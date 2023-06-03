«Я сама инвалид, это просто издевательство»: напротив крыльца мэрии сделали пандус, ведущий в столб

Напротив крыльца мэрии Новосибирска сделали пандус, подъем на котором грозит столкновением со столбом. Внимание НГС к опубликованному «Афишей Новосибирск» видео привлекла колясочница из Новосибирска.
— Пожалуйста, придайте этому огласку! Я сама инвалид, и это просто издевательство! — обратилась к НГС читательница.
Редакция направила запрос в мэрию Новосибирска о причинах такого архитектурного решения и о том, кто отвечал за его исполнение. С учетом того, что запрос СМИ отправлен поздним вечером выходного дня, планируем получить ответ в понедельник, 5 июня.
В Новосибирске перед майскими праздниками на небольшом участке Красного проспекта положили «заплатку» из четырех видов плитки, не гармонирующих между собой.