий поселок в Новосибирске. Там может начать работать частный перевозчик.
Накануне, 11 декабря, стало известно, что жители микрорайона записали видеообращение к президенту Владимиру Путину с просьбой решить проблему. Вопрос обусдили на аппаратном совещании в мэрии Новосибирска 12 декабря.
— Записано видеообращение по поводу отсутствия маршрута в Тихий поселок, — сказал мэр Анатолий Локоть. — Это территория в Заельцовском районе, примыкающая к бывшему заводу «Экран». В свое время там было маршрутное такси. Понятно, что это был областной контракт, но это в городе. От отсутствия маршрута страдают жители. Поэтому даю буквально два дня для решения этой проблемы. Привлеките частника, но проблема должна быть решена. Там должен появиться маршрут.
Мэр поставил задачу перед департаментом транспорта мэрии Новосибирска. Глава города поручил доложить ему о решении вопроса.
Накануне мэрии сообщили, что организовать какой-либо городской маршрут до поселка невозможно из-за небезопасного железнодорожного переезда, а недалеко от микрорайона есть две магистральных улицы, по которым курсируют 18 маршрутов.